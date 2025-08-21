Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năm 2008, có người đã âm thầm xây một căn hầm mật trên núi băng, bên trong chứa "bản sao lưu" cuối cùng của sự sống

21-08-2025 - 13:51 PM | Tài chính quốc tế

Trên đảo Spitsbergen của Na Uy, thuộc quần đảo Svalbard lạnh giá ở Bắc Cực, có một công trình sâu trong lòng núi băng mang ý nghĩa rất lớn với nhân loại.

Trên đảo Spitsbergen của Na Uy, thuộc quần đảo Svalbard lạnh giá ở Bắc Cực, có một công trình kiến trúc độc đáo, được xây dựng sâu trong lòng núi băng. Nó được biết đến với cái tên rất gây tò mò: Hầm hạt giống tận thế Svalbard (Svalbard Global Seed Vault) .

Căn hầm "mật" trong lòng núi băng

Hầm hạt giống tận thế được xây dựng và chính thức hoạt động từ năm 2008, với mục đích ban đầu là một kho lưu trữ an toàn, bảo vệ sự đa dạng của các loại cây trồng trên toàn thế giới. Nó chứa gần 1,2 triệu mẫu hạt giống từ khắp các quốc gia, từ những giống lúa, ngô quen thuộc cho đến các loài cây quý hiếm.

Căn hầm này được coi là "bản sao lưu" cuối cùng của sự sống, đề phòng trường hợp xảy ra một thảm họa toàn cầu như chiến tranh hạt nhân, thiên tai, hoặc biến đổi khí hậu.

Năm 2008, có người đã âm thầm xây một căn hầm mật trên núi băng, bên trong chứa "bản sao lưu" cuối cùng của sự sống- Ảnh 1.

Năm 2008, có người đã âm thầm xây một căn hầm mật trên núi băng, bên trong chứa "bản sao lưu" cuối cùng của sự sống- Ảnh 2.

Bên ngoài và bên trong của hầm hạt giống tận thế Svalbard

Ban đầu, vị trí của hầm được chọn vì tính cách nhiệt tự nhiên của lớp băng vĩnh cửu và độ cao 130 mét so với mực nước biển, đảm bảo rằng ngay cả khi băng tan hết, nó vẫn sẽ an toàn.

Nghịch lý trớ trêu

Tuy nhiên, bí mật "kinh hoàng" không nằm ở những gì bên trong căn hầm, mà là ở những gì đang diễn ra bên ngoài. Vào năm 2017, các nhà khoa học đã phát hiện một sự thật đáng báo động: Nước tan chảy từ băng tuyết đã tràn vào đường hầm chính của căn hầm. Mặc dù hệ thống máy bơm đã xử lý được lượng nước này và không gây ảnh hưởng đến kho hạt giống chính, sự cố này đã cho thấy một điều mà các nhà khoa học không lường trước: Lớp băng vĩnh cửu mà họ tin tưởng đang tan chảy nhanh hơn rất nhiều so với dự tính.

Năm 2008, có người đã âm thầm xây một căn hầm mật trên núi băng, bên trong chứa "bản sao lưu" cuối cùng của sự sống- Ảnh 3.

Sự cố này đã buộc các nhà khoa học phải đối mặt với một nghịch lý trớ trêu. Căn hầm được xây dựng để bảo vệ thế giới khỏi những thảm họa do biến đổi khí hậu, nhưng chính nó lại đang bị đe dọa trực tiếp bởi biến đổi khí hậu. Việc nước tràn vào căn hầm không chỉ là một vấn đề kỹ thuật mà còn là một hồi chuông cảnh tỉnh, cho thấy tình trạng Trái đất đang xấu đi với tốc độ đáng báo động.

Sự cố ở hầm hạt giống Svalbard đã khiến các nhà khoa học phải chi thêm hàng triệu USD để nâng cấp hệ thống chống thấm và làm mát. Nó không chỉ là một câu chuyện về kỹ thuật mà còn là một lời nhắc nhở rằng không có nơi nào trên Trái đất thực sự miễn nhiễm với biến đổi khí hậu.

Từ một căn hầm bí mật được xây dựng để chống lại thảm họa, giờ đây nó trở thành một lời cảnh báo sống động, cho thấy sự tàn phá của biến đổi khí hậu đã đến ngay cả những nơi được coi là an toàn nhất. Bí mật "kinh hoàng" không phải là một quái vật ẩn sâu, mà là sự thật phũ phàng về Trái đất của chúng ta.

Chuyện ly kỳ về vụ trộm kim cương lớn nhất thế giới - Kỳ 3: Căn hầm bất khả xâm phạm

Theo Thanh Huyền

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thanh niên 16 tuổi giả làm phi công, lên xuống máy bay "như đi chợ" mà chẳng ai nghi ngờ, lừa đảo hàng chục tỷ và những tình tiết khó tin hơn phim

Thanh niên 16 tuổi giả làm phi công, lên xuống máy bay "như đi chợ" mà chẳng ai nghi ngờ, lừa đảo hàng chục tỷ và những tình tiết khó tin hơn phim Nổi bật

Biên bản họp Fed được công bố: 'Gần như toàn bộ' quan chức ủng hộ giữ nguyên lãi suất, nhưng chia rẽ khi nhắc đến lạm phát

Biên bản họp Fed được công bố: 'Gần như toàn bộ' quan chức ủng hộ giữ nguyên lãi suất, nhưng chia rẽ khi nhắc đến lạm phát Nổi bật

Đột kích cơ sở của giám đốc công ty xây dựng đường bộ và cao tốc, tịch thu kỷ lục 494 tỷ đồng chất đống như gạch, 100 kg vàng ròng trị giá 280 tỷ đồng

Đột kích cơ sở của giám đốc công ty xây dựng đường bộ và cao tốc, tịch thu kỷ lục 494 tỷ đồng chất đống như gạch, 100 kg vàng ròng trị giá 280 tỷ đồng

13:36 , 21/08/2025
Campuchia vừa có một chỉ số kinh tế đứng đầu Châu Á, trên Việt Nam gần 10 bậc

Campuchia vừa có một chỉ số kinh tế đứng đầu Châu Á, trên Việt Nam gần 10 bậc

13:35 , 21/08/2025
Một công ty cạn tiền mặt vẫn thoát cảnh phá sản nhờ 'mánh khóe' này, vốn hóa thậm chí tăng thêm 75 tỷ USD

Một công ty cạn tiền mặt vẫn thoát cảnh phá sản nhờ 'mánh khóe' này, vốn hóa thậm chí tăng thêm 75 tỷ USD

13:23 , 21/08/2025
U40 ung dung kiếm gần 1,3 tỷ đồng/tháng từ 4 nguồn thu nhập thụ động, người đàn ông mách 7 công cụ AI, tự động hoá để tối ưu hoá dòng tiền và thời gian

U40 ung dung kiếm gần 1,3 tỷ đồng/tháng từ 4 nguồn thu nhập thụ động, người đàn ông mách 7 công cụ AI, tự động hoá để tối ưu hoá dòng tiền và thời gian

13:01 , 21/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên