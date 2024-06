Nam ca sĩ bật khóc, nói về ý định từ bỏ ca hát: Từng mời Chi Pu hỗ trợ, áp lực làm nghề lâu năm mà chưa nổi tiếng

Vòng Live Stage 1 của Anh trai say hi đã chứng kiến sự vươn lên dẫn đầu của team No far, no star với đội hình hùng hậu gồm toàn những rapper cộm cán như HURRYKNG, Tage, Captain, Rhyder. Song Luân và Đỗ Phú Quí là 2 nam ca sĩ hiếm hoi xuất hiện trong team này. Nếu như các thành viên khác đều khá quen mặt với khán giả do hoạt động một cách năng nổ trong thời gian gần đây thì Đỗ Phú Quí lại là một cái tên vừa quen vừa lạ. Rất lâu rồi khán giả mới thấy nam ca sĩ này xuất hiện trở lại trong 1 show thực tế hoành tráng như Anh trai say hi.

Team No Far, No Star giành chiến thắng ở Live Stage 1

Đỗ Phú Quí là cái tên vừa lạ vừa quen của Anh Trai Say Hi

Trong phòng phỏng vấn, anh gây bất ngờ với nhiều người khi bật khóc chia sẻ về ý định từng muốn từ bỏ âm nhạc: "Lâu lắm rồi Quí mới có cơ hội được đứng trên sân khấu, đứng dưới ánh đèn. Mình nhảy, mình hát, hoà mình cùng âm nhạc hết mình như vậy. Cũng đã lâu lắm rồi mình mới có cơ hội được sống lại hết tất cả những gì mà mình đã nhiệt huyết, đã đam mê hồi trước. Tại thời điểm đó, cái quyết định dừng lại âm nhạc là một quyết định cực kỳ khủng khiếp đối bản thân Quí. Anh trai say hi giống như một cái phao, được vào chương trình và tập luyện với đồng đội, Quí cảm thấy là 'ồ, mình đã được sống lại cái đam mê này rồi'".

Nam ca sĩ rơi nước mắt trong chương trình

Đỗ Phú Quí sinh năm 1993 tại TP HCM và từng có kinh nghiệm thi thố ở nhiều cuộc thi lớn nhỏ. Anh từng đạt giải 3 Tiếng ca học đường, giải nhì Gương mặt thân quen... Trước đó, Đỗ Phú Quí được khán giả biết đến nhiều qua những bản cover các ca khúc hit trên MXH rồi quyết tâm phấn đấu trở thành ca sĩ chuyên nghiệp bằng việc ra mắt sản phẩm đầu tay mang tên Để quá khứ ngủ yên vào năm 2018. Thời điểm đó, dù gặp nhiều khó khăn về vấn đề tài chính nhưng Đỗ Phú Quí vẫn cố gắng thực hiện và giới thiệu đứa con tinh thần đầu tiên với khán giả.

Nam ca sĩ từng được Chi Pu hỗ trợ ở Gương mặt thân quen

Màn hóa thân thành Lady Gaga giúp anh giành ngôi Á quân

Sau đó, dù nỗ lực ra thêm nhiều sản phẩm âm nhạc khác nhưng dường như hiệu ứng mang lại vẫn chưa đủ lớn để Đỗ Phú Quí có được một chỗ đứng vững chắc trong thị trường giải trí Việt Nam đầy khắc nghiệt. MV gần nhất của nam ca sĩ là Đố em bắt được anh ra mắt năm 2019 nhưng chỉ thu về vỏn vẹn 105 nghìn view trên YouTube.

MV gần nhất ra mắt năm 2019 chỉ được lượt view khiêm tốn

Và đây cũng là lúc Đỗ Phú Quí suy nghĩ về quá trình hoạt động âm nhạc của mình. Thời điểm anh quyết định dừng lại các hoạt động âm nhạc là lúc dịch Covid-19 bắt đầu diễn ra năm 2020. Sau đó, nam ca sĩ lại phải chứng kiến 2 thân trong gia đình ra đi khiến mọi động lực của anh dần như tan biến. Anh chia sẻ: "Những năm tháng ấy là khoảng thời gian đen tối nhất mà Quí phải đối mặt. Bản thân Quí bị rơi vào khủng hoảng, cảm thấy mất phương hướng, vô định và không còn động lực sống. Nếu như cuộc sống cứ diễn ra bình thường và mình vẫn tiếp tục làm việc thì sẽ không có thời gian để nhìn nhận mọi thứ.

Tuy nhiên, ở thời điểm đó, tất cả ngưng lại, buộc Quí cũng phải chiêm nghiệm lại bản thân. Mọi áp lực như đang đổ dồn vào tâm trí: Áp lực làm nghề lâu năm mà chưa nổi tiếng, áp lực đồng trang lứa khi nhìn thấy mọi người đã vững vàng còn mình thì cứ long đong, áp lực từ gia đình vì nhận thấy mình chưa làm được gì cho gia đình. Quí cảm thấy mình yếu ớt và vô dụng ...".

Thời điểm dịch Covid-19 cũng là lúc anh muốn dừng lại với âm nhạc

Dù vẫn còn niềm khát khao rất lớn với âm nhạc nhưng Đỗ Phú Quí chợt nhận ra mình không nên ích kỷ, chỉ chạy theo cái mình muốn mà không chia sẻ gì được với gia đình và thế là anh đã quyết định tạm ngưng mọi thứ dù trước đó đã sản xuất và thu âm vài bài hát mới. Sau khi lấy lại được cân bằng trong tâm lý và đợt dịch qua đi, nam ca sĩ đã đăng ký đi học diễn xuất, thử sức lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Nhờ năng khiếu diễn xuất mà anh đã có mặt trong vài dự án phim lớn nhỏ sau thời gian miệt mài đi casting. Ngoài ra, anh còn thử sức với vai trò MC.

Nam ca sĩ đi học diễn xuất và thử sức làm MC

Những tưởng cơ duyên với âm nhạc đã dừng lại nhưng nhờ việc tham gia bộ phim 7 năm chưa cưới sẽ chia tay cùng ekip sản xuất với Anh trai say hi mà Đỗ Phú Quí đã được để mắt đến cũng như ngỏ lời mời Quí tham gia show thực tế hot hit cùng 29 anh trai nổi bật khác. Nam ca sĩ chia sẻ: "Anh trai say hi giống như là một cái phao cứu cánh, giúp Quí có niềm tin trở lại với âm nhạc và viết tiếp những gì còn đang dang dở". Và rất có thể sau chương trình, Đỗ Phú Quí sẽ tìm lại được động lực để trở lại với âm nhạc, cho ra mắt thêm nhiều sản phẩm âm nhạc mới để không phụ lòng mong đợi của các khán giả hâm mộ mình.

Nhờ vai diễn trong 7 năm chưa cưới sẽ chia tay...

... mà Đỗ Phú Quí có cơ hội tham gia Anh trai say hi