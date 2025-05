Nam ca sĩ từng sở hữu nhà hàng tiệc cưới trung tâm TP.HCM: "Tôi được bầu làm chủ tịch"

Mới đây, tại chương trình The Khang Show, MC Nguyên Khang đã tiết lộ về ca sĩ Lam Trường. Anh nói: "Ngày xưa, lúc anh Lam Trường nổi tiếng với bài Mưa phi trường, tôi còn đang là sinh viên. Tôi quá hâm mộ anh Lam Trường, bị cuồng đi show của anh Lam Trường giống các bạn trẻ bây giờ cuồng Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say Hi.

MC Nguyên Khang.

Tôi sưu tập nắp lon nước ngọt để đổi vé miễn phí vào xem show của anh Lam Trường vì lúc đó đang có chương trình đổi lon nước ngọt lấy vé show của anh. Tôi nhớ khi đó anh Lam Trường là ca sĩ Việt Nam đầu tiên được Pepsi chọn làm đại sứ thương hiệu. Tôi phải uống nước ngọt thay cơm để đổi vé.



Lần đầu tiên tôi gặp anh Lam Trường là chạy theo hàng rào để đón anh đi qua và được anh nắm tay, hạnh phúc lắm.

Nhưng lần chính thức tôi đứng cùng sân khấu với anh Lam Trường là trong một gameshow, cùng với chị Cẩm Ly. Tôi được đứng cùng hai ca sĩ nổi tiếng dù chưa biết showbiz, nghệ thuật là gì. Từ đó, tôi bắt đầu được nhen nhóm máu nghệ thuật trong người.

Lam Trường.

Tôi không nghĩ một ngày nào đó được trở thành đồng nghiệp của anh Lam Trường. Anh Lam Trường còn có tư duy kinh doanh, từ hồi xưa anh đã mở một nhà hàng tiệc cưới".

Về phía mình, ca sĩ Lam Trường lại chia sẻ về đam mê chơi game: "Từ xưa đến giờ tôi vẫn mê chơi game. Hồi xưa, nếu không đi hát thì tôi chơi game trên máy play station. Tôi chơi nhiều game lắm, chủ yếu là game nhập vai. Tôi mê game phiêu lưu mạo hiểm lắm. Sau này tôi chơi game online.

Tôi còn có một nhóm bạn riêng chơi với nhau và chuyên bàn về game, chơi game cùng nhau. Hội đó đông lắm và tôi là chủ tịch. Mọi người bầu tôi làm chủ tịch vì tôi là người truyền bá, lôi kéo mọi người chơi các game (cười).

Sắp tới tôi cũng chuẩn bị mở một giải đấu. Nếu không làm ca sĩ, tôi thích kinh doanh về dịch vụ. Tôi thích là người đem tới các dịch vụ tốt cho khách hàng của mình. Tôi từng mở một nhà hàng tiệc cưới, kinh doanh cả đồ ăn nhanh".