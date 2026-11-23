Mới đây, danh ca Minh Cảnh đã từ trung tâm TP.HCM tới Hoa viên Nghĩa trang nghệ sĩ ở tận Bình Dương cũ để thăm mộ các đồng nghiệp quá cố.



Được biết, danh ca Minh Cảnh hiện đang định cư tại Mỹ cùng gia đình. Những năm trước đây, ông thường xuyên về nước biểu diễn. Tuy nhiên hiện tại, nam danh ca đã tuổi cao sức yếu, không còn đi lại được mà phải di chuyển bằng xe lăn.

Vì sức khỏe đã rất yếu, khó lòng ngồi máy bay được nữa nên nam danh ca quyết định về nước lần cuối để thực hiện liveshow chia tay khán giả, giã từ sự nghiệp.

Sau khi hoàn thành liveshow, danh ca Minh Cảnh dành những ngày còn lại để thực hiện một số tâm nguyện. Trong đó có việc đi thăm mộ các đồng nghiệp năm xưa hiện đang an nghỉ tại Hoa viên Nghĩa trang nghệ sĩ như mộ NSND Thanh Kim Huệ, NSƯT Vũ Linh, nghệ sĩ Thanh Sang… cùng nhiều người khác. Hộ tống ông có con gái, trợ lý và nghệ sĩ Bích Hạnh cùng nhiều người khác.

Việc đầu tiên ông làm khi tới Hoa viên Nghĩa trang nghệ sĩ là đến thăm mộ người vợ đầu tiên của mình – nghệ sĩ cải lương Kiều My.

Nam nghệ sĩ lặng ngồi trước mộ vợ không nói nên lời, chỉ trầm ngâm. Đệ tử của ông là nghệ sĩ Đặng Quang Huy thấy vậy liền thay mặt thầy mình hát bài Nhớ vợ hiền tặng cho người vợ quá cố, khiến nam danh ca vô cùng xúc động. Ông cũng cúi đầu thắp một nén nhang cho nghệ sĩ Kiều My.

Cũng tại đây, danh ca Minh Cảnh được ban quản lý Hoa viên Nghĩa trang nghệ sĩ tặng 500 đô tiền mặt làm chi phí mua vé máy bay để về Mỹ. Ban quản lý nghĩa trang cũng hứa sẽ dành một mảnh đất trong khuôn viên làm nơi xây cất mộ phần cho nam danh ca sau khi qua đời.

Gia đình danh ca Minh Cảnh cũng bày tỏ nguyện vọng sau khi ông qua đời sẽ đưa ông về Hoa viên Nghĩa trang nghệ sĩ này để ông được an nghỉ, bầu bạn bên các bạn bè, đồng nghiệp.

Trước đó, danh ca Minh Cảnh đã tới thăm nghệ sĩ Hồng Nga, người bạn diễn thân thiết một thời giờ đang bệnh nặng không nhớ gì. Ông cũng trao tặng một số kỷ vật gắn có 65 năm sự nghiệp của mình cho các đàn em.