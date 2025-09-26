Nam nghệ sĩ rao bán nhà 5 tầng hơn 10 tỷ đồng ngay trung tâm Đà Nẵng

Cao Thái Sơn mới đây gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân, rao bán một căn nhà phố 5 tầng ở Đà Nẵng với giá hơn 10 tỷ đồng. Nam ca sĩ cho biết anh bán nhà vì cần tiền để "mua sữa cho con trai".

Cơ ngơi tại Đà Nẵng được Cao Thái Sơn rao bán với giá hơn 10 tỷ

Theo Cao Thái Sơn, căn nhà của anh nằm ở khu vực sầm uất ở trung tâm thành phố Đà Nẵng. Tổng diện tích sàn lên đến 414m2, mặt tiền rộng 4,6m và dài 28m, gồm 5 tầng với nhiều công năng khác nhau, thích hợp để ở hoặc khai thác kinh doanh.

Không gian bên trong nhà được chia thành 5 phòng ngủ kiểu studio đầy đủ nội thất, 1 phòng khách lớn, 1 phòng bếp chung rộng rãi, 1 kho phơi đồ và 1 garage hầm có sức chứa ô tô và xe máy. Đáng chú ý, tất cả các phòng đều được trang bị toilet riêng, đảm bảo sự tiện nghi cho sinh hoạt hoặc cho thuê.

Nội thất sang trong bên trong căn nhà

Khu vực căn nhà tọa lạc có hạ tầng đồng bộ, dân trí cao, đường 2 chiều thuận tiện cho việc đỗ xe. Đây là vị trí được đánh giá lý tưởng để mở văn phòng, công ty, phòng khám nha khoa hoặc thẩm mỹ viện, nhờ lượng khách hàng đông đúc và môi trường kinh doanh nhộn nhịp.

Trong showbiz, Cao Thái Sơn vốn nổi tiếng là một trong những nghệ sĩ "mát tay" với bất động sản. Trước đây, anh từng nhiều lần khoe các căn nhà, biệt thự sang trọng ở khắp cả nước và nước ngoài.

Khoảng tháng 9/2020, nam ca sĩ từng chia sẻ căn biệt thự rộng 200m2 ở quận Nhà Bè cũ, TP.HCM, được thiết kế theo phong cách bán cổ điển, riêng chi phí cho nội thất khoảng 5 tỷ đồng, tổng giá trị lên tới 30 tỷ đồng.

Cao Thái Sơn nổi tiếng là "đại gia bất động sản" của showbiz Việt

Ngoài căn biệt thự này, Cao Thái Sơn còn có một "bộ sưu tập sổ đó" khác, trong đó phải kể đến mảnh đất 800m2 ở Đà Lạt, biệt thự tại Mỹ Khê, Đà Nẵng, biệt thự tại Long An cách trung tâm TP.HCM khoảng 40 phút lái xe...



