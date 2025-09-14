Trung Quốc phát minh ‘nhà máy điện’ di động 16kg đầu tiên trên thế giới dùng Natri-ion, tuổi thọ 4.000 chu kỳ, hoạt động ‘ngon ơ’ ở -25 độ C

Nhà sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng và nguồn điện di động của Trung Quốc Bluetti vừa công bố Pioneer Na - “nhà máy điện” di động Natri-ion đầu tiên trên thế giới. Sản phẩm sẽ mở bán toàn cầu từ giữa tháng 10/2025, sau khi được giới thiệu tại triển lãm công nghệ IFA ở Berlin.

Pioneer Na về cơ bản là một pin sạc di động dung lượng lớn, có đầu ra AC và DC. Thay vì pin lithium-ion hoặc LFP (lithium iron phosphate) thường thấy, Bluetti lựa chọn pin Natri-ion. Loại pin này vốn rẻ hơn, dồi dào hơn và đặc biệt hiệu quả trong môi trường lạnh.

Theo công bố, thiết bị có dung lượng 900 Wh, đủ cấp điện cho laptop, thiết bị gia dụng nhỏ hoặc làm nguồn dự phòng. Công suất chuẩn đạt 1.500 W và có thể nâng lên 2.250 W ở chế độ “Power Lifting” cho các thiết bị điện trở cao. Pioneer Na hỗ trợ sạc bằng năng lượng mặt trời tối đa 1.900 W, tuổi thọ khoảng 4.000 chu kỳ. Nhược điểm là trọng lượng tới 16 kg, nặng hơn pin LFP 20–25%.

Điểm nổi bật của Pioneer Na là khả năng hoạt động ở điều kiện khắc nghiệt: có thể sạc ở -15 °C, xả ở -25 °C, vẫn duy trì 80% dung lượng. Trong khi đó, hầu hết pin LFP ngừng hoạt động khi xuống dưới 0 °C.

Bluetti nhấn mạnh sản phẩm hướng tới các khu vực giá lạnh và các chuyến thám hiểm, thậm chí đã cấp một bộ cho nhà thám hiểm Nam Cực.

Dù được đánh giá cao nhờ ưu thế về chi phí và khả năng chịu lạnh, công nghệ Natri-ion vẫn tồn tại hạn chế về mật độ năng lượng thấp, khiến thiết bị cồng kềnh và nặng. Ngoài ra, độ bền trong điều kiện đóng băn, tan băng nhiều lần vẫn cần thời gian kiểm chứng.

Pioneer Na được coi là phép thử thương mại đầu tiên của Natri-ion trong lĩnh vực điện di động. Bluetti kỳ vọng sản phẩm sẽ trở thành lựa chọn dự phòng đáng tin cậy cho các hộ gia đình tại vùng lạnh và những nhà thám hiểm.

