Nam NSND đình đám U70 ở trọ, bán hàng online vẫn tặng bạn gái kém 36 tuổi điện thoại đắt tiền

25-09-2025 - 10:05 AM | Lifestyle

Nam NSND đình đám U70 ở trọ, bán hàng online vẫn tặng bạn gái kém 36 tuổi điện thoại đắt tiền

Nhiều người xin vía bạn gái nam NSND để được yêu chiều giống cô.

Mới đây, bạn gái của NSND Việt Anh – Chân Chân – chia sẻ việc được nam nghệ sĩ “thưởng nóng” chiếc iPhone 17 đắt đỏ. Theo lời Chân Chân, món quà đặc biệt này được Việt Anh tặng để tạo động lực cho cô thi đấu pickleball trong thời gian tới.

Bạn gái NSND Việt Anh còn đăng kèm hình ảnh cả hai vui vẻ cầm điện thoại đời mới, thu hút sự chú ý của đông đảo bạn bè và người hâm mộ. Dưới bài viết, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và hài hước “xin vía” để cũng được bạn trai chiều chuộng như vậy.

NSND Việt Anh tên thật Nguyễn Văn Liêm, sinh năm 1958 tại TP.HCM. Ông là nghệ sĩ gạo cội của sân khấu phía Nam, từng có mặt trong nhiều tác phẩm truyền hình ăn khách và là gương mặt quen thuộc của khán giả nhiều thế hệ.

Trong đời tư, ông từng kết hôn với diễn viên Phương Linh và có một con gái chung. Ở tuổi gần 70, Việt Anh vẫn đang phải đi ở trọ tại TP.HCM. Ngoài diễn xuất, ông duy trì thêm công việc bán đồ ăn online và tự đi giao hàng.

Nam NSND đình đám U70 ở trọ, bán hàng online vẫn tặng bạn gái kém 36 tuổi điện thoại đắt tiền- Ảnh 1.

Thời gian gần đây, NSND Việt Anh công khai mối tình với bạn gái trẻ Chân Chân, kém ông 36 tuổi. Không chỉ là bạn gái, Chân Chân còn là người đồng hành, hỗ trợ ông trong công việc lẫn cuộc sống hằng ngày.

Cô cùng ông bán hàng online, quay vlog, quảng bá món ăn, sắp xếp lịch diễn. Tình yêu của cả hai từng gây nhiều bàn tán vì khoảng cách tuổi tác, song họ khẳng định mối quan hệ được xây dựng từ sự đồng cảm, sẻ chia và trân trọng lẫn nhau.

Theo Li La

Đời sống pháp luật

