Nam diễn viên cùng lúc đóng cả phim quân đội và công an: Ngày càng lịch lãm, tự hào góp mặt trong đoàn diễu hành A80

Sẵn sàng cho buổi diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Từ 1h sáng 30/8, Hiếu Nguyễn chuẩn bị cho buổi tổng duyệt diễu hành. Những ngày qua, diễn viên Hiếu Nguyễn dành nhiều thời gian tham gia sơ luyện, hợp luyện và tổng duyệt cho chương trình diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Anh cùng dàn diễn viên phim Mưa đỏ xuất hiện trong khối nghệ sĩ, hòa vào bầu không khí trang nghiêm nhưng đầy tự hào tại Quảng trường Ba Đình. Dù thời tiết Hà Nội lúc nắng gắt, lúc mưa rào, Hiếu Nguyễn vẫn giữ tinh thần nghiêm túc, tập trung và gắn kết cùng đồng đội. Anh chia sẻ rằng đây là trải nghiệm đặc biệt trong sự nghiệp, không chỉ bởi sự hiện diện của hàng ngàn chiến sĩ, nghệ sĩ trong buổi diễu hành, mà còn bởi ý nghĩa lịch sử thiêng liêng của sự kiện.

“Tôi cảm thấy tự hào khi được góp mặt trong dịp trọng đại này. Có mặt tại nơi linh thiêng, nhìn thấy sự đồng lòng và khí thế của cả dân tộc, tôi càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình, cả trong đời sống và trong nghệ thuật,” Hiếu Nguyễn bày tỏ.

Việc tham gia các buổi tập luyện liên tục, từ sáng sớm đến tối muộn, giúp nam diễn viên hiểu rõ hơn sự kỷ luật, tinh thần tập thể và sự hy sinh thầm lặng của nhiều lực lượng để tạo nên một chương trình diễu hành hoàn chỉnh.

Hiếu Nguyễn cho rằng đây cũng là cơ hội để anh kết nối với đồng nghiệp, đồng thời lan tỏa niềm tự hào dân tộc thông qua nghệ thuật. Đối với anh, đây không chỉ là một hoạt động mang tính nghi thức, mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ để bước vào mùa phim lễ 2/9 – nơi anh cùng lúc góp mặt trong hai tác phẩm điện ảnh lớn là Mưa đỏ và Tử chiến trên không.

Hình ảnh mới của Hiếu Nguyễn

Hiếu Nguyễn vừa đánh dấu sự trở lại sau hai vai diễn điện ảnh. Bộ ảnh lần này thể hiện rõ sự thay đổi và đa dạng trong phong cách của Hiếu Nguyễn, từ vẻ ngoài lịch lãm, trưởng thành cho đến sự trẻ trung, năng động, phản ánh hành trình thay đổi trong nghệ thuật.

Trong những bức ảnh với bộ suit xanh xám kết hợp áo phông trắng, Hiếu Nguyễn toát lên phong thái điềm tĩnh, đầy bản lĩnh, gợi nhớ đến hình ảnh chuyên nghiệp và điềm đạm. Trái lại, khi khoác lên mình chiếc áo khoác bomber màu nâu đỏ phối cùng cà vạt sọc, anh lại thể hiện vẻ ngoài trầm tư, mạnh mẽ.

Sự chuyển đổi linh hoạt này không chỉ dừng lại ở diễn xuất, mà còn được thể hiện qua phong cách thời trang, cho thấy Hiếu Nguyễn đã sẵn sàng cho những vai diễn gai góc và có chiều sâu hơn.

Sau một thời gian tập trung vai trò MC và trau dồi diễn xuất, diễn viên Hiếu Nguyễn chính thức trở lại màn ảnh rộng một cách đầy ấn tượng, cùng lúc tham gia hai dự án điện ảnh lớn của Công an Nhân dân - Tử chiến trên không và Quân đội Nhân dân - Mưa đỏ.

Việc cùng lúc tham gia hai bộ phim dịp lễ 2/9 giúp Hiếu Nguyễn nổi bật trong cuộc đua phim Việt. Ngoài ra, việc đảm nhận vai trò kép trong cả phim quân đội và công an, khẳng định sự đa dạng và khả năng diễn xuất linh hoạt của Hiếu Nguyễn.

Trong Tử chiến trên không - dự án dựa trên câu chuyện có thật về vụ cướp máy bay năm 1978, Hiếu Nguyễn hóa thân thành một cơ trưởng điềm tĩnh, đầy bản lĩnh, phải đối mặt và chống lại bọn không tặc.

Qua những hình ảnh đầu tiên trong trailer, nam diễn viên được giới chuyên môn đánh giá cao khi thể hiện tròn vai, tái hiện chân thực hình ảnh của một người hùng trong buồng lái. Khán giả gặp lại Hiếu Nguyễn trong hình tượng cơ trưởng chín chắn, bản lĩnh đối đầu không tặc khi phim ra rạp 19/9.

Cùng thời điểm, Hiếu Nguyễn còn tham gia bộ phim lịch sử Mưa đỏ - tác phẩm tái hiện cuộc chiến khốc liệt tại Thành cổ Quảng Trị. Anh đảm nhận vai chỉ huy Thành, một nhân vật có thật trong lịch sử. Đây là một vai diễn đầy thử thách, đòi hỏi sức chịu đựng và tinh thần thép của một người lính trong bối cảnh chiến tranh.

Sự xuất hiện đồng thời trong hai dự án lớn này vào dịp lễ 2/9 không chỉ đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Hiếu Nguyễn mà còn cho thấy sự tin tưởng của các đạo diễn vào khả năng diễn xuất của anh. Từ vai trò cơ trưởng bình tĩnh, chuyên nghiệp đến vai trò chỉ huy gan góc, Hiếu Nguyễn đang chứng minh sự nghiêm túc và cống hiến cho nghệ thuật, nỗ lực mang vai diễn ấn tượng đến khán giả.

Cuộc sống hiện tại của Hiếu Nguyễn bên bạn gái

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Hiếu Nguyễn còn chia sẻ về tình yêu hạnh phúc của mình với bạn gái người Philippines đang sống tại Hong Kong, Trung Quốc. Anh tin rằng "mọi điều nên đến tự nhiên. Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần chân thành" và "cái đẹp của tình yêu nằm ở sự chân thành chứ không phải những màn phô trương”.

Mối quan hệ yêu xa buộc cả hai phải trân trọng từng khoảnh khắc. "Khi gặp nhau, chúng tôi gác điện thoại sang một bên để thật sự trò chuyện. Tôi nghĩ, sự tôn trọng và lắng nghe là chìa khóa giữ tình yêu bền vững", anh chia sẻ.

Tình yêu mang lại nhiều năng lượng tích cực và trở thành nguồn động lực giúp anh thêm nhiệt huyết với nghề. Anh cho rằng tình cảm với bạn gái là động lực giúp anh thêm nhiệt huyết, có cảm xúc thật để đưa vào vai diễn. Tình yêu, cũng như điện ảnh, chỉ có sức mạnh khi xuất phát từ sự chân thành.

Với bạn gái, anh học được tinh thần phấn đấu và sự kiên trì, ngược lại, anh ý thức hơn về trách nhiệm và biết cách sẻ chia. "Dù bên ngoài tôi sống lý trí, nhưng khi yêu, tôi thấy mình như một đứa trẻ. Tôi thoải mái bộc lộ cảm xúc, đôi khi hơi ngốc nghếch. Nhưng tôi tin tình yêu thật sự phải cho con người ta được là chính mình”, Hiếu Nguyễn tâm sự.

Những kỉ niệm đẹp của cả hai thường rất giản dị, từ việc cùng nhau vào bếp nấu ăn, khám phá các tỉnh thành Việt Nam, đến việc anh bay sang nước ngoài thăm người yêu. Anh khẳng định tình yêu đã giúp anh sống vui vẻ, chất lượng hơn, đồng thời học được cách cân bằng giữa công việc và đời sống.