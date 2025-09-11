Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nam giám đốc bất ngờ phát hiện ung thư giai đoạn 3: Hối hận vì đã bỏ qua 1 dấu hiệu suốt nhiều năm

11-09-2025 - 06:56 AM | Sống

Người đàn ông này không thể ngờ triệu chứng tưởng chừng bình thường mà anh có trong nhiều năm lại là dấu hiệu sớm của ung thư.

Sam Brandon (40 tuổi) là giám đốc kinh doanh tại Anh của một trong những công ty sản xuất ô tô lớn nhất thế giới. Anh từng nghĩ chứng ợ nóng kéo dài của mình chỉ là hậu quả của áp lực công việc và lối sống bận rộn. Thế nhưng năm ngoái, anh bất ngờ phát hiện bị ung thư thực quản giai đoạn 3. Chia sẻ trên tờ Telegraph, Sam cho biết anh không ngờ ợ nóng kéo dài lại là triệu chứng sớm cảnh báo ung thư. 

Nam giám đốc bất ngờ phát hiện ung thư giai đoạn 3: Hối hận vì đã bỏ qua 1 dấu hiệu suốt nhiều năm- Ảnh 1.

Sam Brandon đã rất bất ngờ khi phát hiện mắc ung thư thực quản giai đoạn 3 (Ảnh: Telegraph).

Bất ngờ phát hiện ung thư giai đoạn 3

Theo chia sẻ của Sam, vào một ngày cuối năm 2023, khi đang ăn vội chiếc bánh panini (một loại bánh mì nướng có xuất xứ từ Italia) trên tàu điện ngầm ở London, anh bị nghẹn và nôn ngay trên tàu. Sự cố này không chỉ khiến anh cảm thấy xấu hổ mà còn khiến anh suy nghĩ tới triệu chứng ợ nóng của mình. Sam cho biết anh đã bị ợ nóng trong nhiều năm. Anh đã coi đây là một dấu hiệu hết sức bình thường. Anh thậm chí còn tham khảo đồng nghiệp và bạn bè về loại thuốc điều trị ợ nóng. 

Nam giám đốc bất ngờ phát hiện ung thư giai đoạn 3: Hối hận vì đã bỏ qua 1 dấu hiệu suốt nhiều năm- Ảnh 2.

Sam chụp ảnh cùng con trai sau đợt hóa trị đầu tiên (Ảnh: Telegraph).

Sau sự cố trên, Sam đi khám và được kê thuốc giảm axit dạ dày. Tình trạng ợ nóng có thuyên giảm trong một thời gian ngắn. Nhưng sau đó anh tiếp tục xuất hiện triệu chứng khó nuốt. 

Đỉnh điểm vào kỳ nghỉ lễ Phục sinh năm 2024 tại Tây Ban Nha, Sam bị nghẹn khi ăn bít tết. Lúc ấy anh cảm thấy rất đau. Khi trở về Anh, Sam đã đi nội soi. Kết quả cho thấy anh có một khối u lớn trong thực quản. Sinh thiết sau đó xác nhận anh mắc ung thư giai đoạn 3, tế bào ung thư đã lan tới hạch bạch huyết.

Sau đó, Sam đã phải trải qua phác đồ điều trị khắc nghiệt: hóa trị, phẫu thuật cắt bỏ gần hết thực quản và nối thực quản lại với dạ dày. Cuộc phẫu thuật của anh kéo dài 11 giờ, song anh may mắn phục hồi nhanh chóng. Tới tháng 1 năm nay, Sam được thông báo đã điều trị thành công ung thư. 

Giờ đây, dù phải thay đổi chế độ ăn uống, Sam cảm thấy mình đã có “cuộc đời thứ hai”. Anh còn lên kế hoạch chạy ultra marathon để gây quỹ cho các tổ chức nghiên cứu ung thư. Ultra marathon, hay còn gọi là siêu marathon, là một cuộc đua chạy bộ đường trường khắc nghiệt, được tổ chức trên đường mòn, trong rừng núi hay sa mạc với độ dài thường từ 50 - 160 km, một số giải dài đến 2.000 km. 

Qua câu chuyện của mình, Sam muốn nhắn nhủ tới mọi người: đừng coi thường những dấu hiệu như ợ nóng kéo dài để phải hối hận như anh. “Đó có thể là triệu chứng sớm của ung thư. Tôi chỉ ước mình nhận ra điều đó sớm hơn, trước khi phải đánh đổi quá nhiều”, Sam chia sẻ trên tờ Telegraph.

Ung thư thực quản chưa xác định rõ nguyên nhân, song nhiều yếu tố nguy cơ đã được ghi nhận: tuổi trên 50, hút thuốc, lạm dụng rượu bia, thừa cân béo phì, chế độ ăn thiếu khoa học, hay có bệnh lý trào ngược, loét thực quản kéo dài. Người từng mắc ung thư vùng đầu cổ cũng có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao hơn.

Các dấu hiệu cảnh báo thường gặp của ung thư thực quản là nuốt nghẹn, khó nuốt thức ăn rắn rồi đến lỏng, sụt cân nhanh, hơi thở hôi, ợ hơi, nôn hoặc buồn nôn. Một số trường hợp còn đau sau xương ức, đau lưng, rát họng, ho kéo dài, khàn giọng hay thậm chí ho ra máu.


