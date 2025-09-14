Mỹ sẽ gây sức ép với G7 để tịch thu tài sản bị đóng băng

Mỹ được cho là sẽ gây sức ép với G7 để tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga.

Các nước phương Tây đã đóng băng ước tính 300 tỷ đô la tài sản của Nga sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, trong đó khoảng hơn 200 tỷ đô la do công ty thanh toán bù trừ Euroclear có trụ sở tại Brussels nắm giữ.

Các khoản tiền này đã tạo ra hàng tỷ đô la tiền lãi, và phương Tây đang tìm cách sử dụng nguồn thu này để tài trợ cho Ukraine.

Mặc dù không hoàn toàn tịch thu, G7 năm ngoái đã ủng hộ một kế hoạch cung cấp cho Kiev khoản vay 50 tỷ đô la và sẽ được hoàn trả bằng lợi nhuận. EU đã cam kết 21 tỷ đô la.

Washington sẽ thúc giục G7 ủng hộ các biện pháp cho phép tịch thu hoàn toàn số dự trữ bị đóng băng để chuyển giao cho Kiev.

Riêng nguồn tin thân cận với vấn đề này nói với Bloomberg rằng, các quan chức cấp cao Mỹ đã thảo luận về ý tưởng này với các đối tác châu Âu.

Một số nhà lãnh đạo và chuyên gia EU đã cảnh báo về việc tịch thu hoàn toàn, cho rằng, điều này có thể vi phạm luật pháp quốc tế, làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư và gây bất ổn thị trường tài chính.

Moscow đã lên án việc phong tỏa tài sản, và cảnh báo rằng, việc tịch thu sẽ đồng nghĩa với "cướp bóc" và vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời phản tác dụng với phương Tây.

Kế hoạch của Mỹ không chỉ giới hạn ở việc tịch thu tài sản, mà còn đề xuất áp thuế từ 50% đến 100% lên Trung Quốc và Ấn Độ nhằm hạn chế hoạt động bán năng lượng của Nga và ngăn chặn việc chuyển giao công nghệ sử dụng kép, Bloomberg đưa tin.

Mỹ cũng tìm cách trừng phạt cái gọi là "đội tàu ngầm" của Nga, bao gồm tàu chở dầu, tập đoàn năng lượng khổng lồ Rosneft, và công ty bảo hiểm hàng hải, cùng với các biện pháp chống lại các ngân hàng khu vực, các công ty liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, và hạn chế các dịch vụ AI và công nghệ tài chính tại các Đặc khu Kinh tế của Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, người luôn thúc đẩy một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, đã đe dọa sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Moscow.

"Các lệnh trừng phạt nhắm vào các ngân hàng, dầu mỏ và thuế quan cũng sẽ rất nặng nề", ông Trump nói với Fox News hôm 12/9.