Nam Cần Thơ vươn lên thành cực tăng trưởng mới, tái hiện những đô thị đáng sống

Nam Cần Thơ – Nơi tái hiện tiềm năng của những vùng đất vàng như Thủ Thiêm và Phú Mỹ Hưng

Khu vực Thủ Thiêm tiếp tục khẳng định vị thế khi thiết lập mức giá mới. Theo báo cáo quý III của Avison Young Việt Nam vừa công bố, các dự án nhà liền thổ duy trì giá bán bình quân đạt 500-750 triệu đồng, trong đó mức cao nhất vượt mốc 1 tỷ đồng mỗi m2 cho các căn nhà phố thương mại, biệt thự trên tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch, thuộc bán đảo Thủ Thiêm. Dù quy tụ các sản phẩm có giá đắt đỏ bậc nhất nhưng thị trường vẫn hấp thụ rất mạnh mẽ, từ nhu cầu sở hữu cho đến thuê, đặc biệt là với người nước ngoài.

Thủ Thiêm có lý do riêng để trở nên đặc biệt. Trong ngắn hạn, các thông tin hạ tầng như tuyến metro số 2 nối với Bến Thành, kế hoạch phát triển đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành, cùng với việc xác định vị trí xây dựng Trung tâm tài chính Quốc tế tại đây đã thu hút mạnh mẽ sự chú ý của giới đầu tư.

Từ Nam Sài Gòn đến Nam Cần Thơ: Dòng chảy thịnh vượng đang dịch chuyển về những vùng đất tiềm năng mới

Tương tự đối với Phú Mỹ Hưng khu Nam Sài Gòn (TP.HCM), số liệu giao dịch trên Batdongsan.com thị trường thứ cấp đã lên đến 400 triệu mỗi m2 và tỷ suất cho thuê lên đến 8% mỗi năm, đặc biệt tại những khu liền kề các khu vực đắt giá như Hồ Bán Nguyệt. Nhà phố thương mại tại đây đáp ứng nhu cầu kinh doanh được ưa chuộng nhưng nguồn cung hữu hạn.

Thêm vào đó, những tin tốt về hạ tầng như tuyến Metro số 4, cao tốc Bến Lức - Long Thành... càng tiếp thêm lực đẩy cho bất động sản khu Nam Sài Gòn.

Sức hút của Thủ Thiêm hay Phú Mỹ Hưng ngày nay đang được nhiều nhà đầu tư so sánh với các khu vực khác, trong đó có nhiều nét hấp dẫn đang tái hiện ở khu vực phía Nam TP. Cần Thơ, trung tâm của vùng Tây Nam Bộ.

Xét vị trí địa lý, giống như Thủ Thiêm nằm ven sông Sài Gòn hay Phú Mỹ Hưng có hệ thống sông rạch liền kề không gian sống, khu vực đô thị mới Nam Cần Thơ cũng nằm ven sông Hậu. Cả hai đều dễ dàng kết nối với khu vực trung tâm cũ bằng hạ tầng đã hoàn thiện và đang mở thêm những tuyến đường mới. Nam Cần Thơ dễ dàng kết nối với trung tâm cũ Ninh Kiều thông qua đại lộ Võ Nguyên Giáp, cầu Quang Trung, tuyến Nam Sông Hậu; đồng thời cũng nằm trên các tuyến cao tốc huyết mạch kết nối với các khu vực trong ĐBSCL cũng như với TP.HCM.

Nam Cần Thơ – Cực tăng trưởng kế tiếp

Khu vực Nam Cần Thơ đang nổi lên như "điểm hội tụ" của làn sóng đầu tư và quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, tương tự cách mà khu Nam Sài Gòn từng bứt phá hai thập kỷ trước.

Sự tương đồng không nằm ở giá trị tuyệt đối, mà ở chu kỳ phát triển: từ quy hoạch đồng bộ, hạ tầng mở rộng, cho đến dòng vốn đang dần đổ về để đón đầu giai đoạn bứt tốc. Nam Cần Thơ đang ở trong giai đoạn đầu của chu kỳ "thay da đổi thịt", khi tỷ lệ đô thị hóa tại thành phố trung ương này mới chỉ đạt khoảng 75%.

Nam Long II Central Lake – đô thị tích hợp nổi bật của Nam Cần Thơ

Cần Thơ sau sáp nhập với Sóc Trăng và Hậu Giang, mở rộng địa giới hành chính, dân số và quy mô kinh tế. Theo quy hoạch 2021-2030, tầm nhìn 2045, Cần Thơ hướng tới phát triển hai trung tâm kinh tế động lực và ba vùng đô thị.

Riêng tại khu vực Nam Cần Thơ sẽ xây dựng khu hành chính mới trị giá 2.500 tỷ đồng trên diện tích 20 ha tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng cũ. Trong đó, khu hành chính tập trung chiếm 10,87 ha, phần còn lại dành cho trung tâm văn hóa, thương mại - dịch vụ.

Nhìn lại Thủ Thiêm, sau giai đoạn xây dựng hạ tầng, giá bắt đầu tăng nhanh. Nếu như tháng 9/2015 giá bình quân khoảng 68 triệu đồng mỗi m2 thì đến tháng 5/2018 giá nhà liền thổ có giá 196 triệu đồng mỗi m2, nhà phố thương mại (shophouse) khoảng gần 220 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với con số lên đến tỉ đồng như ngày nay.

Nam Cần Thơ đang ở giai đoạn tích lũy khi nhiều dự án hạ tầng và thương mại đang được đồng loạt đầu tư. Dù vậy, giá bất động sản tại nhiều khu vực ở thị trường Cần Thơ đã tăng 10-40% trong 3 năm qua, theo báo cáo của Batdongsan.com.vn.

Hệ tiện ích hiện hữu tại Nam Long II Central Lake góp phần gia tăng giá trị cho BĐS

Khi xác định được vị thế của khu vực, dòng vốn bắt đầu quan tâm đến các dự án tiên phong đang tạo cực tăng trưởng trong tương lai. Một trong các dự án hiện hữu điển hình là Nam Long II Central Lake, do tập đoàn Nam Long phát triển với tổng quy mô dự án lên đến 43,8 ha, với quy hoạch đồng bộ và 60% diện tích cho tiện ích cộng đồng.

Dự án của chủ đầu tư Nam Long - thương hiệu nhà phát triển đô thị đã hiện diện tại Cần Thơ từ hơn 20 năm trước, có lợi thế cạnh tranh đặc biệt khi sở hữu quy hoạch chuẩn đô thị tích hợp quốc tế, pháp lý rõ ràng với 100% sản phẩm đất nền và shophouse xây sẵn đã có sổ, phù hợp với nhu cầu an cư thật và tích lũy tài sản. Dự án nằm trong khu vực Nam Cần Thơ này không chỉ mang giá trị an cư, mà còn là tài sản chiến lược trong chu kỳ đầu tư dài hạn của khu vực phía Nam.

