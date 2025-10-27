Nam ca sĩ xin xuất viện 3 tiếng hát mừng đám cưới Chế Nguyễn Quỳnh Châu là ai?

Tối 26/10, hôn lễ của Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và chồng doanh nhân chính thức diễn ra tại TP.HCM, quy tụ dàn sao đình đám của Vbiz. Không chỉ là sự kiện trọng đại của nàng hậu, đám cưới Quỳnh Châu còn được xem là "mini thảm đỏ" khi hàng loạt nghệ sĩ hàng đầu đến tham dự như Hoà Minzy, Hoàng Thuỳ, Puka, Khổng Tú Quỳnh, Ngô Kiến Huy, Sam, Võ Hoàng Yến, vợ chồng Diễm My, Lyly, Trung Quân Idol, Hoàng Oanh, Hoa hậu Ngọc Châu, Khánh Vân, Lê Hoàng Phương,...

Hôn lễ hoành tráng của Chế Nguyễn Quỳnh Châu và chồng doanh nhân

Nửa showbiz hội tụ chúc phúc cho Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Nàng Á hậu cũng tận dụng hội bạn "cây nhà lá vườn", biến hôn lễ thành miniconcert riêng với sự góp giọng của loạt ca sĩ như Trung Quân hát mở màn, S.T, Mai Tiến Dũng, Hoà Minzy, Lynk Lee,... quẩy bung nóc.

S.T chia sẻ về việc đến hôn lễ Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Vì sự kiện trọng đại của Chế Nguyễn Quỳnh Châu mà S.T xin xuất viện 3 tiếng

Đặc biệt, S.T Sơn Thạch đảm nhận ca khúc khiêu vũ của cặp đôi mới. Nhưng trước khi đến dự hôn lễ, S.T không được khoẻ. Nam ca sĩ chia sẻ, anh đang bị bệnh ở viện. Nhưng vì sự kiện trọng đại của Chế Nguyễn Quỳnh Châu mà xin xuất viện 3 tiếng để hát mừng bạn thân. Xuất hiện ở sự kiện, S.T vẫn tươi tắn, rạng rỡ và biểu diễn cực chuyên nghiệp. Giọng hát live của nam ca sĩ càng làm cho không khí thêm phần ngọt ngào, xúc động.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu và chồng khiêu vũ trên ca khúc S.T thể hiện

Trên nền nhạc cảm xúc, Chế Nguyễn Quỳnh Châu và chú rể khiêu vũ điệu nhảy lãng mạn. Cả hai đẹp đôi khi đứng cạnh nhau, khiến quan khách liên tục xuýt xoa. Khung cảnh hôn lễ như cổ tích, cho thấy sự đầu tư cực khủng mà Chế Nguyễn Quỳnh Châu và chồng doanh nhân dành cho ngày trọng đại.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu và chú rể khiêu vũ điệu nhảy lãng mạn

S.T Sơn Thạch, tên thật Nguyễn Cao Sơn Thạch, là ca sĩ - diễn viên đình đám của showbiz Việt. Trước khi hoạt động solo, S.T từng là thành viên của nhóm nhạc đình đám 365daband do Ngô Thanh Vân quản lý. Sau khi nhóm tan rã, S.T tiếp tục hoạt động và khẳng định bản thân qua các dự án âm nhạc, gameshow và phim ảnh, được khán giả nhớ đến nhờ hình ảnh chỉn chu, tính cách thân thiện và phong cách biểu diễn năng động.

S.T thân thiếu với Chế Nguyễn Quỳnh Châu

S.T có tính cách cởi mở, phóng khoáng, nhiều bạn bè thân thiết trong giới nghệ sĩ. Trong đó có Á hậu - MC Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Mối quan hệ giữa cả hai ở mức đồng nghiệp thân tình, S.T từng gửi lời chúc mừng đến Quỳnh Châu khi cô được bạn trai doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát cầu hôn, thể hiện sự gắn bó. Nay lại xin xuất viện 3 tiếng giữa lúc không khoẻ để hát mừng đám cưới, có thể thấy S.T rất trân trọng cô em gái Quỳnh Châu.