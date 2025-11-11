Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nam sinh 2005 tại Hà Nội vừa chuyển khoản 600 triệu đồng, gia đình xác nhận đủ nhưng lại báo công an

11-11-2025 - 15:52 PM | Kinh tế số

Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa đảo cũ nhưng vẫn nhiều người sập bẫy.

Nam sinh 2005 tại Hà Nội vừa chuyển khoản 600 triệu đồng, gia đình xác nhận đủ nhưng lại báo công an- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thủ đoạn giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải là mới nhưng nhiều người vẫn chủ quan, mất cảnh giác. Đặc biệt là nhiều trường hợp là sinh viên do chủ quan, ít cập nhật thông tin cảnh báo lừa đảo đã sập bẫy của các đối tượng.

Mới đây, vào ngày 09/11/2025, Công an xã Sóc Sơn, TP Hà Nội tiếp nhận trình báo của anh L (SN: 2005, trú tại xã Sóc Sơn, TP Hà Nội; sinh viên đại học) về bị lừa đảo 600 triệu đồng. Anh L cho biết bị một đối tượng giả danh cơ quan Công an gọi điện thông báo thông tin của anh liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Đối tượng yêu cầu anh chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra. Do lo sợ, anh L đã chuyển gần 600 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng cung cấp. Sau đó, gia đình phát hiện số tiền chuyển vào tài khoản của anh bị chuyển cho các đối tượng lừa đảo nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Trước tình trạng trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo. Đặc biệt là các học sinh, sinh viên, người trẻ cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

MT

Nhịp sống thị trường

