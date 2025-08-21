Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Na Uy lập kỷ lục mới: 97,2% xe bán ra trong tháng 7 là xe điện

21-08-2025 - 15:22 PM | Tài chính quốc tế

Na Uy lập kỷ lục khi 97,2% ô tô bán ra tháng 7/2025 là xe điện, khẳng định vị thế dẫn đầu chuyển đổi xanh.

Mặc dù sở hữu trữ lượng dầu khí khổng lồ, Na Uy lại đang dẫn đầu thế giới trong hành trình chuyển đổi sang giao thông bền vững. Từ chỗ xe điện chỉ chiếm chưa tới 1% tổng lượng ô tô bán ra năm 2010, tháng 7/2025, con số này đã lên kỉ lục 97,2%.

Trong tháng 7/2025, Na Uy ghi nhận 9.291 xe điện mới được đăng ký, chiếm kỷ lục 97,2% tổng thị phần. Tesla Model Y tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng mẫu xe bán chạy nhất tháng.

Na Uy lập kỷ lục mới: 97,2% xe bán ra trong tháng 7 là xe điện- Ảnh 1.

Xe điện bán ra tại Na Uy đạt kỷ lục đạt hơn 97% trong tháng 7. (Nguồn ảnh: Wolfmann)

Tính từ tháng 1 đến tháng 7/2025, xe điện chiếm 94,1% số đăng ký mới, tuy nhiên, chưa tháng nào đạt mức cao như tháng 7 vừa qua: 9.291 xe điện trên tổng số 9.563 xe mới, lập kỷ lục 97,2%. So với cùng kỳ năm 2024, con số này tăng mạnh từ 91,9%.

Trong tháng 7, ngoài xe điện, thị trường còn có 101 xe hybrid sạc điện (PHEV), 60 xe hybrid thường (HEV), 86 xe diesel và 25 xe chạy xăng. Tỷ lệ này tương ứng: hybrid 1,7%, diesel 0,9% và xăng 0,3%.

Nếu tính cả 7 tháng đầu năm 2025, xe hybrid chiếm 4,3% (so với 10,7% cùng kỳ 2024), xe diesel chiếm 1,3% (2024: 2,7%) và xe xăng 0,4% (2024: 1%). Xe điện toàn phần đạt 94,1%, tăng mạnh so với mức 85,6% năm ngoái.

Đáng chú ý, lượng đăng ký mới trong tháng 7 phân bổ đều hơn tháng 6. Trước đó, Tesla Model Y chiếm áp đảo với 25% thị phần và hơn 5.000 xe mới. Sang tháng 7, mẫu xe sản xuất tại Grünheide (Đức) vẫn giữ vị trí số một nhưng chỉ đạt 715 xe, tương đương 7,5% thị phần. Theo sau là Skoda Enyaq (574 xe), Volkswagen ID.4 (408 xe) và BYD Sealion 7 (380 xe).

Bà Christina Bu, Tổng thư ký Hiệp hội Xe điện Na Uy (NEVA), khẳng định cột mốc lịch sử này chỉ còn là vấn đề thời gian: “Dù chưa có số liệu cuối cùng của cả năm, nhưng dự báo tỷ lệ xe điện sẽ đạt từ 95% đến 100%,”.

Chính sách ổn định – bí quyết thành công

Theo Thứ trưởng Giao thông Na Uy Cecilie Knibe Kroglund, thành công này không đến từ biện pháp cấm đoán, mà nhờ những chính sách dài hạn, ổn định và khuyến khích mạnh mẽ việc sử dụng xe điện.

Trong khi Liên minh châu Âu đặt mục tiêu cấm bán xe phát thải carbon từ năm 2035, và Anh hướng tới dừng hẳn xe xăng thuần túy vào năm 2030, Na Uy lại chọn cách tiếp cận mềm dẻo hơn: Miễn thuế VAT, giảm phí cầu đường và phí đỗ xe, cho phép đi vào làn buýt, đồng thời đầu tư lớn vào hạ tầng sạc công cộng. Hầu hết các hộ gia đình tại đây cũng có thể sạc xe ngay tại nhà.

Chính phủ Na Uy đặt mục tiêu đến năm 2025, toàn bộ xe buýt thành phố sẽ chạy điện và đến cuối thập kỷ này, 75% xe tải hạng nặng sẽ sử dụng năng lượng tái tạo.

Hiện nay, khoảng 28% tổng số ô tô đang lưu hành ở Na Uy là xe điện, con số này tại thủ đô Oslo đã vượt mốc 40%. Nhiều người dân vốn hoài nghi, từng tuyên bố “không bao giờ mua xe điện”, nay đã thay đổi quan điểm sau khi trực tiếp trải nghiệm.

“Cả xã hội chúng tôi đã trải qua một bước ngoặt trong tư duy. Người Na Uy không hề ‘xanh’ hơn các dân tộc khác, nhưng nhờ chính sách đúng đắn, họ đã nhanh chóng hiểu và thay đổi” , bà Bu nhận định.

Na Uy lập kỷ lục mới: 97,2% xe bán ra trong tháng 7 là xe điện- Ảnh 2.

Một yếu tố khác góp phần quan trọng là Na Uy không có sức ép từ các tập đoàn sản xuất ô tô truyền thống – vốn thường tạo ra rào cản ở nhiều quốc gia.

Trên thế giới, ít quốc gia đạt được mức độ chuyển đổi ấn tượng như Na Uy. Năm 2024, xe điện chỉ chiếm 8,1% thị phần tại Mỹ, tăng nhẹ so với 7,8% của năm 2023, theo Công ty nghiên cứu Cox Automotive. Tại Anh, xe điện chiếm gần 20% lượng đăng ký xe mới trong cùng năm.

Ông Rico Luman, chuyên gia kinh tế giao thông – logistics tại Ngân hàng ING (Hà Lan), nhận định: “Na Uy là hình mẫu cho thế giới. Tuy nhiên, cũng cần nhớ rằng đây là một trong những quốc gia giàu có nhất châu Âu, đủ khả năng duy trì ngân sách lớn. Đồng thời, chi phí năng lượng ở Na Uy thấp hơn nhiều nước khác, giúp xe điện càng trở nên hấp dẫn.”

Trong khi đó, Đức – nền kinh tế lớn nhất châu Âu – đã phải đột ngột cắt trợ cấp xe điện vào cuối năm 2023 do khủng hoảng ngân sách, khiến thị trường lập tức chững lại.

Giáo sư Harald Nils Røstvik, Đại học Stavanger (Na Uy), khẳng định xu hướng xe điện là không thể đảo ngược: “Xe điện êm ái, tiết kiệm, mẫu mã đẹp, thậm chí trở thành biểu tượng địa vị. Nó sạch sẽ, không cần thay lọc dầu, không gây tiếng ồn. Không có lý do nào để chúng tôi quay lại với những chiếc xe diesel cồng kềnh, ô nhiễm cả.”

Kỳ tích của Trung Quốc: Sản xuất thành công pin xe điện năng lượng gấp đôi loại hiện đại nhất, nâng gấp 4 lần quãng đường xe chạy, thách thức cả đinh đâm xuyên

Theo Kông Anh/VTCnews

VTCnews

Từ Khóa:
xe điện, na uy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Elon Musk đứng trước nguy cơ “mất cả chì lẫn chài”: Bị gọi hầu tòa vì bỏ tiền tài trợ "xổ số bầu cử" nhưng trớ trêu là mối quan hệ với ông Trump giờ chẳng tốt đẹp gì

Elon Musk đứng trước nguy cơ “mất cả chì lẫn chài”: Bị gọi hầu tòa vì bỏ tiền tài trợ "xổ số bầu cử" nhưng trớ trêu là mối quan hệ với ông Trump giờ chẳng tốt đẹp gì Nổi bật

U40 ung dung kiếm gần 1,3 tỷ đồng/tháng từ 4 nguồn thu nhập thụ động, người đàn ông mách 7 công cụ AI, tự động hoá để tối ưu hoá dòng tiền và thời gian

U40 ung dung kiếm gần 1,3 tỷ đồng/tháng từ 4 nguồn thu nhập thụ động, người đàn ông mách 7 công cụ AI, tự động hoá để tối ưu hoá dòng tiền và thời gian Nổi bật

Chiêm ngưỡng siêu tàu mang "Đại mãng xà" 725 km xuống biển sâu: Kỳ quan phục vụ dự án 3,2 tỷ USD

Chiêm ngưỡng siêu tàu mang "Đại mãng xà" 725 km xuống biển sâu: Kỳ quan phục vụ dự án 3,2 tỷ USD

15:00 , 21/08/2025
Người dùng ChatGPT đón tin vui

Người dùng ChatGPT đón tin vui

14:31 , 21/08/2025
Khoảnh khắc ông Trump thầm thì, nêu lý do ông Putin muốn thỏa thuận hòa bình: "Nghe có vẻ điên rồ"

Khoảnh khắc ông Trump thầm thì, nêu lý do ông Putin muốn thỏa thuận hòa bình: "Nghe có vẻ điên rồ"

14:14 , 21/08/2025
Năm 2008, có người đã âm thầm xây một căn hầm mật trên núi băng, bên trong chứa "bản sao lưu" cuối cùng của sự sống

Năm 2008, có người đã âm thầm xây một căn hầm mật trên núi băng, bên trong chứa "bản sao lưu" cuối cùng của sự sống

13:51 , 21/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên