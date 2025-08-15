Hành động lạ của Đen Vâu, ai cũng tấm tắc khen "nghệ sĩ xịn đích thực"
Nam rapper bất ngờ công bố doanh thu bài hát Nấu ăn cho em lần thứ 5, chuyển khoản tổng cộng 2,860 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo.
Chiều 15/8, trên trang cá nhân tick xanh, rapper Đen Vâu tiếp tục công bố đợt doanh thu mới từ bài hát "Nấu ăn cho em". Đây là thông tin tổng hợp chi tiết các nguồn thu từ video và audio của bài hát trong khoảng thời gian từ 1/10/2024 đến 31/5/2025. Số tiền doanh thu đợt này sẽ chuyển toàn bộ vào STK của Quỹ Vì người nghèo Trung ương. Team Đen Vâu mong mỏi số tiền này sẽ được phân bổ để xây mới hoặc sửa chữa các điểm trường bị thiệt hại trong cơn bão lũ vừa qua.
Cụ thể như sau, Đen Vâu chia sẻ như sau:
Doanh thu từ Video:
—Doanh thu ước lượng: 9.493,26 Euro (số liệu từ công cụ quản lý kênh)
—Doanh thu nhận từ đối tác phát hành: 8.019,80 Euro (nhà phát hành gửi file Excel báo cáo)
Tổng cộng, Đen Vâu đã 5 lần công bố chuyển khoản số tiền từ doanh thu của bài hát Nấu ăn cho em để ủng hộ các quỹ thiện nguyện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Tổng số tiền lên tới 2,860 tỷ đồng.
Đen cũng gửi lời cảm ơn tới khán giả bốn phương đã ngày ngày lắng nghe và ủng hộ, cảm ơn các chương trình đã sử dụng bài hát. "Các cụ dạy "một cây làm chẳng nên non" chẳng bao giờ sai cả. Yêu thương nhau, chung tay và đoàn kết, chúng ta cùng nhau ra sức để làm những điều bản thân thấy vui và có ích cho xã hội nhé cả nhà. Chúc mọi người mạnh khoẻ, có nhiều việc để làm, và tâm trí luôn thanh tỉnh tràn trề nhựa sống!!!", Đen Vâu chia sẻ.
Hành động của nam rapper ngay lập tức nhận về lượt tương tác khủng. Hàng nghìn khán giả gửi lời khen ngợi, ủng hộ hành động đẹp của team Đen Vâu. "Nghệ sỹ "xịn" đích thực luôn", "Tên là Đen nhưng tấm lòng Vàng. Trân quý anh và team", người dùng bình luận.
