Mỹ vừa trừng phạt vào hai “huyết mạch”, dầu Nga ngay lập tức gặp áp lực: Nâng chiết khấu lên cao nhất trong vòng 1 năm, Trung Quốc, Ấn Độ đều ‘xa lánh’

09-11-2025 - 06:20 AM | Thị trường

Động thái của Mỹ đã khiến Ấn Độ và Trung Quốc đồng loạt cắt giảm dầu Nga.

Mỹ vừa trừng phạt vào hai “huyết mạch”, dầu Nga ngay lập tức gặp áp lực: Nâng chiết khấu lên cao nhất trong vòng 1 năm, Trung Quốc, Ấn Độ đều ‘xa lánh’- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Các lệnh trừng phạt mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với hai tập đoàn dầu khí lớn của Nga đang tạo ra tác động đáng kể lên thị trường năng lượng toàn cầu, khi Ấn Độ và Trung Quốc – hai khách hàng chủ lực của Moscow đồng loạt cắt giảm nhập khẩu.

Theo Reuters, giá dầu thô Nga tại châu Á hiện được giao dịch với mức chiết khấu cao nhất trong một năm so với dầu Brent, do các nhà máy lọc dầu lớn ở Ấn Độ và Trung Quốc hạn chế mua hàng sau khi Washington công bố danh sách trừng phạt mới đối với Rosneft và Lukoil. Cụ thể, chênh lệch giá giữa dầu thô Urals của Nga và dầu Brent đã nới rộng lên khoảng 4 USD/thùng cho các lô hàng giao tháng 12, tăng khoảng 2 USD so với tháng trước.

Dù vậy, mức chiết khấu hiện nay vẫn chưa chạm ngưỡng từng thấy vào năm 2022, khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh tay khiến dầu Nga có thời điểm rẻ hơn tới 8 USD/thùng so với dầu chuẩn Brent. Tuy nhiên, xu hướng này cho thấy áp lực ngày càng lớn lên doanh thu từ dầu mỏ, vốn là nguồn thu chủ chốt của ngân sách Nga.

Nguồn tin của Reuters cho biết, các nhà máy lọc dầu lớn nhất Ấn Độ gồm Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals, HPCL-Mittal Energy và Reliance Industries đã tạm dừng đặt hàng các lô dầu Nga giao trong tháng 12. Năm doanh nghiệp này chiếm khoảng 65% tổng lượng dầu Nga nhập vào Ấn Độ, cho thấy quy mô ảnh hưởng của quyết định này đối với thị trường.

Tại Trung Quốc, các tập đoàn dầu khí nhà nước cũng được cho là ngừng mua dầu thô Nga vận chuyển bằng đường biển, sau khi Washington siết chặt trừng phạt đối với Rosneft và Lukoil. Điều này khiến loại dầu ESPO Blend – vốn được Nga xuất sang khu vực Viễn Đông hiện được bán với mức giá ưu đãi tại các cảng Trung Quốc.

Việc cả Ấn Độ và Trung Quốc cùng lúc rút lui khiến thị trường dầu mỏ Nga tại châu Á bị chia tách rõ rệt: nguồn cung không bị trừng phạt có giá cao hơn, trong khi dầu từ các công ty hoặc tàu bị trừng phạt phải giảm giá sâu để tìm đầu ra.

Sự sụt giảm doanh số dầu thô diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Vladimir Putin chuẩn bị thăm Ấn Độ, đồng thời Mỹ tăng cường vận động ngoại giao nhằm hạn chế dòng chảy dầu Nga vào hai nền kinh tế châu Á.

Các chuyên gia năng lượng nhận định, việc gia tăng chiết khấu để duy trì xuất khẩu có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn thu ngân sách Nga, vốn phụ thuộc lớn vào dầu mỏ và khí đốt. Trong khi đó, thị trường năng lượng toàn cầu vẫn theo dõi chặt chẽ phản ứng của Moscow trước sức ép kép từ lệnh trừng phạt và việc sụt giảm nhu cầu từ các đối tác châu Á.

Theo ET﻿

Sau Ấn Độ, thêm một cứu tinh quan trọng vừa quay lưng với dầu thô Nga: Là khách hàng lớn tại EU, một loạt nguồn cung thay thế lên ngôi

Như Quỳnh

