Nam NSƯT 58 tuổi vẫn rùng mình trước câu nói của một nữ NSND là Tổ nghề sống

Mới đây, tại chương trình Antrich, NSƯT Kim Tử Long đã chia sẻ về kỷ niệm nghề nghiệp giữa mình và NSND Phùng Há – người được mệnh danh là Tổ nghề sống cải lương Nam Bộ.

Kim Tử Long

Anh nói: "16 tuổi tôi đã bước vào trường cải lương Trần Hữu Trang, được đào tạo trong 3 năm bởi NSND Phùng Há. Tôi được đào tạo chính quy trong 3 năm rồi ra đoàn cải lương Trần Hữu Trang 3 hát luôn tới giờ.

Tôi không phải trải qua nhiều khổ sở, phải đi học nghề từ người nọ người kia như nhiều nghệ sĩ khác. Con đường của tôi khá suôn sẻ. Tôi được học chính quy, ra trường được học kinh nghiệm từ các nghệ sĩ tiền bối.

Trong trường thì má bảy Phùng Há dạy tôi căn bản từ hình thức tới trình diễn, vũ đạo, giọng ca, bài bản… Ra tới sân khấu, tôi phải học thêm từ các bậc tiền bối như NSND Thanh Tòng, nghệ sĩ Bửu Truyện, nghệ sĩ Bạch Mai, nghệ sĩ Bạch Long…

Đó là những người thầy dạy tôi kinh nghiệm sân khấu. Trong trường thì tôi học hết nhưng ra sân khấu mọi thứ không phải lúc nào cũng giống như mình được học, không phải A là A, B là B, phải kết hợp với giọng hát, ánh mắt, cơ thể để biến bài vũ đạo thành một vai diễn. Không phải vai diễn nào cũng múa theo y chang vũ đạo trường dạy.

NSND Phùng Há

Tôi đi hát nhiều năm, tự học kinh nghiệm để phát triển thêm năng khiếu của mình để hoàn thiện bản thân. Nhưng nói thật, đến giờ tôi 58 tuổi rồi tôi vẫn nhớ mãi một điều là các bậc tiền bối dạy kinh nghiệm thôi, còn cái nghề này là do má bảy Phùng Há dạy tôi.

Đến giờ tôi vẫn nhớ một câu nói của má bảy Phùng Há, khiến tôi rùng mình, coi như lời dạy để đời. Má nói: "Không có vai diễn nào nhỏ. Chỉ có người diễn viên nhỏ".

Vì thế, đến giờ vai gì tôi cũng nhớ được hết, từ hề tới kép nhì, kép chánh, kép độc… Cái gì tôi cũng làm được vì tôi học từ má bảy Phùng Há.

Thời gian đó tôi ở trong trường, các học trò khác thì chỉ học diễn kép chánh, kép nhì thôi, mấy vai kia bỏ qua. Tôi thì không có chuyện đó. Má bảy dạy vai gì tôi học vai đó nghiêm chỉnh, tìm tòi cho được rồi phát triển từ chút. Tôi không nhận mình giỏi nhưng tôi nhớ lời dạy đó của má bảy để làm nghề.

Các bạn trẻ ngày nay thiếu ý thức đó vì không được học những tiền bối như má bảy Phùng Há, má Kim Cúc".