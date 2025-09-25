Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nam diễn viên phim 700 tỷ: "Diễn viên nào cũng phải xét lý lịch 3 đời"

25-09-2025 - 14:45 PM | Lifestyle

"Tôi được vào vai là do các cụ chọn" – Steven Nguyễn nói.

Vừa qua, tại chương trình Không phải bàn, diễn viên Steven Nguyễn – người thủ vai Quang trong phim Mưa đỏ doanh thủ 700 tỷ đã chia sẻ về quá trình casting phim.

Nam diễn viên phim 700 tỷ: "Diễn viên nào cũng phải xét lý lịch 3 đời"- Ảnh 1.

Steven Nguyễn

Anh nói: "Diễn viên nào cũng phải xét lý lịch 3 đời mới được vào phim. Tôi cũng phải đi casting phim và cảm thấy khá may mắn. Có nhiều lựa chọn cho vai Quang nhưng tôi lại được chọn, tôi cũng không hiểu vì sao.

Sau này chị Huyền (đạo diễn Đặng Thái Huyền phim Mưa đỏ) có bảo với tôi, tôi được vào vai là do các cụ chọn, còn các cụ chọn như thế nào thì chị không nói.

Hôm đó tôi đi casting với tâm trạng không phải tốt nhất. Tôi vừa đi quay cả đêm xong và sáng phải bay ra Hà Nội ngay, tới phim trường Điện ảnh Quân đội để casting luôn.

Lúc vào, tôi chưa được casting liền mà phải đợi người ta casting xong mới tới lượt. Tôi cũng casting lại nhiều lần nhưng thực sự tôi thấy lúc đó mình diễn không tốt. Chị Huyền cũng không ưng tôi.

Tôi đành đi về, buồn quá, khóc với quản lý quá trời. Nhưng một thời gian sau tôi lại nhận được tin đậu vai. Tôi nhận tin đó trong sự ngỡ ngàng tột độ, không hiểu sao mình lại được chọn. Vì thế tôi mới nói mình may mắn.

Hơn nữa, khi ấy tôi khá mập, lên tới 75kg, giờ thì còn 68kg còn trong phim là 70kg. Tôi cứ nghĩ mình sẽ rớt.

Tôi còn giữ clip lúc casting, nhìn chuối lắm".

Nam diễn viên phim 700 tỷ: "Diễn viên nào cũng phải xét lý lịch 3 đời"- Ảnh 2.

Về nhân vật Quang trong phim, Steven Nguyễn chia sẻ: "Quang là một người vừa đáng thương vừa đáng trách. Quang đáng thương vì anh ta không được lựa chọn nơi mình sinh ra.

Xét cho cùng, Quang cũng chỉ là một con người được sinh ra vào nơi đó, tại thời điểm đó. Anh ta cũng có nhiều lòng trắc ẩn, sự trăn trở, cảm xúc vui buồn, giằng xé nội tâm vào những thứ anh ta từng cho là đúng.

Quang được nhà văn Chu Lai mượn để khắc họa những người trẻ bị cuốn vào guồng chiến tranh.

Tôi không nghĩ bộ phim này lại được đón nhận một cách mãnh liệt như vậy. Tôi chỉ nghĩ đây là một bộ phim bình thường. Tôi đón nhận mọi chuyện bằng sự hoan hỷ".

Nam diễn viên phim 700 tỷ đồng: “Tôi vô cùng hụt hẫng”

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

phim 700 tỷ

