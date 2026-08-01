Mỹ xây dựng trung tâm dữ liệu AI trị giá 100 tỷ USD

Bộ Năng lượng Mỹ cho biết vừa đạt được một thoả thuận với 5 công ty tư nhân trong việc cải tạo một phần khu nhà máy làm giàu uranium cũ trước đây ở bang Kentucky, để xây dựng một trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo AI với tổng vốn đầu tư khoảng 100 tỷ USD.

Theo Bộ năng lượng Mỹ, dự án có quy mô sử dụng đất 1.440 ha, dự kiến hoàn thành vào năm 2032, có các nhà máy điện riêng, sử dụng khí tự nhiên, mỗi năm sản xuất khoảng 4,6 gigawat điện, cấp điện cho các trung tâm dữ liệu. Đáng chú ý, các nhà máy điện này sẽ sản xuất nhiều hơn nhu cầu của các trung tâm dữ liệu, lượng điện dư thừa được bổ sung vào lưới điện của bang Kentucky.

Ước tính, dự án sẽ tạo ra 8.000 việc làm trong giai đoạn xây dựng và khoảng 600 việc làm sau khi đi vào hoạt động. Đại diện tổ hợp nhà thầu cho biết dự án sẽ là hình mẫu cho cách thức xây dựng trung tâm hạ tầng AI tại Mỹ, khi có nguồn điện riêng, tự chi trả chi phí xây dựng hạ tầng điện, tạo việc làm tại địa phương.

Đây là dự án thứ ba từ đầu năm đến nay chuyển đổi các cơ sở hạ nhân cũ được xây dựng từ thời chiến tranh lạnh, thành các trung tâm dữ liệu AI. Bộ Năng lượng Mỹ khẳng định cách làm này sẽ giúp tạo việc làm, phát triển kinh tế địa phương và bảo đảm an ninh năng lượng.