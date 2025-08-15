Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hành động lạ của Đen Vâu, ai cũng tấm tắc khen "nghệ sĩ xịn đích thực"

15-08-2025 - 17:19 PM | Lifestyle

Hành động lạ của Đen Vâu, ai cũng tấm tắc khen "nghệ sĩ xịn đích thực"

Nam rapper bất ngờ công bố doanh thu bài hát Nấu ăn cho em lần thứ 5, chuyển khoản tổng cộng 2,860 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo.

Chiều 15/8, trên trang cá nhân tick xanh, rapper Đen Vâu tiếp tục công bố đợt doanh thu mới từ bài hát "Nấu ăn cho em". Đây là thông tin tổng hợp chi tiết các nguồn thu từ video và audio của bài hát trong khoảng thời gian từ 1/10/2024 đến 31/5/2025. Số tiền doanh thu đợt này sẽ chuyển toàn bộ vào STK của Quỹ Vì người nghèo Trung ương. Team Đen Vâu mong mỏi số tiền này sẽ được phân bổ để xây mới hoặc sửa chữa các điểm trường bị thiệt hại trong cơn bão lũ vừa qua.

Cụ thể như sau, Đen Vâu chia sẻ như sau:

Hành động lạ của Đen Vâu, ai cũng tấm tắc khen "nghệ sĩ xịn đích thực"- Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình

 

Doanh thu từ Video:

—Doanh thu ước lượng: 9.493,26 Euro (số liệu từ công cụ quản lý kênh)

—Doanh thu thực tế nhận về: 5.648,49 Euro (sau khi trừ các chi phí cho đơn vị phát hành, thuế thu nhập...)
…….
Doanh thu từ Audio:

—Doanh thu nhận từ đối tác phát hành: 8.019,80 Euro (nhà phát hành gửi file Excel báo cáo)

—Doanh thu thực tế nhận về: 6.306,62 Euro (sau khi trừ các chi phí cho đơn vị phát hành, thuế thu nhập...)
Tổng doanh thu thực nhận từ Video và Audio:
5.648,49 + 6.306,62 = 11.955,11 Euro
Quy đổi ra tiền VNĐ: 361.510.510,81 Đồng
(Theo tỉ giá VietinBank 12:45 ngày 15/8/2025, 1 Euro = 30.239 VND).
…….
Doanh thu từ Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) từ tháng 05/2023 đến Quý 1/2025:
—Doanh thu: 519.552.516 Đồng
—Doanh thu thực tế nhận về: 493.574.890 Đồng (sau khi trừ các chi phí của Trung tâm, thuế thu nhập...)
Tổng doanh thu thực nhận đợt này (từ Video, Audio và VCPMC): 361.510.510,81 + 493.574.890 = 855.085.401,01 Đồng.
Tất cả những con số này nằm rõ ràng trong báo cáo sổ sách của nhiều đơn vị phát hành và chứng từ thu chi, cả nhà mình cứ yên tâm nhé.
Hành động lạ của Đen Vâu, ai cũng tấm tắc khen "nghệ sĩ xịn đích thực"- Ảnh 2.

Ảnh chụp màn hình

Tổng cộng, Đen Vâu đã 5 lần công bố chuyển khoản số tiền từ doanh thu của bài hát Nấu ăn cho em để ủng hộ các quỹ thiện nguyện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Tổng số tiền lên tới 2,860 tỷ đồng.

Đen cũng gửi lời cảm ơn tới khán giả bốn phương đã ngày ngày lắng nghe và ủng hộ, cảm ơn các chương trình đã sử dụng bài hát. "Các cụ dạy "một cây làm chẳng nên non" chẳng bao giờ sai cả. Yêu thương nhau, chung tay và đoàn kết, chúng ta cùng nhau ra sức để làm những điều bản thân thấy vui và có ích cho xã hội nhé cả nhà. Chúc mọi người mạnh khoẻ, có nhiều việc để làm, và tâm trí luôn thanh tỉnh tràn trề nhựa sống!!!", Đen Vâu chia sẻ.

Hành động của nam rapper ngay lập tức nhận về lượt tương tác khủng. Hàng nghìn khán giả gửi lời khen ngợi, ủng hộ hành động đẹp của team Đen Vâu. "Nghệ sỹ "xịn" đích thực luôn", "Tên là Đen nhưng tấm lòng Vàng. Trân quý anh và team", người dùng bình luận.

Tổng hợp

Hoàng Thùy Linh và 'người tình tin đồn' Đen Vâu giàu có thế nào?


Minh Ánh

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người đẹp làm dâu gia tộc BĐS hàng đầu Sài Gòn khoe nhan sắc trong video mới, cô gái xứ Lạng ngày nào giờ chuẩn phong thái hào môn

Người đẹp làm dâu gia tộc BĐS hàng đầu Sài Gòn khoe nhan sắc trong video mới, cô gái xứ Lạng ngày nào giờ chuẩn phong thái hào môn Nổi bật

Ronaldo vừa cầu hôn Georgina bằng nhẫn kim cương gần 130 tỷ lại gây choáng khi tặng nàng siêu xe, đồng hồ xa xỉ

Ronaldo vừa cầu hôn Georgina bằng nhẫn kim cương gần 130 tỷ lại gây choáng khi tặng nàng siêu xe, đồng hồ xa xỉ Nổi bật

5 loại quỹ phụ nữ hay lập nhưng chỉ khiến mất tiền vô ích

5 loại quỹ phụ nữ hay lập nhưng chỉ khiến mất tiền vô ích

17:16 , 15/08/2025
24 triệu người không tin đây là Timothée Chalamet, mỹ nam đẹp trai nhất thế giới làm sao thế này?

24 triệu người không tin đây là Timothée Chalamet, mỹ nam đẹp trai nhất thế giới làm sao thế này?

16:40 , 15/08/2025
Những bậc cha mẹ sống sung sướng khi về già, phần lớn là do đã dạy con 3 điều này từ sớm

Những bậc cha mẹ sống sung sướng khi về già, phần lớn là do đã dạy con 3 điều này từ sớm

16:17 , 15/08/2025
Lộ thời điểm Văn Hậu chính thức yêu Doãn Hải My, sau 5 năm cuộc sống hôn nhân viên mãn với biệt thự, xe sang

Lộ thời điểm Văn Hậu chính thức yêu Doãn Hải My, sau 5 năm cuộc sống hôn nhân viên mãn với biệt thự, xe sang

16:15 , 15/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên