Nam diễn viên cả nước biết mặt phá sản vì món nợ 191 tỷ, nay về quê bán trứng, trái cây đầy chua xót

14-01-2026 - 15:40 PM | Lifestyle

Sao nam này đang phải cật lực kiếm tiền để trả nợ và ổn định kinh tế gia đình.

Bành Cáp Cáp sinh năm 1956, là nam diễn viên kiêm MC hàng đầu showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Ở thời kỳ đỉnh cao, ông là gương mặt quen mặt nhớ tên, được đồng nghiệp nể trọng vì sự nghiêm túc với nghề. Bành Cáp Cáp từng tham gia diễn xuất trong rất nhiều bộ phim truyền hình giờ vàng, là người dẫn chương trình của loạt show giải trí ăn khách xứ Đài. Năm 2024, Bành Cáp Cáp thắng giải Nam MC show giải trí xuất sắc tại giải thưởng danh giá Kim Chung lần thứ 59. Với sự nghiệp thành công vang dội, ông sở hữu khối gia sản kếch xù sau hàng chục năm hoạt động nghệ thuật.

Tuy nhiên, một biến cố tài chính đã xảy ra, khiến nam diễn viên này mất trắng gia sản, thậm chí còn nợ thêm 240 triệu TWD (hơn 191 tỷ đồng) sau khi tham vọng đầu tư sản xuất phim thất bại. Năm 2020, ông cay đắng tuyên bố phá sản. Từ đó, Bành Cáp Cáp buộc phải làm thêm nhiều công việc để kiếm tiền trả nợ. Theo tờ ETtoday, tình cảnh hiện tại của Bành Cáp Cáp rất khó khăn, vật lộn với cuộc sống mỗi ngày.

Nam diễn viên cả nước biết mặt phá sản vì món nợ 191 tỷ, nay về quê bán trứng, trái cây đầy chua xót- Ảnh 1.

Bành Cáp Cáp nợ nần chồng chất, phá sản sau khi đầu tư làm phim thất bại. Ảnh: HK01.

Do công việc trong ngành giải trí giảm mạnh, cát-xê thấp vì vấn đề tuổi tác, Bành Cáp Cáp đã phải về quê mưu sinh. Ông đi đến các nông trại ở những vùng nông thôn tại Trung Quốc đại lục để livestream bán trứng gà, khoai lang và trái cây. Vào ngày 13/1, Bành Cáp Cáp livestream từ sáng sớm đến tận nửa đêm để bán bưởi. Dù gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, ngôi sao gạo cội này vẫn quyết không tắt livestream nghỉ ngơi. Hình ảnh chật vật kiếm tiền trả nợ và sống qua ngày của nam diễn viên ở tuổi 70, khiến nhiều người xót xa. Cảm thông cho hoàn cảnh của Bành Cáp Cáp, không ít khán giả đã đặt mua trái cây của ông.

Nam diễn viên cả nước biết mặt phá sản vì món nợ 191 tỷ, nay về quê bán trứng, trái cây đầy chua xót- Ảnh 2.
Nam diễn viên cả nước biết mặt phá sản vì món nợ 191 tỷ, nay về quê bán trứng, trái cây đầy chua xót- Ảnh 3.
Nam diễn viên cả nước biết mặt phá sản vì món nợ 191 tỷ, nay về quê bán trứng, trái cây đầy chua xót- Ảnh 4.
Nam diễn viên cả nước biết mặt phá sản vì món nợ 191 tỷ, nay về quê bán trứng, trái cây đầy chua xót- Ảnh 5.

Nam diễn viên về quê livestream bán trứng gà, khoai lang, bưởi từ sáng sớm đến nửa đêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Ảnh: EToday.

Theo tờ China Times, sau 6 năm mưu sinh ngày đêm, Bành Cáp Cáp chỉ mới trả được 60 triệu TWD (khoảng 31 tỷ đồng), còn nợ 180 triệu TWD (hơn 150 tỷ đồng). Dù tài chính khó khăn, nam diễn viên vẫn không nhờ vả sự giúp đỡ của đồng nghiệp hay bạn bè.

Theo Bành Cáp Cáp, món nợ khổng lồ khiến ông nhiều lần nghĩ quẫn. Nhưng sau đó, Bành Cáp Cáp cho rằng ông sẽ rất hèn nhát nếu chọn cái chết để từ chối trả nợ. Vì vậy, nam diễn viên quyết định tiếp tục làm việc để kiếm tiền trả nợ. Tinh thần trách nhiệm của Bành Cáp Cáp khiến nhiều người nể phục.

Nam diễn viên cả nước biết mặt phá sản vì món nợ 191 tỷ, nay về quê bán trứng, trái cây đầy chua xót- Ảnh 6.

Ở tuổi 70, Bành Cáp Cáp vẫn đang cố gắng làm việc để trả hết số nợ trăm tỷ. Ảnh: Yahoo Taiwan.

Nguồn: China Times, ETtoday

Nhìn các con của nam diễn viên này hiện tại mới thấy: 11 năm trước, anh bị "mắng oan" thế nào!

Theo Vy Anh

Phụ nữ số

