Nam NSƯT sở hữu 5 nhà hàng mặt tiền TP.HCM: "Tiền tôi bỏ ra thì của đau con xót"

NSƯT Kim Tử Long ngoài tài năng sân khấu còn được biết tới là một nhà kinh doanh mát tay khi mở nhà hàng liên tục.



Kim Tử Long

Tại chương trình The Antrich tuần này, Kim Tử Long chia sẻ về việc kinh doanh của mình. Anh nói: "Với tôi, mọi thứ đều là sự ngẫu nhiên. Việc kinh doanh nhà hàng không khó, tôi làm bằng cái tâm của mình sẽ thành công hơn.

Nếu kinh doanh mà tính toán quá sẽ bị nhức đầu, cứ để cho mọi thứ đến một cách tự nhiên. Việc tôi kinh doanh nhà hàng là một cơ duyên, không có sắp đặt gì cả.

Đến giờ tôi đã kinh doanh được 8 năm rồi, cũng đi qua nhiều thăng trầm nhưng nếu cứ xem mọi thứ đơn giản là đi qua hết. Còn nếu cứ nặng đầu tính toán để mong nó thành công như mình nghĩ thì sẽ càng thất vọng, nặng đầu.

Tôi mở nhà hàng cũng không rầm rộ, không truyền thông nhiều, cứ để kệ. Càng kỳ vọng nhiều lại càng khổ tâm, thất vọng khi nó không được như mình kỳ vọng.

Tất nhiên, tiền tôi bỏ ra thì của đau con xót, không phải tôi không nhức đầu về tài chính, nhưng nếu cứ nặng nề quá thì không được, phải sắp xếp sao cho hiệu quả. Nếu lỗ ít thì đem thu nhập khác bù qua cho nó.

Cũng may là tôi kinh doanh trước giờ đều thuận lợi, không bị lỗ quá.

Nói về nhạy bén thì tôi không giỏi, tôi chỉ may mắn và tùy duyên. Tôi cứ làm với hết cái tâm của mình rồi Trời Phật lại thương cho tôi vượt qua được hết. Trong cuộc sống kiểu gì cũng sẽ có cái mình không mong muốn.

Nhưng khi nó đến mình không được gục ngã, vui vẻ chấp nhận và biến nó thành động lực để làm tốt hơn. Tôi cứ sống thoải mái thôi.

Khó khăn về tiền bạc, tài chính, cuộc sống tôi vượt qua được hết. Điều khiến tôi phải khổ tâm nhất là sức khỏe và giọng hát. Tôi làm nghề chỉ có sức khỏe và giọng hát mới đem lại thành quả tốt.

Nhưng có một thời gian khoảng 3 năm tôi gặp vấn đề sức khỏe và mất giọng, không còn hơi để hát. Tôi cứ đi khám thì bác sĩ cho thuốc, về uống chán chê lại bị lại và kéo dài suốt 3 năm trời. Trong khi đó, có những chương trình bắt buộc phải làm ngay mà tôi lại không hát được.

Sau 3 năm thì bác sĩ tìm được ra bệnh của tôi và tìm cách chữa cho tôi".

Được biết, nghệ sĩ Kim Tử Long mở đến 3 nhà hàng nướng, một nhà hàng Thái, một tiệm bánh mì, tổng cộng là 5 nhà hàng.