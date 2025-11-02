Nam diễn viên cả đời diễn vai phụ nhưng không ai quên, giờ thành triệu phú khiến những kẻ bắt nạt mình thời đi học "lác mắt"

Hà Văn Huy - cái tên quen thuộc với khán giả yêu phim Châu Tinh Trì dù chủ yếu đảm nhận các vai phụ, vẫn luôn khiến người xem nhớ mãi. Bắt đầu với vai phụ đầu tiên trong Đội Bóng Thiếu Lâm , nam diễn viên hiện sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu nhân dân tệ, khiến cả "vua hài" Châu Tinh Trì cũng phải tấm tắc khen ngợi.

Chưa từng học qua trường lớp nào

Sinh năm 1981, Hà Văn Huy lần đầu xuất hiện trên màn ảnh vào năm 2001 trong Đội Bóng Thiếu Lâm . Sau đó, anh tiếp tục tham gia Tuyệt Đỉnh Kungfu (2004) với vai người thuê nhà, dù xuất hiện ít cảnh quay nhưng nhờ gương mặt hài hước và khả năng diễn xuất đặc biệt, anh để lại dấu ấn khó quên trong lòng khán giả.

Hà Văn Huy lần đầu xuất hiện trên màn ảnh vào năm 2001 trong Đội Bóng Thiếu Lâm.

Đáng chú ý, Hà Văn Huy chưa từng học qua bất kỳ lớp diễn xuất nào. Khi tham gia Đội bóng Thiếu Lâm , nhiều nhân viên hậu trường dự đoán anh sẽ gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, chỉ cần diễn một lần, nam diễn viên đã hoàn thành xuất sắc cảnh quay, khiến Châu Tinh Trì nhiều lần khen ngợi.

Vị đạo diễn nổi tiếng này còn tin tưởng để Hà Văn Huy tự do sáng tạo trong diễn xuất, không cần bám sát kịch bản, đồng thời phụ trách những đoạn nhạc hài hước trong phim. Nhiều cảnh phim do anh đảm nhiệm sau đó còn được tận dụng trong các quảng cáo, cho thấy sức ảnh hưởng và sự linh hoạt của nam diễn viên.

Đến năm 2013, Hà Văn Huy lại được mời tham gia Tây Du Ký: Hàng Ma Thiên , thủ vai sư huynh đi cùng sư muội vào động yêu quái của Trư Bát Giới. Thời điểm này, ngoại hình của anh đã thay đổi nhiều do cân nặng, khiến khán giả khó nhận ra anh.

Anh nhận được sự yêu thích nhờ lối diễn xuất tự nhiên.

Châu Tinh Trì từng nhận xét về nam diễn viên: "Cậu ấy là người giàu tình cảm nhưng dễ tổn thương. Khi diễn, cậu ấy bộc lộ cảm xúc rất mạnh, nhưng ngoài đời, Văn Huy không biết cách biểu đạt để được yêu mến. Đó là điểm yếu của cậu ấy". Theo Sina , những lời nhận xét này phần nào phản ánh tính cách của Châu Tinh Trì, và cũng là lý do ông rất quý mến Hà Văn Huy.

Không chỉ nổi bật ở diễn xuất, Hà Văn Huy còn có niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ. Anh từng học thanh nhạc bài bản, phát hành album riêng nhưng chưa gây tiếng vang lớn. Nam diễn viên chia sẻ: "Tôi không có ngoại hình điển trai nhưng vẫn muốn thử sức và mang đến những tác phẩm được khán giả yêu thích".

Trở thành tủ phú nhờ sáng tạo trò chơi

Tuy nhiên, nguồn thu chính giúp Hà Văn Huy trở thành triệu phú lại đến từ lĩnh vực khác: anh sáng tạo trò chơi cờ Dragonchess, kết hợp giữa cờ vua truyền thống và các phương pháp chơi mới, phát triển dưới dạng phần mềm cho thiết bị di động. Trò chơi này rất được ưa chuộng tại Trung Quốc, mang lại khoản thu nhập đáng kể từ việc bán bản quyền.

Bên cạnh đó, anh còn kiếm tiền từ bản quyền nhạc phim, đóng quảng cáo và các vai diễn khác. Nhờ đó, hiện Hà Văn Huy sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu nhân dân tệ.

Anh hiện là triệu phú thực thụ.

Trước khi gặt hái thành công, Hà Văn Huy từng là học sinh nhỏ bé, thường xuyên bị bắt nạt trong lớp. Anh thừa nhận: vì thân hình nhỏ bé, anh trở thành "đối tượng tiêu khiển" của các bạn nam cùng trường. Những trải nghiệm này giúp anh nhập vai các nhân vật ngố, hài hước hay bị đánh đập trong phim một cách tự nhiên và thuyết phục.

Ngoài diễn xuất, Hà Văn Huy còn tìm niềm vui và cách giải tỏa stress bằng việc nghiên cứu Binh pháp Tôn Tử. Khi học đại học, những người bạn từng bắt nạt anh thậm chí còn nhờ anh tư vấn về cuộc sống và học tập, chứng minh sức mạnh của kiến thức và sự kiên cường.

Nam diễn viên chia sẻ với China Times : "Có lần tôi leo núi từ đêm đến sáng chỉ để ghi lại những ý tưởng về giới hạn năng lượng của con người. Tôi muốn chứng minh rằng một người hoàn toàn có thể vượt qua những giới hạn về thể chất của chính mình".