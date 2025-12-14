Mỹ Tâm quỳ trước 40.000 người để cảm ơn 2 người quan trọng

Tối 13/12, live concert Mỹ Tâm 2025 – See The Light với sự tham gia của khoảng 40.000 khán giả đã diễn ra thành công tại Sân vận động Mỹ Đình.



Bên cạnh các tiết mục trình diễn sôi động, cuốn hút, Mỹ Tâm còn khiến khán giả xúc động khi chia sẻ về gia đình, đặc biệt là cha mẹ.

Nữ ca sĩ tiết lộ, bố mẹ cô đều có mặt tại liveshow để cổ vũ con gái. Ngay lập tức, hình ảnh của hai bậc sinh thành được camera chiếu lên màn hình LED.

Mỹ Tâm xúc động nói: "Con cảm ơn ba mẹ rất nhiều vì đã yêu thương và dạy dỗ con. Ba Tâm là người rất tuyệt vời. Hồi bé, ba cho Tâm đi học năng khiếu, đàn hát… và khi lớn lên, những điều đó đã giúp Tâm rất nhiều trên con đường Tâm đi. Ba là ánh sáng duy nhất của Tâm, mẹ là ánh sáng thiêng liêng nhất của Tâm. Con yêu ba mẹ".

Mỹ Tâm quỳ gối cảm ơn ba mẹ.

Ngoài cha mẹ, Mỹ Tâm cho biết anh chị em và các cháu của cô ở nhiều nơi cũng đều có mặt để ủng hộ. Nữ ca sĩ chia sẻ niềm hạnh phúc khi luôn có "ánh sáng của gia đình" bên cạnh, đồng thời thừa nhận: "Tâm thấy mình là người may mắn nhất trong gia đình".

Sau đó, Mỹ Tâm bất ngờ quỳ xuống trên sân khấu để một lần nữa gửi lời cảm ơn tới hai người quan trọng nhất trong cuộc đời mình: "Con cảm ơn ba mẹ".

Không chỉ nhắc đến người thân, nữ ca sĩ được mệnh danh là "ca sĩ số 1 showbiz Việt" còn nói về những nguồn động lực khác trong cuộc sống. Cô chia sẻ: "Tâm có một ánh sáng nữa là từ các bạn, và một nguồn ánh sáng nữa là từ quê hương. Phải yêu quê hương, yêu đất nước thì chúng ta mới có lý tưởng để sống".

Chia sẻ chân thành của Mỹ Tâm đã khiến hàng vạn khán giả tại sân vận động Mỹ Đình vỡ òa, hò reo không ngớt.