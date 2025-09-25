Ngắm mỹ nhân này mới biết thần tiên cổ tích là có thật: Nhan sắc như hoa như ngọc, Việt Nam mấy ai sánh bằng

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ dậy sóng khi loạt hình ảnh, clip cắt lại từ bộ phim Ai Mua Hành Tôi trong series Cổ Tích Việt Nam được chia sẻ rầm rộ, và nhân vật khiến khán giả đứng hình chính là nữ diễn viên Diệu Ái. Dù thời gian đã trôi qua gần 30 năm, nhan sắc của cô khi ấy vẫn đủ sức khiến dân tình phải trầm trồ vì quả nhiên thần tiên cổ tích là có thật. Gương mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt trong veo cùng mái tóc dài thướt tha đã biến Diệu Ái thành hình mẫu của cả một thế hệ. Nhiều cư dân mạng thậm chí còn cảm thán rằng Diệu Ái năm đó chỉ thua Hoa hậu mỗi cái vương miện.

Những hình ảnh đang cực viral của nữ diễn viên Diệu Ái

Nhan sắc xinh đẹp của Diệu Ái trong Ai Mua Hành Tôi

Thập niên 1990, khi màn ảnh Việt chứng kiến thời kỳ rực rỡ của hàng loạt mỹ nhân tài sắc như Diễm Hương, Việt Trinh, Y Phụng…, thì Diệu Ái vẫn nổi lên như một bông hoa khác biệt. Cô gây thương nhớ nhờ nét đẹp dịu dàng, mái tóc đen dài buông xõa và sự nhẹ nhàng y hệt cái tên của mình. Sinh năm 1972 tại Sài Gòn trong một gia đình gốc Huế, từ nhỏ Diệu Ái đã mê chụp hình, làm dáng trước ống kính. Thế nhưng, con đường đến với điện ảnh của cô lại chẳng hề bằng phẳng. Cha mẹ vốn nghiêm khắc, không ủng hộ con gái theo nghề diễn. Chỉ khi bước qua tuổi trưởng thành, nhờ sắc vóc nổi bật, Diệu Ái mới bén duyên với sàn diễn thời trang rồi dần dà lọt vào mắt xanh của giới làm phim.

Nhan sắc của Diệu Ái ở thời kỳ đỉnh cao

Bước ngoặt đến vào năm 1993, khi cô tham gia cuộc thi Những Ngôi Sao Nghệ Thuật tại Nhà hát Hòa Bình. Không đạt giải cao, nhưng vẻ đẹp thanh thoát của Diệu Ái đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng ban giám khảo và khán giả. Từ đó, cô quyết tâm theo học lớp diễn xuất của Hội Điện Ảnh và chính thức đặt chân vào nghiệp phim với Chuyện Cổ Tích - tác phẩm đầu tiên giúp cô làm quen với ống kính. Chỉ sau một năm, Diệu Ái liên tiếp góp mặt trong một loạt phim hot, dù đa phần là vai thứ, cô vẫn tạo được dấu ấn riêng nhờ vẻ đẹp ngọt ngào và lối diễn tự nhiên.

Năm 1994 được xem là đỉnh cao sự nghiệp của Diệu Ái. Cô không chỉ phủ sóng màn ảnh với nhiều vai diễn mà còn trở thành gương mặt ảnh lịch được săn đón bậc nhất. Hình ảnh Diệu Ái bên nam diễn viên điển trai Thái San trong loạt ảnh lịch Xuân từng khiến giới trẻ thời đó phát cuồng. Cùng thời với những tên tuổi như Diễm Hương hay Thanh Xuân, Diệu Ái không hề lép vế mà thậm chí còn được khen ngợi vì vẻ đẹp không góc chết. Các đạo diễn yêu mến cô bởi sự chăm chỉ, cầu tiến, còn khán giả thì nhớ mãi đôi mắt to tròn, ánh nhìn trong veo như thiếu nữ bước ra từ tranh vẽ.

Nhưng rồi, khi dòng phim thị trường bắt đầu thoái trào, nhiều diễn viên đình đám rút lui, Diệu Ái cũng lặng lẽ biến mất khỏi màn ảnh. Dù chưa từng một lần khẳng định giải nghệ, nhưng thực tế là hơn 20 năm qua, khán giả không còn thấy cô xuất hiện trong bất kỳ tác phẩm nào. Tin tức về Diệu Ái ngày càng thưa thớt, chỉ còn lại những hình ảnh cũ được lưu truyền trên MXH. Một số lời đồn đoán cho rằng cô đã kết hôn và theo chồng sang Mỹ định cư, chọn cuộc sống bình yên nơi xứ người. Nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán, bởi đến nay, không ai biết chính xác hiện tại Diệu Ái đang ở đâu.