Nam MC Olympia được yêu thích bất ngờ rời VTV sau một mùa dẫn giờ ra sao?

Đặng Quốc Hiệp từng là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Năm 2005, anh xuất hiện lần đầu trên sóng cùng Nguyễn Kiều Anh và nhanh chóng trở thành “cặp bài trùng” nhờ sự ăn ý, khéo léo và khả năng xử lý linh hoạt các tình huống trong từng phần thi.

Với chất giọng ấm, rõ và cách dẫn tự nhiên, Quốc Hiệp để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng nhiều thế hệ học sinh, dù thời gian dẫn chương trình của anh không dài.

Thế nhưng, chỉ sau một mùa dẫn, anh bất ngờ rời chương trình, khiến nhiều khán giả tò mò. Là người sống kín tiếng, những thông tin về cuộc sống, công việc hay đời tư của anh rất ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.

Quyết định nghỉ dẫn chương trình để tập trung vào học tập, Quốc Hiệp tiếp tục theo học Cao học Quản trị Kinh doanh Quốc tế (MBA-HSB). Nhờ thành tích xuất sắc, anh nhận được học bổng Chính phủ Australia vào năm 2009 và hoàn tất chương trình thạc sĩ tại Đại học Melbourne. Trong thời gian này, anh cũng vượt qua kỳ thi CFA cấp độ 3, mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp tài chính.

Trước đó, trong thời gian học tại Đại học Ngoại thương Hà Nội, Quốc Hiệp khẳng định mình là sinh viên xuất sắc với nhiều thành tích nổi bật. Năm 2003, anh đoạt giải Vàng “Thắp sáng tài năng kinh doanh” - một trong những giải thưởng uy tín dành cho doanh nhân trẻ, đồng thời giành giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ.

Trở về Việt Nam, Đặng Quốc Hiệp tích lũy kinh nghiệm tại các ngân hàng và quỹ đầu tư hàng đầu, phụ trách nhiều dự án đa ngành như bất động sản, sản xuất, phân phối và công nghệ thông tin.

Anh đang giữ vị trí Giám đốc điều hành cho một ngân hàng Nhật Bản tại Việt Nam, đồng thời tham gia giảng dạy và chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên các trường đại học kinh tế.

Quốc Hiệp kết hôn với Nguyễn Thu Phương vào năm 2009. Họ quen nhau khi cùng học chương trình MBA-HSB và dần nảy sinh tình cảm nhờ đồng điệu trong học tập và cuộc sống. Khi Hiệp sang Australia du học, tình yêu của họ vẫn được duy trì qua điện thoại và email. Hiện cặp đôi có hai con.

Trên mạng xã hội, Quốc Hiệp cũng gần như không chia sẻ thông tin về bản thân, khiến hình ảnh của cựu MC trở nên ít người biết.