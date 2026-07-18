Nam diễn viên là ông chủ ở TP.HCM đưa vợ con về Hải Phòng

Mới đây, diễn viên Mạc Văn Khoa đã đưa vợ con về quê ở Hải Dương cũ (nay thuộc Hải Phòng) thăm gia đình và tận hưởng cuộc sống đồng quê, xa rời chốn đô thị.

Được biết, nhà của Mạc Văn Khoa nằm gần rừng nên đất đai, vườn tược rộng bạt ngàn, lại gần cả sông suối, nên anh muốn đưa con về quê để trải nghiệm cuộc sống thôn dã.

Mạc Văn Khoa lội sông bắt cá

Anh nói: "Một mùa hè lại tới rồi. Hè thì các gia đình thường tranh thủ đi chơi, đi du lịch vì các con được nghỉ hè. Con tôi cũng được nghỉ hè nhưng tôi lại cho vợ con về quê nhà ở Hải Dương để thăm ông bà, chơi ở quê mấy ngày, cũng như mọi năm thôi.

Đợt này tôi vừa quay phim ở Ninh Bình xong. Tôi vừa về quê đã nghe tin bố tôi đặt hai lờ cá dưới suối và bắt được cá bò, cá rô phi và cả ba ba nữa. Hồi trước tôi có đặt 10 cái lờ, bị rách mất 4 cái, còn 6 cái.

Tôi vừa ăn cơm xong và giờ tôi sẽ cùng các cháu đi đặt lờ. Tôi mới về quê đã nghe tin bố đặt lờ được bao nhiêu cá nên cảm thấy vô cùng vui, phấn khởi, nôn nao. Tôi háo hứng được về thật mau để trải nghiệm.

Về tới nhà mà tôi không ngủ được vì phải đi kiếm ít cá. Nhiều người thấy sơ sài tưởng không dính cá, nhưng một khi đã dính cá là rất nhiều. Tôi sẽ đặt lờ trong mấy ngày liền để đợi cá lọt vào.

Tôi phải tìm vào những chỗ rậm rạp, ít người qua lại thì mới có cá. Đợt này tôi sẽ về quê ở một tuần".

Nói rồi, Mạc Văn Khoa ra sông suối đặt lờ. Dù là một nghệ sĩ nổi tiếng và cũng là ông chủ chuỗi nhà hàng tại TP.HCM, nhưng anh vẫn giữ một lối sống dân dã vì từ nhỏ đã lớn lên với thôn quê, đồng nội. Anh đặt lờ bắt cá rất có nghề.