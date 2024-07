Nam ca sĩ U40 từng có thời phải đi bán máu kiếm tiền, giờ sống hạnh phúc với đại gia đình hơn 20 người nhưng không chung huyết thống

Trong tập mới nhất của chương trình Stars' Top Recipe at Fun-Staurant trên kênh KBS 2TV tại Hàn Quốc, nam thần tượng Kim Jae Joong đi siêu thị, mua một vài đồ dùng cần thiết. Cách anh chàng lựa chọn các sản phẩm, so sánh giá thành, hào hứng trước các món đồ mua được với giá hời gây chú ý vì sự giản dị, tiết kiệm.



Kim Jae Joong thanh toán tại siêu thị bằng tấm thẻ đen quyền lực.

Song, khi thanh toán, nam thần tượng lại gây bất ngờ khi rút từ ví ra một tấm thẻ đen Hyundai (Hyundai Black Card) - chỉ có 0,05% dân số thuộc tầng lớp siêu giàu ở Hàn mới sở hữu được loại thẻ này. Kim Jae Joong còn chia sẻ rằng anh đã sử dụng thẻ độc quyền này trong hơn một thập kỷ. "Tôi đã sử dụng nó trong 12 năm nay rồi", idol nói.

Tấm thẻ này chỉ dành cho những khách hàng được mời và người có địa vị xã hội, uy tín. Sau khi được mời sở hữu thẻ, khách hàng còn trải qua quá trình phê duyệt từ Ủy ban xét duyệt của tập đoàn Hyundai là 8 giám đốc điều hành, gồm cả ông Chung Tae Young (Phó Chủ tịch của Hyundai Card) - người đảm nhiệm vị trí tặng thẻ cho các idol hàng đầu Hàn Quốc.

Ngoài ra, yêu cầu cơ bản của chủ sở hữu thẻ đen này là phải có tổng tài sản tối thiểu 10 tỷ won (khoảng 182 triệu đồng). Ngoài ra, bạn phải chi tiêu ít nhất 10 triệu won/tháng (khoảng 182 triệu đồng), đóng phí thành viên 2 triệu won/năm (khoảng 36 triệu đồng.)

Idol sở hữu khối tài sản "khủng"

Vẻ ngoài điển trai của Kim Jae Joong dù đã ở tuổi 38.

Theo tờ Allkpop, Kim Jae Joong là một trong những thần tượng giàu có nhất nhì làng giải trí Hàn Quốc. Tài sản ròng của sao nam này ước tính hơn 100 triệu USD (khoảng 2.300 tỉ đồng).

Để có được khối tài sản “khủng” như hiện tại, anh chăm chỉ làm việc và duy trì lối sống tiết kiệm.

Kim Jae Joong bắt đầu ra mắt năm 2003 với tư cách thành viên nhóm nhạc nam huyền thoại DBSK (Dong Bang Shin Ki) của SM Entertainment. Nhóm từng được vinh danh là boyband Hàn xuất sắc nhất thập niên đầu tiên của thế kỷ 21 (2000-2010). Sau 7 năm hoạt động, anh cùng 2 thành viên khác là Park Yoo Chun và Kim Jun Su tách ra khỏi DBSK và lập nhóm mới mang tên JYJ. Tuy không phát triển tại quê nhà, song các hoạt động của nhóm tại Nhật Bản và một số nước châu Á khác vẫn thuận lợi, gặt hái được nhiều thành công. Sau này, Kim Jae Joong hoạt động một mình với tư cách nghệ sĩ, tham gia đóng nhiều bộ phim như Triangle, Protect the Boss, Dr. Jin và Manhole to name a few,...

Vào tháng 4 vừa qua, cựu thành viên DBSK đến Việt Nam tổ chức chương trình Kim Jae Joong Special J-Party fan concert - [I'm twenty], gặp gỡ và giao lưu người hâm mộ, tại Nhà thi đấu Quân khu 7, thu hút hơn hàng nghìn người hâm mộ.

Kim Jea Joong còn thành công khi lấn sân kinh doanh và đầu tư bất động sản. Ngoài những căn nhà, biệt thự cho thuê, sao nam này từng chia sẻ trên một chương trình truyền hình Nhật Bản hình ảnh căn biệt thự anh mua tặng bố mẹ, có giá lên đến 6 tỷ won (110 tỷ đồng). Riêng những món đồ nội thất trong nhà đã có giá lên tới vài tỷ đồng.



Một số hình ảnh trong căn biệt thự được sao nam này mua tặng bố mẹ nuôi.

Sao nam còn nắm trong tay hàng loạt quán cà phê, quán bar và nhà hàng nổi tiếng tại Hàn Quốc lẫn Nhật Bản. Đồng thời, sao nam là giám đốc điều hành kiêm nhà thiết kế của một cửa hàng thời trang sang trọng.

Ngoài bất động sản, nam nghệ sĩ còn sở hữu một bộ sưu tập xe hơi hạng sang. Trong đó, có thể kể đến chiếc Lamborghini Murcielago LP-640, giá khoảng 520.000 USD (gần 12 tỉ đồng), Bentley Continental, giá khoảng 300.000 USD (khoảng 6,9 tỉ đồng), Audi R8, giá khoảng 240.000 USD (hơn 5,5 tỉ đồng), Rolls-Royce Wraith, giá khoảng 460.000 USD (hơn 10,5 tỉ đồng),... Song những chiếc xe này được sao nam mua đi, bán lại thường xuyên.

Đi lên từ nghèo khó, được nhận nuôi từ nhỏ

Ít ai biết rằng, Kim Jae Joong sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Vì mẹ không có đủ kinh tế, nên anh được nhận nuôi từ năm 3 tuổi.

Gia đình nhận nuôi Kim Jae Joong có 8 chị gái. Sao nam chia sẻ: “Gia đình tôi ngày càng đông đúc. Tôi có 8 chị gái, 8 anh rể và mỗi chị gái đều có một đứa con. Các cháu trai, cháu gái của tôi sắp kết hôn và có con, có thể tôi sẽ sớm trở thành ông".

Song, các thành viên trong gia đình đều yêu quý lẫn nhau. Các chị gái tuy không dư giả về kinh tế, song vẫn luôn hỗ trợ và ủng hộ em trai hết lòng.

Thời điểm trước và mới vào nghề, sao nam từng vất vả làm nhiều nghề như bán kẹo cao su tại ga tàu điện ngầm, đi giao báo, bán máu… để kiếm tiền theo đuổi đam mê. "Khi còn là thực tập sinh, tôi làm công việc bán thời gian trong ngày. Có nhiều lúc tôi không thể đi tàu điện ngầm vì không đủ tiền đi lại, tôi đi bộ rất nhiều lần từ phòng tập về", anh nhớ lại.

Sao nam thường tự đi chợ, nấu ăn tại nhà.

Song, chính quá khứ khó khăn đó lại giúp anh càng thêm trân trọng cuộc sống hiện tại. Ngoài việc chăm chỉ hoạt động song song giữa nghệ thuật, kinh doanh trong hơn 2 thập kỷ, nam nghệ sĩ còn nổi tiếng với lối sống giản dị, tiết kiệm. Kim Jae Joong tự đi chợ, nấu ăn và làm việc nhà mỗi ngày. Anh chia sẻ: “Tiết kiệm mới là cách để sống sung túc. Đặt đồ ăn ở ngoài vừa tốn kém lại không đảm bảo dinh dưỡng”.

Nguồn: Koreaboo, Naver, Allkpop.