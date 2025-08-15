NSƯT Thành Lộc: "Tôi không dám về nhà, chạy xe giữa đường bật khóc"

Vừa qua, tại chương trình I see you, NSƯT Thành Lộc đã chia sẻ về vở diễn thành công nhất sự nghiệp của mình là vở Dạ cổ hoài lang, trong đó anh vào vai một ông bố phải sang Mỹ sống cùng con cháu nhưng khác biệt thế hệ, văn hóa.

Thành Lộc trong vở Dạ cổ hoài lang

Anh nói: "Ba tôi qua đời cũng là lúc sự nghiệp của tôi bắt đầu phát triển. Ba không có cơ hội nhìn thấy thành tựu của tôi.

Tôi là người thiệt thòi vì ba tôi chưa bao giờ đi xem tôi diễn cái gì. Ba chỉ biết tôi nổi tiếng, lâu lâu đọc báo thấy tên tôi thì có hỏi nhưng chưa đi xem tôi. Ba không biết tôi làm gì mà nổi tiếng.

Vì thế nên khi tôi nhận vai ông Tư trong vở Dạ cổ hoài lang, tôi lấy từ chính ba mình. Những lời xúc phạm cô cháu gái dành cho ông Tư đôi khi chính là những lời xúc phạm tôi đã nói với ba mình.

Tất cả những nét diễn của tôi trong nhân vật đó gần như là tái hiện lại thái độ của ba tôi mỗi khi bị con trai là tôi xúc phạm.

Đó là vở diễn dài hơi nhất của tôi trong suốt sự nghiệp, hành trình nghệ thuật vô cùng. Khán giả tới đông vô cùng, xếp hàng dài thật dài để mua vé.

Tôi còn nhớ, lúc gần hết một cảnh diễn, anh Việt Anh dìu tôi xuống sân khấu vì lúc đó ông Tư bị tổn thương, khóc quá và phải rời khỏi nhà. Lúc anh Việt Anh dìu tôi xuống bậc thang, một bà cụ bật khóc nói, ông lại đây ngồi với tôi, con cháu nó láo, đừng chấp nó làm gì.

Tức là bà cụ bị cuốn theo câu chuyện đó luôn. Bà cụ muốn an ủi tôi. Ngay trong tích tắc, tôi nghĩ chắc bà cụ này cũng có hoàn cảnh giống như cha mình.

Bao nhiêu lần tôi diễn vở đó cũng là bấy nhiêu lần tôi day dứt. Nó như lời xưng tội của tôi với vong hồn cha tôi.

Lúc đó tôi chỉ mong muốn rằng, mỗi một đêm diễn đều có ba tôi ngồi dưới xem. Nhiều khi tôi đang chạy xe giữa đường cũng bật khóc rồi phải tự trấn an mình thoát vai đi.

Tôi cứ đi lòng vòng ở đường. Tôi còn nhớ có lần tôi từ sân khấu 5B Võ Văn Tần chạy xe về nhà, mưa lách tách rơi mà tôi không dám về nhà. Tôi cứ đi lòng vòng vì sợ về nhà sẽ thấy cái giường của ba cùng những vật kỷ niệm".