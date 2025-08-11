Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nam Tân Uyên sắp chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 60%

11-08-2025 - 09:57 AM | Bất động sản

Nam Tân Uyên dự chi gần 144 tỷ đồng chia cổ tức năm 2024 cho cổ đông với tỷ lệ 60%. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 25/8/2025, thời gian thực hiện chi trả 25/9/2025.

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (MCK: NTC, sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức năm 2024.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 60%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 6.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 25/8/2025, thời gian thực hiện chi trả ngày 25/9/2025.

Với gần 24 triệu cổ phiếu NTC đang lưu hành trên thị trường, ước tính Nam Tân Uyên sẽ phải chi khoảng gần 144 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Ảnh minh họa

Tính đến ngày 30/6/2025, Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đang sở hữu gần 7,9 triệu cổ phiếu NTC, ước tính sẽ nhận về hơn 47,3 tỷ đồng tiền cổ tức từ Nam Tân Uyên.

Ngoài ra, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam- CTCP cũng sẽ nhận về hơn 19,4 tỷ đồng cổ tức khi sở hữu hơn 4,9 triệu cổ phiếu NTC; Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG nhận về hơn 28,7 tỷ đồng khi sở hữu gần 4,8 triệu cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý II/2025, Nam Tân Uyên mang về doanh thu thuần hơn 143,2 tỷ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 97,2 tỷ đồng, tăng 47,9%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Nam Tân Uyên mang về doanh thu thuần hơn 277,3 tỷ đồng, tăng 124,2% so với 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 166,3 tỷ đồng, tăng 27%.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 16,2% so với đầu năm, xuống còn gần 6.164,1 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn hơn 535,3 tỷ đồng, giảm 69,9% và chiếm 8,7% tổng tài sản; chi phí trả trước dài hạn chiếm 72,5% tổng tài sản, ở mức gần 4.469,8 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 4.888,8 tỷ đồng, giảm 21,7% tổng nợ. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 951,1 tỷ đồng, chiếm 19,5% tổng nợ; tổng doanh thu chưa thực hiện gần 3.725,3 tỷ đồng, chiếm 76,2% tổng nợ.

Theo Khánh Hân

An Ninh Tiền Tệ

