Nam ca sĩ 33 tuổi bị NSND Thanh Lam nói thẳng "nghe cái tên đã không thích" đáng gờm cỡ nào?

Cách đây không lâu, tại chương trình On set, NSND Thanh Lam đã nói thẳng một điều về Soobin Hoàng Sơn rằng: "Soobin cũng như vậy. Hồi xưa, học trường nhạc, tôi ở trong ban nhạc của bố Soobin là anh Tú. Anh Tú hồi xưa cũng đẹp trai lắm, rất nhiều em mê.



Thanh Lam và Soobin Hoàng Sơn

Mỗi lần tôi đi chấm thi cùng, anh Tú cứ kể có đứa con tên Soobin. Thật ra tôi cũng chẳng để ý Soobin, Soobeo gì vì nghe cái tên đã không thích rồi vì sao người Việt Nam lại đặt tên là Soobin. Tại sao không đặt tên Việt Nam đi đúng không?". Tuy nhiên đến hiện tại, chứng kiến sự trưởng thành của Soobin, NSND Thanh Lam lại bày tỏ sự yêu thích, công nhận tài năng của thế hệ đàn cháu.

Vậy, Soobin Hoàng Sơn đáng gờm thế nào?

Khởi đầu vững chắc và bước ngoặt mang tên "Ngôi Sao Việt"

Soobin Hoàng Sơn tên thật là Nguyễn Huỳnh Sơn, là một trong những nghệ sĩ đa tài và có ảnh hưởng nhất của làng nhạc trẻ Việt Nam. Hành trình sự nghiệp của anh không chỉ là chuỗi thành công rực rỡ mà còn là một quá trình không ngừng đổi mới và vượt qua giới hạn của bản thân.

Từ một rapper underground, Soobin đã trở thành "Hoàng tử ballad" được yêu mến và giờ đây, anh đang định hình lại một hình ảnh nghệ sĩ toàn diện, đa phong cách.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Soobin đã sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc khi được học đàn bầu từ bố và sau đó theo đuổi chuyên ngành Piano Jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nền tảng âm nhạc vững chắc này đã tạo bệ phóng hoàn hảo cho anh trong những bước đi đầu tiên.

Năm 2014, Soobin Hoàng Sơn ghi dấu ấn đầu tiên với công chúng khi giành ngôi vị Á quân cuộc thi "Ngôi Sao Việt". Đây là bước ngoặt quan trọng, giúp anh có cơ hội được đào tạo chuyên sâu tại Hàn Quốc, một môi trường âm nhạc chuyên nghiệp và hiện đại. Sự trải nghiệm này không chỉ giúp Soobin trau dồi kỹ năng biểu diễn mà còn mở rộng tầm nhìn về việc tạo ra các sản phẩm âm nhạc chất lượng cao.

Gia nhập SpaceSpeakers và đỉnh cao với "Phía Sau Một Cô Gái"

Trở về Việt Nam, Soobin gia nhập SpaceSpeakers, một trong những "đế chế" âm nhạc underground hàng đầu Việt Nam, quy tụ những tên tuổi gạo cội như Touliver, Rhymastic, JustaTee... Sự kết hợp với những nghệ sĩ tài năng này đã giúp Soobin định hình phong cách và khẳng định bản sắc cá nhân.

Tuy nhiên, phải đến năm 2016, tên tuổi Soobin mới thực sự bùng nổ. Anh xuất sắc giành giải Bạc tại cuộc thi "Hòa âm ánh sáng" (The Remix), chứng minh khả năng làm chủ sân khấu và sự đa dạng trong âm nhạc.

Cùng năm, bản hit "Phía Sau Một Cô Gái" do anh thể hiện đã trở thành một hiện tượng, càn quét mọi bảng xếp hạng và đưa Soobin lên một tầm cao mới. Với ca khúc này, anh được công chúng ưu ái gọi với biệt danh "Hoàng tử ballad", một hình ảnh lãng tử và đầy cảm xúc.

Cuộc lột xác ngoạn mục và sự trở lại mạnh mẽ

Sau thành công của "Phía Sau Một Cô Gái", Soobin không ngủ quên trên chiến thắng. Anh liên tục thử nghiệm và đổi mới, phá vỡ hình ảnh "Hoàng tử ballad" để khám phá các thể loại khác như R&B, Hip hop. Các sản phẩm như "Đi để trở về", "I Know You Know", hay gần đây là "Heyyy Pussy Pussy" đã cho thấy một Soobin đầy năng lượng, cá tính và không ngại thử thách.

Sự thay đổi này có thể khiến một bộ phận khán giả tiếc nuối, nhưng nó lại khẳng định bản lĩnh của một nghệ sĩ đích thực. Soobin không muốn bị đóng khung trong một phong cách nhất định, anh muốn được sống với đam mê và tạo ra những sản phẩm âm nhạc chân thật nhất với con người mình.

Anh trai vượt ngàn chông gai và vị thế dẫn đầu

Sự trở lại mạnh mẽ trong những năm gần đây đã một lần nữa khẳng định vị thế của Soobin Hoàng Sơn trong làng nhạc Việt.

Anh tham gia các chương trình lớn với vai trò huấn luyện viên, đặc biệt là "Anh trai vượt ngàn chông gai", cho thấy sự trưởng thành và sức hút của một nghệ sĩ có bề dày kinh nghiệm.

Sau Anh trai vượt ngàn chông gai, Soobin nổi lên như một hiện tượng, càn quét khắp các sân khấu, mạng xã hội, thu hút lượng fan đông đảo và dẫn đầu giới ca sĩ nam hiện nay về lượng bán vé.

Soobin Hoàng Sơn là một minh chứng cho thấy tài năng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ có thể tạo nên những điều phi thường. Từ một nghệ sĩ underground, anh đã trở thành một ngôi sao hạng A với những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Với sự đa tài, bản lĩnh và tinh thần luôn sẵn sàng đổi mới, Soobin Hoàng Sơn hứa hẹn sẽ còn mang đến nhiều bất ngờ và tiếp tục cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam.