Nam sinh kiện trường vì bị bắt đến sớm, đòi bồi thường hơn 1,2 tỷ đồng, tòa bác đơn: "Đúng giờ là phẩm chất cơ bản của con người"

Một nam sinh cấp hai tại thành phố Đài Trung, Đài Loan (Trung Quốc), cùng cha mẹ mới đây đã đệ đơn kiện đòi nhà trường bồi thường 1.409.829 Đài tệ (tương đương gần 1,2 tỷ đồng), sau khi cho rằng giáo viên chủ nhiệm đã ép mình đến trường quá sớm và phạt chép bài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, Tòa sơ thẩm tại Đài Trung đã bác đơn kiện này, đồng thời đưa ra nhận định rằng việc đúng giờ vốn là phẩm chất và giáo dưỡng cơ bản mà bất kỳ ai cũng cần có.

Theo nội dung vụ việc, nam sinh này đang học lớp 7 tại một trường trung học công lập. Cậu và gia đình cho rằng từ tháng 10 năm 2022, giáo viên chủ nhiệm đã yêu cầu học sinh trong lớp phải có mặt tại trường lúc 7 giờ 25 phút sáng, bắt buộc làm bài kiểm tra hoặc tự học vào giờ tự học buổi sáng. Nếu đến muộn, học sinh sẽ bị phạt chép lại bài học Ngữ văn. Gia đình cũng cho rằng giáo viên cố tình đặt ra ngưỡng điểm số vượt quá khả năng của cậu, hễ không đạt được lại tiếp tục bị phạt chép bài.

Nam sinh cho biết mỗi ngày phải mất rất nhiều thời gian để chép phạt. Việc này khiến giờ tan học bị kéo dài, cậu phải chạy vội đến lớp học thêm, thậm chí ảnh hưởng đến nhịp sinh hoạt hằng ngày, bị tước mất quyền nghỉ trưa và giờ học thể dục.

Nam sinh tố cáo giáo viên chủ nhiệm ép mình đến trường lúc 7 giờ 25 phút sáng để làm bài kiểm tra, đồng thời phạt chép bài ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày (Ảnh minh họa: Joshua Hoehne/Unsplash)

Sau khi mẹ cậu nhiều lần phản ánh với giáo viên chủ nhiệm nhưng không có kết quả, gia đình tiếp tục phản ánh lên nhà trường. Phía gia đình cho rằng sau đó giáo viên đã có ác cảm, tiếp tục yêu cầu cậu chép phạt, thậm chí còn nói với cậu rằng "mưu kế của em đã thành công", khiến cậu hoang mang, lo sợ và phải chuyển trường. Vì lý do này, gia đình nam sinh đã đệ đơn kiện đòi bồi thường tổng cộng 1.409.829 Đài tệ, bao gồm chi phí chuyển trường, chi phí y tế, tiền tổn thất tinh thần cho nam sinh, cùng khoản bồi thường tổn thất tinh thần riêng 600.000 Đài tệ (khoảng 495 triệu đồng) cho người mẹ.

Về phía nhà trường, đại diện phản bác rằng giáo viên chủ nhiệm chỉ nhắc nhở học sinh có mặt lúc 7 giờ 25 phút vào các ngày có lễ chào cờ theo đúng quy định, không hề bắt buộc học sinh phải đến trường vào giờ này mỗi ngày. Những trường hợp trong sổ liên lạc ghi thời gian đến trường 7 giờ 40 phút chỉ đơn thuần là giáo viên cho học sinh luyện thêm đề, không mang tính bắt buộc. Nhà trường cũng cho biết mục tiêu điểm số được giáo viên đặt ra sau khi đã trao đổi và có sự đồng thuận từ cả nam sinh lẫn gia đình. Việc "chép phạt" mà phía gia đình đề cập, thực chất chỉ là hoạt động sửa lại các lỗi sai trong bài tập và bài kiểm tra thông thường của học sinh.

Nhà trường khẳng định thêm rằng đây là biện pháp hướng dẫn, quản lý học sinh thông thường của giáo viên, nhằm tăng cường hiệu quả học tập, phù hợp với mục đích giảng dạy, hướng dẫn và quản lý học sinh, không phải là hành vi vô cớ hay không có mục đích giáo dục. Giáo viên không có bất kỳ hành vi cố ý hay sơ suất trái pháp luật nào.

Sau khi xem xét sổ liên lạc của nam sinh, Tòa sơ thẩm tại Đài Trung xác định rằng ngoài thứ Năm hằng tuần có ghi chú cần đến trường lúc 7 giờ 25 phút vào hôm sau, các ngày còn lại trong tuần chỉ có duy nhất một ngày ghi yêu cầu đến lớp lúc 7 giờ 40 phút. Từ đó, tòa xác nhận giáo viên chủ nhiệm không hề vi phạm quy định giảng dạy.

Tòa nhà Tư pháp thành phố Đài Trung (Ảnh: UDN)

Tòa án cũng thẳng thắn nhận định rằng việc đúng giờ vốn là phẩm chất và giáo dưỡng cơ bản mà một người bình thường cần có. Việc giáo viên chủ nhiệm đặt ra hình thức phạt chép bài đối với học sinh đi muộn là hành vi hướng dẫn, quản lý học sinh thuộc phạm vi công việc bình thường của giáo viên. Đồng thời, theo sổ liên lạc, nam sinh này thường xuyên đến trường muộn, nhiều lần không nộp bài tập đúng hạn, không sửa lại bài kiểm tra sai, nên việc giáo viên phạt chép bài là sự vận dụng bình thường trong công tác giảng dạy, hướng dẫn và quản lý học sinh.

Sau khi cân nhắc các luận điểm mà nam sinh và gia đình đưa ra, tòa án kết luận rằng các bằng chứng chưa đủ để chứng minh giáo viên chủ nhiệm, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn công vụ, đã cố ý hay sơ suất xâm phạm trái pháp luật đến quyền tự do hay quyền lợi của nam sinh. Vì vậy, tòa quyết định bác đơn kiện, vụ việc vẫn có thể được kháng cáo lên cấp tòa án cao hơn.

Theo UDN, HK01