Cả showbiz có đúng 1 người: Nuôi 10 người con không cùng huyết thống, ở biệt thự "khủng" 2.000m²

Đỗ Mạnh Cường sinh năm 1981, là một trong những nhà thiết kế tài năng và có sức ảnh hưởng lớn của làng thời trang Việt. Bên cạnh sự nghiệp, anh còn được công chúng biết đến là người đàn ông có 10 người con nuôi, cùng chung sống và được anh trực tiếp nuôi dạy. Các con thường xuyên xuất hiện cùng anh trong các show diễn thời trang, góp phần lan tỏa những thông điệp nhân văn.

Thành công trong lĩnh vực thời trang, Đỗ Mạnh Cường cũng sở hữu khối tài sản đáng chú ý. Nổi bật nhất trong số đó phải kể đến biệt thự rộng 2.000m², được thiết kế hoành tráng và sang trọng. Cơ ngơi này vừa hoàn thiện phần thiết kế và nội thất. Đến cuối năm 2025 vừa qua, Đỗ Mạnh Cường cùng các con chính thức chuyển về sinh sống.

Đỗ Mạnh Cường là NTK nổi tiếng của làng thời trang Việt

Cuối năm 2025, Đỗ Mạnh Cường cùng bạn đời - CEO Huy Cận và 10 người con nuôi chuyển về biệt thự 2.000m² sau khoảng thời gian cải tạo và hoàn thiện



Biệt thự rộng 2.000m² của Đỗ Mạnh Cường tọa lạc tại TP Thủ Đức. Trước khi dọn về ở, anh dành gần một năm để lên ý tưởng thiết kế, cải tạo và hoàn thiện toàn bộ nội thất cho tổ ấm. Điều khiến nhà thiết kế hài lòng nhất ở căn biệt thự này là khuôn viên rộng rãi, nhiều cây xanh, không gian yên tĩnh và đảm bảo an ninh.

Dù khu đất đã có sẵn mảng xanh, Đỗ Mạnh Cường vẫn trồng thêm nhiều cây bóng mát, bonsai và hoa để tăng cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Nếu không tính khu vực sân vườn, diện tích sử dụng của biệt thự vào khoảng 500m², gồm 6 phòng ngủ, đủ rộng rãi cho gia đình đông con cùng sinh sống.

Biệt thự 2.000m² của Đỗ Mạnh Cường được phủ kín mảng xanh của cây cối

Lối vào biệt thự được thiết kế trải dài, hai bên phủ kín cây xanh, tạo cảm giác như đang bước vào một khu nghỉ dưỡng riêng tư

Biệt thự có bể bơi ngoài trời và sân vườn rộng rãi

Bên trong biệt thự

Đỗ Mạnh Cường lựa chọn phong cách hiện đại, sang trọng làm chủ đạo, kết hợp khéo léo với nhiều món đồ mang hơi hướng cổ điển và phong cách hoàng gia, tạo nên tổng thể vừa tinh tế vừa đẳng cấp. Không gian nội thất được anh chăm chút kỹ lưỡng, đặc biệt là việc trưng bày nhiều tác phẩm hội họa, khiến căn nhà chẳng khác nào một phòng trưng bày nghệ thuật thu nhỏ.

Khu vực sân vườn và ban công cũng được đầu tư bài trí công phu, phủ xanh bằng cây cối, bố trí lối đi và góc thư giãn như một resort nghỉ dưỡng, mang lại cảm giác thư thái, tách biệt khỏi nhịp sống ồn ào bên ngoài.

Từng món nội thất trong nhà đều được Đỗ Mạnh Cường lựa chọn tỉ mỉ

Không gian phòng ăn như một triển lãm nghệ thuật thu nhỏ

Phòng bếp rộng rãi, thoáng đãng với tông trắng sang trọng

Góc ban công cực chill trong biệt thự của Đỗ Mạnh Cường.

Tổng hợp