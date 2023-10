Nằm mơ thấy dưới nhà có vật lạ, người đàn ông quyết tâm làm một việc dù cả gia đình phản đối

Năm 2008, ở Trùng Khánh, Trung Quốc, một người đàn ông lớn tuổi tên Li Changquan đã gặp hiện tượng kỳ lạ, dẫn tới thay đổi nhiều thứ trong chính gia đình ông. Cụ thể, ông mơ thấy dưới sàn nhà mình có một kho báu. Đó là một kho báu rất có giá trị. Vì chỉ là một giấc mơ nên thật sự người đàn ông không quá chú ý tới nó. Cho đến những ngày sau, giấc mơ với nội dung tương tự tiếp tục lặp đi lặp lại, đến lúc này, ông Li mới cảm thấy nó như một “điềm báo”.



Ông cụ bắt đầu kể câu chuyện về giấc mơ kho báu cho các con của mình và bày tỏ ý định muốn đào ngôi nhà lên. Nhưng ngay sau khi nghe xong, chúng chỉ cười phá lên. “Bố, ý tưởng này thật ngớ ngẩn. Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi!”, con trai ông Li phản đối. Người con gái cũng không tin bố mình và cô lo lắng rằng, việc đào xới sẽ làm hỏng ngôi nhà. Vì vậy cô cũng từ chối ủng hộ cha.

Ông Li được nhắc tới trong câu chuyện

Tưởng như mọi thứ sẽ cứ thế trôi đi, tuy nhiên ông Li vẫn không từ bỏ ý định của mình. Mặc cho sự phản đối của cả gia đình, ông lão vẫn quyết định tự mình đào ngôi nhà lên. Sau 1 tuần, chẳng có kho báu nào được tìm thấy. Tuổi đã cao nên ông cụ không thể tiếp tục tự đào được nữa. Không bỏ cuộc, ông muốn thuê thợ chuyên nghiệp đến thuê. Ông ngỏ lời nhờ con gái, xin con gái tiền và lần này cô đã đồng ý.

Với 50.000 NDT con gái cho, ông Li thuê những người thợ và máy móc chuyên nghiệp tới đào nhà mình. Khi đào tới độ sâu 10m dưới lòng đất, ông vẫn không thể tìm được kho báu, nhưng việc đào xới ngôi nhà vẫn được tiếp tục diễn ra. Một phần ông Li tin rằng đâu đó sâu trong lòng đất dưới ngôi nhà mình thật sự có kho báu như “lời mách bảo”, một phần ông lo sợ nếu việc đào xới dừng lại, hàng xóm cũng như các thành viên trong gia đình sẽ chê cười ông.

Ông Li quyết định thuê thợ và máy móc chuyên nghiệp tới để đào nhà mình

"Kho báu" bất ngờ xuất hiện

Độ sâu được đào lúc này đã đạt 13m và điều bất ngờ đã xảy ra. Một dòng nước bắt đầu phun trào từ dưới lòng đất. Lượng nước càng ngày càng lớn, nhanh chóng lấp đầy một chiếc hố lớn sâu khoảng 1m. Các công nhân đào nhà đùa giỡn với ông Li: “Giờ đây ông không cần phải ra khỏi nhà nữa mà vẫn được uống nước tinh khiết”.

Mặc dù không tìm thấy một hũ bạc hay hũ vàng nào cả, nhưng đổi lại giờ đây trong nhà ông Li có một suối nước lớn. Nước suối ngày một trong hơn và ông lão phát hiện tại đây bắt đầu xuất hiện cá. Lúc này ông Li thầm nghĩ: “Phải chăng đây chính là kho báu trong giấc mơ của mình?!”

Thông tin về suối nước trong nhà ông Li nhanh chóng được lan truyền đi khắp nơi, thu hút sự quan tâm của những người dân trong vùng và cả người ở vùng khác. Điều kỳ lạ là, khi những chú cá ban đầu được bắt lên khỏi suối, những chú cá khác lại tiếp tục xuất hiện, liên tục, liên tục với số lượng lớn. Mỗi ngày, số cá ở đây có thể lên tới hàng nghìn kg.

Ông Li bắt cá từ "dòng nước kỳ lạ" ngay trong nhà mình

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên và muốn mua cá về ăn thử. Gia đình ông Li quyết định câu cá lên hàng ngày để bán. Ban đầu, cá được bán với giá 20 tệ/kg, tuy nhiên thịt cá mềm, thơm ngon nên càng ngày càng được nhiều người hỏi mua. Giá cá sau đó thậm chí tăng lên 80 tệ/kg. Nắm bắt được tiềm năng kiếm tiền từ chính suối nước đào được trong nhà mình, gia đình ông Li quyết định cải tạo lại khu vực này, mở rộng diện tích, lắp hàng rào bảo vệ, lát các bậc thềm đá và đặt tên là "Tianci Fish Spring". Ngoài ra, họ đào thêm một ao cá khác trong sân nhà.

Sau đó, ngôi nhà nơi có suối nước đặc biệt của ông Li bắt đầu mở cửa đón khách tham quan. Ít nhất mỗi ngày có 100 lượt khách, thậm chí có những ngày lên tới 500 lượt. Số tiền thu được từ việc bán cá và mở cửa tham quan giúp gia đình ông Li nhanh chóng tiết kiệm được một số tiền kha khá và nó ngày một tăng lên nhanh chóng. Ông cụ rất hạnh phúc.

Khách đến tham quan suối nước trong nhà ông Li và mua cá về ngày một đông

Tuy nhiên vào tháng 9 cùng năm, nguồn nước trong suối bắt đầu giảm dần và đặc biệt, những chú cá mới không còn xuất hiện nữa. Điều này khiến gia đình ông Li rất lo lắng. Sau khi tìm hiểu, điều tra thêm các thông tin, họ phát hiện ra trước kia cũng có người từng đào được suối nước và cá sẽ chỉ đến nhiều vào giai đoạn mùa mưa hàng năm. Vì vậy, điều duy nhất họ có thể làm bây giờ là kiên nhẫn chờ đợi.

Không nằm ngoài dự đoán, tháng 4 năm sau, khi mùa mưa tới, những con cá thật sự xuất hiện trở lại với dòng nước. Năm 2016, gia đình Li quyết định xây dựng một nông trại 2 tầng. Họ phát triển thành 1 khu kinh doanh tích hợp về du lịch, bán hàng, dịch vụ lưu trú và thu hút lượng lớn du khách du khách. Như đã nói ở trên, cá chỉ xuất hiện vào mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm nên con trai ông Li đã có một ý tưởng mới để gia đình có thể duy trì việc kinh doanh quanh năm. Anh ta bắt đầu nhân giống và nuôi cá bằng cách đặt cá con vào ao nước. Sau 2 năm thử nghiệm, họ đã thành công.

Câu chuyện về gia đình ông Li trở nên giàu có từ suối nước lạ trong nhà được nhiều người chú ý. Trong đó có cả cơ quan quản lý thủy sản địa phương. Sau khi điều tra và phân tích, cơ quan này xác định khu vực nhà ông Li đang sống có địa hình núi đá vôi điển hình, có nhiều hang động và sông ngầm. Việc gia đình ông Li đào ra suối nước có thể là do ông đã đào thông với 1 con sông ngầm sâu dưới lòng đất. Và những chú cá có thể do không đủ oxy do sống dưới sông ngầm nên chúng đã bơi ra suối nước mà ông Li đào để hít thở.

Những con cá được bắt lên từ suối nước trong nhà ông Li

Những con cá này là cá trê bản địa Vân Nam, có giá trị dinh dưỡng cao, thích hợp phát triển trong môi trường nước ngầm lạnh giá. Cũng chính bởi điều này mà chúng không thường xuyên xuất hiện trên thị trường và có giá bán cao.

Gia đình ông Li thực sự đã biết cách nắm bắt cơ hội và quản lý kỹ lưỡng, từ đó họ mới có thể thành công và giàu có như ngày hôm nay. Song từ năm 2020 trở đi, gia đình ông Li bắt đầu hưởng ứng kế hoạch cấm đánh bắt cá trên sông Dương Tử của Chính phủ. Vì vậy, họ đã ngừng đánh bắt và bán cá từ suối nước tự nhiên trong nhà mình. Mỗi năm vẫn có nhiều du khách đến nhà ông Li để thăm quan. Tuy nhiên, họ chỉ có thể ngắm đàn cá bơi trong suối nước, nếu muốn mua về sẽ chỉ được mua cá gia đình ông Li nuôi.

Khu vực cửa suối giờ đã bị niêm phong, không đánh bắt cá từ đây lên nữa

Theo Aboluowang