NAB Innovation Centre Vietnam xuất sắc giành giải thưởng công nghệ Châu Á

Asian Technology Excellence Awards 2025 không chỉ tôn vinh thành quả của đội ngũ kỹ sư công nghệ tại NAB Innovation Centre Vietnam, mà còn khẳng định vị thế ngày càng nổi bật của Việt Nam như là một trung tâm đổi mới sáng tạo công nghệ trong khu vực. Theo Tạp chí Asian Business Review – nhà tổ chức Asian Technology Excellence Awards 2025 - NAB Innovation Centre Vietnam giành chiến thắng xứng đáng, với giải pháp Pay by Bank thể hiện khả năng mở rộng linh hoạt và thiết kế hướng đến tương lai. "Đây là nhân tố thúc đẩy hành trình chuyển đổi số hóa trong lĩnh vực ngân hàng và thương mại điện tử" - Asian Business Review đánh giá.

"Giải pháp Pay by Bank là thành quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa đội ngũ NAB tại Australia và các kỹ sư tài năng tại Việt Nam. Giải pháp đã được triển khai cùng những đối tác lớn như Amazon Australia, giúp giao dịch ngân hàng của khách hàng trở nên nhanh chóng, an toàn và đơn giản hơn", Tổng Giám đốc NAB Innovation Centre Vietnam, bà Trần Minh Hạnh, chia sẻ tại lễ trao giải Asian Technology Excellence Awards 2025.

Các kỹ sư công nghệ tại NAB Vietnam đang tham gia ở hầu hết các dự án công nghệ tiên tiến, từ phát triển ứng dụng mobile banking đến trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi đám mây. "Các kỹ sư của NAB Vietnam đã và đang tham gia mạnh mẽ trên hành trình phát triển ứng dụng mới nhất trên mobile banking của National Australia Bank. Đây là lý do NAB Innovation Centre Vietnam hiện nay đang thu hút không chỉ các nhân sự tài năng người Việt, mà còn nhiều nhân tài trong khu vực và quốc tế, làm việc cùng chúng tôi " bà Hạnh chia sẻ.

Hành trình từ tầm nhìn đến thành tựu

Đối với các nhà đầu tư theo dõi sự chuyển mình mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ của Việt Nam, câu chuyện về NAB Innovation Centre Vietnam là một câu chuyện thành công điển hình.

Từ năm 2019, NAB, một trong những định chế tài chính lớn nhất Australia – đã quyết định lựa chọn Việt Nam để thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo đầu tiên bên ngoài lãnh thổ Australia. Sau 6 năm thành lập, đến nay NAB Innovation Centre Vietnam đã quy tụ hơn 2.200 cán bộ nhân viên và kỹ sư công nghệ hàng đầu, làm việc tại hai văn phòng đẳng cấp quốc tế đặt tại Capital Place (Hà Nội) và The Hallmark (TP. Hồ Chí Minh).

Sự thành công của NAB Innovation Centre Vietnam là minh chứng rõ nét cho sức hút và vị thế ngày càng nổi bật của trí tuệ Việt Nam trên bản đồ đổi mới sáng tạo công nghệ thế giới, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của hợp tác song phương giữa Australia và Việt Nam theo định hướng của Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

NAB Innovation Centre Vietnam vừa khai trương văn phòng mới tại Hà Nội vào cuối tháng 8

NAB Vietnam thúc đẩy tài năng công nghệ Việt

Lực lượng nhân tài công nghệ của Việt Nam trẻ, năng động và có khả năng thích ứng cao – tạo nên một bệ phóng lý tưởng thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Việc đầu tư vào hệ thống giáo dục STEM cùng sự chú trọng ngày càng lớn vào kỹ năng số, Việt Nam đã khẳng định vị thế là một trung tâm đổi mới sáng tạo trong khu vực.

Nhận thấy tiềm năng này, NAB Innovation Centre Vietnam đã đầu tư mạnh mẽ vào các chương trình đào tạo dành cho sinh viên mới tốt nghiệp, giúp các em có được trải nghiệm thực tiễn và phát triển các kỹ năng chuyên môn cần thiết. Chương trình StarCamp và WeCamp đã được ra đời tại NAB Innovation Centre Vietnam từ chính tầm nhìn này để giúp các bạn trẻ có thể tự tin trở thành nhân viên của tập đoàn toàn cầu một cách bài bản, thực tế và bền vững. Trong số hơn 500 sinh viên từng tham gia chương trình StarCamp ở NAB Vietnam, có hơn 90% đã được tuyển dụng và trở thành nhân viên chính thức của trung tâm.

"Chúng tôi tin rằng tăng trưởng bền vững quan trọng hơn mở rộng nhanh chóng. Ngay từ ngày đầu, chúng tôi đã tập trung xây dựng nền tảng vững chắc thông qua đào tạo, nâng cao năng lực và tuân thủ theo các tiêu chuẩn của tập đoàn, nhằm phát triển một chiến lược nhân sự toàn cầu phù hợp cho tương lai", bà Hạnh chia sẻ.