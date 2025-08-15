Hành động lạ của Đen Vâu, ai cũng tấm tắc khen "nghệ sĩ xịn đích thực"

Chiều 15/8, trên trang cá nhân tick xanh, rapper Đen Vâu tiếp tục công bố đợt doanh thu mới từ bài hát "Nấu ăn cho em". Đây là thông tin tổng hợp chi tiết các nguồn thu từ video và audio của bài hát trong khoảng thời gian từ 1/10/2024 đến 31/5/2025. Số tiền doanh thu đợt này sẽ chuyển toàn bộ vào STK của Quỹ Vì người nghèo Trung ương. Team Đen Vâu mong mỏi số tiền này sẽ được phân bổ để xây mới hoặc sửa chữa các điểm trường bị thiệt hại trong cơn bão lũ vừa qua.

Cụ thể như sau, Đen Vâu chia sẻ như sau:

Doanh thu từ Video:

—Doanh thu ước lượng: 9.493,26 Euro (số liệu từ công cụ quản lý kênh)

—Doanh thu thực tế nhận về: 5.648,49 Euro (sau khi trừ các chi phí cho đơn vị phát hành, thuế thu nhập...) …….

Doanh thu từ Audio: —Doanh thu nhận từ đối tác phát hành: 8.019,80 Euro (nhà phát hành gửi file Excel báo cáo) —Doanh thu thực tế nhận về: 6.306,62 Euro (sau khi trừ các chi phí cho đơn vị phát hành, thuế thu nhập...)

Tổng doanh thu thực nhận từ Video và Audio: 5.648,49 + 6.306,62 = 11.955,11 Euro Quy đổi ra tiền VNĐ: 361.510.510,81 Đồng (Theo tỉ giá VietinBank 12:45 ngày 15/8/2025, 1 Euro = 30.239 VND). …….

Doanh thu từ Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) từ tháng 05/2023 đến Quý 1/2025: —Doanh thu: 519.552.516 Đồng —Doanh thu thực tế nhận về: 493.574.890 Đồng (sau khi trừ các chi phí của Trung tâm, thuế thu nhập...)

Tổng doanh thu thực nhận đợt này (từ Video, Audio và VCPMC): 361.510.510,81 + 493.574.890 = 855.085.401,01 Đồng.

Tất cả những con số này nằm rõ ràng trong báo cáo sổ sách của nhiều đơn vị phát hành và chứng từ thu chi, cả nhà mình cứ yên tâm nhé.

Tổng cộng, Đen Vâu đã 5 lần công bố chuyển khoản số tiền từ doanh thu của bài hát Nấu ăn cho em để ủng hộ các quỹ thiện nguyện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Tổng số tiền lên tới 2,860 tỷ đồng.

Đen cũng gửi lời cảm ơn tới khán giả bốn phương đã ngày ngày lắng nghe và ủng hộ, cảm ơn các chương trình đã sử dụng bài hát. "Các cụ dạy "một cây làm chẳng nên non" chẳng bao giờ sai cả. Yêu thương nhau, chung tay và đoàn kết, chúng ta cùng nhau ra sức để làm những điều bản thân thấy vui và có ích cho xã hội nhé cả nhà. Chúc mọi người mạnh khoẻ, có nhiều việc để làm, và tâm trí luôn thanh tỉnh tràn trề nhựa sống!!!", Đen Vâu chia sẻ.

Hành động của nam rapper ngay lập tức nhận về lượt tương tác khủng. Hàng nghìn khán giả gửi lời khen ngợi, ủng hộ hành động đẹp của team Đen Vâu. "Nghệ sỹ "xịn" đích thực luôn", "Tên là Đen nhưng tấm lòng Vàng. Trân quý anh và team", người dùng bình luận.

