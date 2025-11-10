Nam BTV dẫn VTV nói về áp lực: "Không được phép sai"

Mới đây, chương trình Kính đa chiều đã lên sóng với sự tham gia của MC – BTV Quốc Quân, được biết đến là một người dẫn chương trình gạo cội với hơn 20 năm gắn bó với nghề cầm mic. Không chỉ dừng lại ở công việc MC, Quốc Quân còn thành công trong vai trò quản lý nghệ sĩ và BTV. Anh chuyên dẫn các chương trình lớn lên tới 40 nghìn khán giả.



MC Quốc Quân

Tại chương trình tuần này, MC Quốc Quân chia sẻ về nghề nghiệp: "Chương trình truyền hình trực tiếp đầu tiên mà tôi cầm trịch là một chương trình ca nhạc Tết vào năm 2008.

Dẫu hơn 17 năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ như in cảm giác lần đầu dẫn dắt chương trình truyền hình trực tiếp ấy. Sau đó, tôi lần lượt xuất hiện trong nhiều chương trình lớn trong các chương trình truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV2, VTV3, VTV9,…

Thậm chí, tôi có những chương trình phát sóng trực tiếp đến 16 đài như Những dòng sông hò hẹn. Nhưng gắn bó nhiều nhất với tôi là chương trình truyền hình trực tiếp Âm Nhạc Online của đài Đồng Nai được phát sóng trực tiếp sáng chủ nhật hàng tuần, là ký ức của rất nhiều bạn thế hệ trước đây.

Khi dẫn chương trình truyền hình trực tiếp không được phép sai dù áp lực đến từ mọi phía, chẳng hạn như danh sách đại biểu chỉ được bổ sung khi họ vừa xuất hiện, những tờ giấy ghi chức danh viết vội, đôi khi chữ xấu hay sai chính tả thì MC phải tự xử lý ngay tức khắc.

Bởi chỉ một lỗi nhỏ, một câu nói sai cũng có thể gây ảnh hưởng đến cả chương trình, đến uy tín của ê kíp, và chính người dẫn chương trình là người phải đứng mũi chịu sào vì khán giả không biết những gì đang diễn ra sau hậu trường.

Đặc biệt, MC dẫn chương trình truyền hình trực tiếp luôn phải bám sát kịch bản, đảm bảo chương trình đúng tiến độ thời gian.

Tuy nhiên, có lần tôi được đạo diễn yêu cầu phải kéo dài chương trình thêm 3 phút. Đáng nói, với truyền hình trực tiếp, việc kéo dài 30 giây đã là một thử thách nên việc kéo dài 3 phút là một bài toán đầy cam go.

Nếu như trong sự kiện bình thường, MC có thể linh hoạt tương tác, pha trò với khán giả để câu giờ thì việc kéo dài thời gian trong chương trình truyền hình trực tiếp lại không hề đơn giản. Mọi thứ có thể sẽ rơi vào vực thẳm chỉ trong một phút nếu MC không có kỹ năng và tâm lý vững vàng.

MC phải vừa nói, vừa chọn lọc thông tin, điều chỉnh diễn đạt để mang đến khoảnh khắc trọn vẹn, chỉn chu, rực rỡ nhất cho khán giả.

Tôi cũng từng rơi vào tình huống oái oăm khi dẫn chương trình truyền hình ca nhạc trực tiếp có hai ca sĩ, dài một tiếng rưỡi, mỗi ca sĩ trình diễn 45 phút như một minishow.

Tuy nhiên, khi ca sĩ đầu tiên mới hát một bài đã gặp vấn đề về sức khoẻ phải lui vào trong , không thể tiếp tục chương trình.

Trong khi đó, ca sĩ thứ hai vẫn chưa đến kịp và tôi buộc phải câu giờ bằng cách chơi game, giao lưu, dẫn dắt khán giả trong suốt 45 phút. Điều tuyệt vời là khán giả vẫn vui vẻ, hào hứng, thậm chí không hề nhận ra sự cố đằng sau cánh gà. Bởi nhiệm vụ của một MC không chỉ là dẫn dắt chương trình mà còn giữ gìn những điều đẹp nhất trong cảm xúc của khán giả".