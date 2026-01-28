Nam Nha Trang: Đích đến mới khi giới tinh hoa “bỏ phố về biển”

Bước chuyển mình của dòng tiền thông minh

Mùa hè năm ngoái, vợ chồng anh Hoàng Minh (42 tuổi, chủ một chuỗi nhà hàng F&B tại TP.HCM) bắt đầu hành trình tìm kiếm "ngôi nhà thứ hai". Nhưng thay vì các căn hộ náo nhiệt ở trung tâm ven biển Nha Trang, anh lại ngược về phía Nam, nơi 2 dòng sông Quán Trường và sông Tắc ôm trọn lấy những dải đất xanh. "Chúng tôi không chỉ tìm một bất động sản cho thuê quanh năm, mà khao khát một nơi để con cái có thể chạm vào thiên nhiên, được chăm sóc toàn diện, còn bản thân mình có một tài sản truyền đời thực thụ", anh Minh chia sẻ.

"Bỏ phố về biển" không còn là xu hướng mới, câu chuyện của gia đình anh Minh không phải cá biệt. Những dịch chuyển là tất yếu trong bối cảnh môi trường sống và cơ hội đầu tư tại các thành phố lớn bị đặt dấu hỏi. Làn sóng rót vốn về những miền đất hứa ven biển được chắp cánh bởi hạ tầng thông suốt, hiện đại và chỉ chờ đợi những dự án xứng tầm để bùng nổ.

Một trong số đó là Charmora City – "thành phố đảo quốc tế" đầu tiên giữa lòng Nha Trang. Tại đây, sự hoàn thiện của hệ sinh thái được phát triển theo mô hình "Live - Work - Play", đáp ứng nhu cầu ở, làm việc và giải trí trong cùng một không gian, đang định hướng lại hành vi của thị trường BĐS khu vực: từ đầu cơ ngắn hạn sang an cư và tích sản dài hạn.

Hạ tầng Nam Nha Trang: Cú hích kích hoạt nhu cầu ở thực

Nha Trang đang đứng trước một "điểm rơi" lịch sử khi xứ Trầm Hương chuyển mình từ điểm đến nghỉ dưỡng ngắn ngày thành trung tâm du lịch và định cư mang tính toàn cầu. Giữa dòng chảy đó, sự tham gia của các tập đoàn tư nhân hàng đầu như Sun Group cùng dự án tiên phong như Charmora City sẽ thay đổi cuộc chơi.

Charmora City với quy hoạch 3 đảo chức năng trở thành thỏi nam châm hút giới tinh hoa.

Thực tế cho thấy đã gần 5 năm qua, trung tâm thành phố thiếu vắng các sản phẩm căn hộ và nhà ở cao cấp sở hữu lâu dài. Điều này tạo nên một cơn "khát" cung nghiêm trọng, khiến Charmora City với quy hoạch 3 đảo chức năng (Bắc – Trung – Nam) cùng pháp lý vững chắc trở thành thỏi nam châm hút giới tinh hoa.

Ông Lê Đức Kiệt, một nhà đầu tư kỳ cựu vừa gia nhập cộng đồng cư dân đảo Nam – Charmora City, chia sẻ rằng những người như ông hiện nay ưu tiên các bất động sản có thể vừa làm "ngôi nhà thứ hai" để nghỉ dưỡng, vừa là tài sản kế thừa giá trị tăng trưởng không ngừng cho thế hệ mai sau. Tại Charmora City, sự hiện diện của mô hình "All-in-one" tích hợp đầy đủ tiện ích sống - làm việc - giải trí giúp dự án này vượt trội các khu đô thị cũ trên địa bàn vốn chỉ phục vụ nhu cầu ở đơn thuần, đồng thời là lựa chọn "an tâm" hơn các mô hình condotel ở giai đoạn trước.

"Đối với những người thành đạt từ Hà Nội hay TP.HCM, đây là điểm cộng. Tầng lớp này không chỉ đến Nha Trang để nghỉ dưỡng 1-2 tuần, mà nhờ hệ thống cao tốc và sân bay Cam Ranh mở rộng, họ có thể dễ dàng biến nơi đây thành nơi làm việc từ xa (workation)", Giám đốc một đại lý phân phối BĐS Khánh Hòa nhận định.

Việc quy hoạch Trung tâm Hành chính mới tại Đảo Bắc là ngòi nổ kích hoạt Nam Nha Trang.

Với nhà đầu tư bản địa, việc quy hoạch Trung tâm Hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa về Nam Nha Trang, ngay tại Đảo Bắc của Charmora City được xem là "ngòi nổ" kích hoạt toàn bộ khu vực phía Nam. Theo các chuyên gia, sự dịch chuyển này sẽ kéo theo lượng lớn cán bộ, công chức và giới chuyên gia cao cấp về sinh sống, tạo ra nhu cầu ở thực khổng lồ. Sức hấp dẫn của Charmora City, đặc biệt là phân khu thấp tầng Đảo Nam được củng cố vững chắc dựa trên nền tảng hạ tầng đang hình thành rõ nét.

Đảo Nam – Charmora City: Tọa độ đầu tư khác biệt sẽ chinh phục nhà đầu tư năm 2026

Bên cạnh vị trí và quy hoạch, điểm nhấn làm nên sự khác biệt của đảo Nam - Charmora City là bộ sưu tập sản phẩm và hệ tiện ích toàn diện. Nếu các căn biệt thự đơn lập và song lập mang đến sự riêng tư hoàn toàn thì biệt thự tứ lập và townhouse là lựa chọn hoàn hảo cho những gia đình trẻ muốn tận hưởng hệ sinh thái sống xanh đa lớp. Đặc biệt, phân khúc Boutique Shophouse mở ra cơ hội kinh doanh bền vững nhờ dòng khách ổn định từ khu hành chính và khách du lịch từ đảo Trung – đảo vui chơi giải trí kế bên. Tất cả tạo nên một tổ hợp "All-in-one" mà khoảng nửa thập kỷ qua thị trường Nha Trang luôn tìm kiếm nhưng chưa có lời giải thỏa đáng.

Những dãy phố di sản với kiến trúc giao thoa giữa Pháp cổ, Champa và phong cách đương đại.

Những dãy phố di sản với thiết kế mặt tiền tối thiểu 7,5m cùng kiến trúc giao thoa đầy tinh tế giữa nét thanh lịch của Pháp cổ, vẻ huyền bí của văn hóa Champa và sự tối giản của phong cách đương đại đang hứa hẹn "khuấy động" thị trường Nha Trang thời gian tới.

Yếu tố khác khiến giới tinh hoa sẵn sàng xuống tiền tại Đảo Nam chính là những đặc quyền không trùng lặp. Lần đầu tiên tại phố biển, mạch nguồn khoáng nóng Onsen cho phép cư dân chăm sóc sức khỏe thượng lưu suốt 365 ngày. Kết hợp cùng bến du thuyền, công viên ven sông và clubhouse cao cấp, mỗi ngày tại Charmora City đều mang màu sắc của một kỳ nghỉ dưỡng chuẩn resort.

Những đặc quyền giúp Charmora City mang màu sắc của kỳ nghỉ dưỡng chuẩn resort.

Dưới góc nhìn đầu tư, Đảo Nam là một "mỏ neo" lợi nhuận đa mục tiêu. Trong ngắn hạn, chủ nhân có thể khai thác cho thuê nhờ dòng khách đa dạng từ chuyên gia đến khách du lịch cao cấp. Trong trung và dài hạn, giá trị tài sản được bảo chứng bởi quỹ đất đảo hiếm hoi, sự hoàn thiện của 8 cây cầu kết nối ngoại khu cùng xu hướng "bỏ phố về biển", tìm kiếm "ngôi nhà nghỉ hưu" của giới thượng lưu, việt kiều. "Khách hàng giờ rất thực tế, họ nhìn vào giá trị thật và dòng tiền thật. Dự án muốn thắng thì không chỉ bán một căn nhà, mà phải trao cho nhà đầu tư cả tương lai phát triển của một vùng đất", Giám đốc một đại lý phân phối BĐS Khánh Hòa nhận định.