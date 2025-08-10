Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ trấn an thị trường sau thông tin "áp thuế" vàng thỏi

10-08-2025 - 18:29 PM | Tài chính quốc tế

Giá vàng thế giới ngày 8-8 giảm từ mức cao kỷ lục 3.491,3 USD/ounce còn 3.463,3 USD/ounce sau khi chính phủ Mỹ lên tiếng về thông tin áp thuế vàng thỏi

"Nhà Trắng dự định ban hành một sắc lệnh hành pháp trong tương lai gần để làm rõ thông tin sai lệch về việc đánh thuế vàng thỏi và các sản phẩm đặc biệt khác" - một quan chức Nhà Trắng nói với đài CNBC.

Nhà Trắng có phản ứng trên sau khi xuất hiện thông tin vàng thỏi loại 1 kg và 100 ounce sẽ phải chịu mức thuế quan mới. Theo đài CNN, Tổng thống Donald Trump đã áp thuế nhập khẩu 39% đối với hàng xuất khẩu của Thụy Sĩ sang Mỹ. Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) được cho là đã làm rõ trong tuần này rằng các thỏi vàng loại 1 kg và 100 ounce không nằm trong danh sách được miễn thuế.

Mỹ trấn an thị trường sau thông tin "áp thuế" vàng thỏi- Ảnh 1.

Những thỏi vàng do nhà máy tinh luyện vàng Argor-Heraeus của Thụy Sĩ sản xuất được trưng bày tại TP Bern, ngày 8-8.

Thụy Sĩ là quốc gia tinh luyện vàng lớn nhất thế giới. Hiệp hội Kim loại quý Thụy Sĩ đã cảnh báo thuế quan tiềm năng của Mỹ có thể tác động tiêu cực đến hoạt động vận chuyển, mua bán và phân phối vàng giữa các nước.

Giá vàng đã tăng 31% từ đầu năm đến nay, khi các nhà đầu tư tìm đến kênh trú ẩn an toàn này trong bối cảnh hỗn loạn thương mại và địa chính trị. Việc áp thuế có thể khiến giá vàng tăng thêm nhưng sẽ gây áp lực cho các chuỗi cung ứng vốn là nền tảng của thị trường toàn cầu. Theo các chuyên gia, việc áp thuế đối với vàng sẽ làm tăng chi phí nhập khẩu kim loại này vào Mỹ, gây trở ngại tốn kém cho chuỗi cung ứng toàn cầu giữa các trung tâm ở London - Anh, New York - Mỹ và các thành phố ở Thụy Sĩ.

Bà Ulrike Hoffmann-Burchardi, chuyên gia của Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ), nhận định vẫn còn rất nhiều điều chưa chắc chắn xoay quanh toàn bộ vấn đề này và cho đến khi mọi việc trở nên rõ ràng, thị trường vàng và thị trường kim loại quý nói chung sẽ tiếp tục ở trạng thái rất bất ổn. Dù vậy, theo trang Bloomberg, động thái làm rõ lập trường nói trên từ Nhà Trắng sẽ giúp trấn an tình trạng hỗn loạn trên thị trường xuất phát từ nỗi lo vàng nhập khẩu có thể bị áp thuế. 

Sốc vì bị Mỹ áp thuế gần 40%, trung tâm tinh luyện vàng lớn nhất thế giới ‘kêu oan’ vì Washington tính cả vàng vào cán cân thương mại

Theo Anh Thư

Người Lao Động

Từ Khóa:
thuỵ sĩ, vàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dính lệnh trừng phạt, ngành công nghiệp 'bao trọn' 11 múi giờ của Nga thiếu thốn đủ thứ, khất hẹn giao hàng liên miên, bộ trưởng thừa nhận tự sản xuất hoàn toàn là bất khả thi

Dính lệnh trừng phạt, ngành công nghiệp 'bao trọn' 11 múi giờ của Nga thiếu thốn đủ thứ, khất hẹn giao hàng liên miên, bộ trưởng thừa nhận tự sản xuất hoàn toàn là bất khả thi Nổi bật

Sai lầm đắt giá của huyền thoại Warren Buffett: Hai khoản đầu tư khủng chịu lỗ nặng, trực giác thiên phú bị hoài nghi?

Sai lầm đắt giá của huyền thoại Warren Buffett: Hai khoản đầu tư khủng chịu lỗ nặng, trực giác thiên phú bị hoài nghi? Nổi bật

New York Times: Tổng thống Ukraine Zelensky có thể khiến Tổng thống Mỹ Trump tức giận

New York Times: Tổng thống Ukraine Zelensky có thể khiến Tổng thống Mỹ Trump tức giận

18:00 , 10/08/2025
Nhật Bản thử nghiệm thuốc mọc lại răng cho người lớn, dự kiến 2030 sẽ bán ra

Nhật Bản thử nghiệm thuốc mọc lại răng cho người lớn, dự kiến 2030 sẽ bán ra

17:30 , 10/08/2025
Tên chỉ có 1 chữ cái nhưng đã trải qua 73 năm lịch sử, Hội chợ thương mại này mở cánh cửa cho doanh nghiệp xanh hóa và phát triển bền vững trong ngành có tiếng là ô nhiễm: Nhựa và cao su

Tên chỉ có 1 chữ cái nhưng đã trải qua 73 năm lịch sử, Hội chợ thương mại này mở cánh cửa cho doanh nghiệp xanh hóa và phát triển bền vững trong ngành có tiếng là ô nhiễm: Nhựa và cao su

16:58 , 10/08/2025
5 cuộc gọi bí ẩn của ông Putin, châu Âu lo sợ: Hé lộ diễn biến hiếm thấy trước động thái lịch sử

5 cuộc gọi bí ẩn của ông Putin, châu Âu lo sợ: Hé lộ diễn biến hiếm thấy trước động thái lịch sử

16:30 , 10/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên