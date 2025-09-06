Nữ NSƯT từ Mỹ về nói lý do bỏ hàng chục tỷ làm một việc và bật khóc

Mới đây, NSƯT Ngọc Huyền đã chia sẻ lý do cô làm phim sau khi casting bộ phim mới nhất là Yêu nhau ngày nắng ấm.

Ngọc Huyền

Cô nói: "Từ sáng đến giờ tôi đi casting cho phim của mình và rất vui. Tôi xúc động lắm vì có những người bỏ nghề mấy chục năm mới quay trở lại. Ví dụ, một cô gái tên Trân bỏ nghề đã 16 năm rồi, giờ nhớ nghề quá nên bảo tôi chỉ cần một vai phụ, vai thật nhỏ cũng được, miễn là được diễn.

Nhìn những người đam mê như vậy, tôi lại nhớ về mình thuở nhỏ. Có những người làm nghề tôi rất thương vì bị gián đoạn, vì cuộc sống mà phải bỏ nghề một thời gian, mãi về sau mới quay lại được với nghề. Tôi may mắn khi được làm nghề liên tục suốt 41 năm qua. Nghe các bạn tâm sự mà tôi bật khóc.

Vì thế nên tôi để tiêu đề cho chương trình niệm 41 năm làm nghề của mình rất đơn giản là Đam mê ca hát. Chỉ cần có đam mê thôi là có tất cả. Tôi cảm ơn tất cả các thí sinh đã tới casting.

Bây giờ tôi đi ăn trưa. Ăn trưa xong tôi nghỉ ngơi một chút rồi lại vào casting tiếp. Được ngồi casting khiến tôi đam mê, hạnh phúc và được yêu thương.

Vì thế nên tôi sẽ không dừng lại ở phim Yêu nhau ngày nắng ấm này vì có quá nhiều diễn viên tài giỏi, xuất sắc, đam mê. Tôi quá tự hào khi được làm phim. Nhiều khi tôi cũng cực và phải bỏ tiền túi để làm phim nhưng tôi vẫn vui vì lan tỏa được tình yêu thương của những người yêu nghề.

Hồi đó, tôi cũng ngồi làm giám khảo các chương trình như Danh ca vọng cổ, Tài tử miệt vườn, Ngôi sao miệt vườn… Nhiều người nói sao tôi bỏ nhiều thời gian vào trong mấy chương trình đó thế.

Nhưng tôi làm vì trân quý các thí sinh, từ những đam mê đó sẽ gom góp nhiều màu sắc cho xã hội, cuộc sống này, để được yêu thương, giải tỏa, hiểu nhau hơn, gần nhau hơn. Tất cả đều bắt nguồn từ trái tim mình là sự yêu thương.

Vì vậy, tôi trân trọng tất cả các thí sinh đến casting. Bạn nào không được mời vào phim thì cứ yên tâm đi. Tôi vẫn giữ lại clip casting của các bạn và xem xét đưa vào các dự án phim sau này. Một năm tôi có thể làm 2 tới 3 phim liền và tôi sẽ chắp cánh đam mê của các bạn, đưa các bạn vào phim của tôi".

Được biết, Ngọc Huyền kinh doanh phát đạt và có kinh tế khá giả nên rất đam mê làm phim. Kể từ khi từ Mỹ về Việt Nam, cô đã tự bỏ tiền túi đến hàng chục tỷ để đầu tư làm tới 3 bộ phim.