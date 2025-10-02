Nam thần Hoàn Châu Cách Cách muốn bỏ hết tài sản 350 tỷ: "Tiền nhiều để làm gì, tôi không cần tiền!"

Năm 1998, bộ phim Hoàn Châu Cách Cách lên sóng trên đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam đã lập kỷ lục rating. Thành công của tác phẩm giúp dàn diễn viên chính gồm Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và cả Châu Kiệt (vai Nhĩ Khang) vươn lên hàng ngũ sao hạng A, nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ công chúng toàn châu Á. Thế nhưng hào quang danh vọng của Châu Kiệt không kéo dài được lâu vì anh liên tục vướng ồn ào đời tư khiến hình ảnh đi xuống. Cuối cùng, nam diễn viên lặng lẽ giải nghệ về quê làm nông qua ngày.

Bộ phim Hoàn Châu Cách Cách là bệ đỡ danh tiếng cho Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Châu Kiệt

Trong đó, Châu Kiệt nổi tiếng và được khán giả yêu thích khi vào vai Nhĩ Khang - chàng công tử thông minh, đĩnh đạc, chín chắn.

Ngôi sao bị scandal nhấn chìm, phải về quê làm ruộng trồng lúa

Châu Kiệt sinh năm 1970. Ngoài Hoàn Châu Cách Cách, anh còn được biết đến qua các phim Thời Niên Thiếu Của Bao Thanh Thiên, Nguyễn Linh Ngọc, Anh Hùng Xạ Điêu, Hiệp Ảnh Tiên Tung... Ở thời kỳ huy hoàng, Châu Kiệt được xếp vào hàng diễn viên thực, được săn đón của màn ảnh Trung Quốc. Tuy nhiên, sự nghiệp của nam diễn viên này sớm lụi tàn vì scandal bủa vây.

Mở đầu là việc anh bị bạn diễn Lâm Tâm Như trong Hoàn Châu Cách Cách tố cưỡng hôn ngay trên sóng truyền hình vào năm 2004. Đến tháng 4/2008, Châu Kiệt điều khiển chiếc Mercedes gây tai nạn rồi hành hung nhân viên bảo vệ khu vực. Năm 2009, nam diễn viên tiếp tục bị "sờ gáy" vì lái xe không giấy tờ, gây ra vụ va chạm nghiêm trọng với xe taxi rồi bỏ trốn. Chưa dừng lại ở đó, nam diễn viên còn lộ chuyện nợ nần chồng chất vì đánh bạc, ẩu đả với nhân viên đoàn phim.

Liên tiếp dính phải ồn ào đời tư khiến công chúng có cái nhìn tiêu cực về Châu Kiệt, nhà sản xuất cũng quay lưng, không mời nam diễn viên đóng phim hay quay show truyền hình. Từ 1 nam diễn viên tài năng, Châu Kiệt thân bại danh liệt, hình ảnh gắn liền với thị phi và thói côn đồ. Tình cảnh bị người trong ngành hắt hủi, dư luận mỉa mai là "kẻ trốn chạy" khiến Châu Kiệt suy sụp. Nam diễn viên chia sẻ anh từng cố tự tử nhưng không thành.

Châu Kiệt vướng nhiều tai tiếng trong giai đoạn hoàng kim khiến danh tiếng lụn bại, bị tẩy chay khỏi showbiz

Năm 2015, Châu Kiệt lặng lẽ rút khỏi giới giải trí Trung Quốc, về quê làm nông. Anh gom hết tiền bạc để đến vùng Đông Bắc (Trung Quốc) thuê hơn nghìn mẫu đất nông nghiệp để trồng lúa, nuôi gà, bò, ngựa... Ngoài ra, nam diễn viên còn đầu tư sản xuất gạo hữu cơ cũng như các sản phẩm nông nghiệp sạch.

Nhờ nắm bắt thị trường, Châu Kiệt nhanh chóng phát tài, trở thành "triệu phú ngầm" của giới giải trí Trung Quốc. Anh nắm trong tay khối tài sản hơn 100 triệu NDT (gần 350 tỷ đồng) và còn sở hữu nhiều bất động sản ở châu Âu. Tại Trung Quốc, Châu Kiệt sở hữu 1.000 mẫu đất nông nghiệp, là chủ của 5 công ty và 1 nhà máy rượu. Ngoài gạo hữu cơ, nam diễn viên còn sản xuất bột mì, nước tương, giấm và trồng trà. Năm 2018, Châu Kiệt từng khiến dân tình trầm trồ khi khoe khu trang trại rộng lớn của anh lên mạng xã hội.

Sau gần chục năm, công chúng đối với Châu Kiệt không còn cay nghiệt như trước. Anh cũng được giải oan vụ cưỡng hôn Lâm Tâm Như trên phim trường. Tuy nhiên, Châu Kiệt không có ý định quay lại showbiz. Anh chia sẻ bản thân muốn làm 1 người nông dân bình dị, sống yên ổn.

Châu Kiệt chán giới giải trí, trở về trồng lúa, sản xuất gạo hữu cơ

Trên 1 show truyền hình thực tế, Châu Kiệt chia sẻ sau khi chứng kiến sự ra đi của 20 người thân thiết nhất đời mình, anh coi nhẹ sự sống cái chết, với nam diễn viên tiền bạc cũng chỉ là vật ngoài thân. Nam thần đình đám 1 thời tâm sự rằng điều hối tiếc nhất đời anh là không được nhìn mặt cha già lần cuối vào năm 2016.

Lúc cha nguy kịch và hấp hối, anh đang ở Đông Bắc thị sát các dự án nông nghiệp của mình. Dù đã lái xe xuyên đêm quay về Bắc Kinh, song Châu Kiệt vẫn không kịp gặp cha, nghe lời trăng trối của ông. Điều này khiến nam diễn viên vô cùng tự trách. Anh thậm chí muốn từ bỏ cả khối tài sản 350 tỷ đồng mồ hôi nước mắt bản thân làm ra do quá ân hận chuyện mình tham công tiếc việc, mải mê kiếm tiền dù vốn biết sức khỏe cha già không còn trụ được lâu mà vẫn rời nhà đi xa.

Đến năm 2021, mẹ Châu Kiệt cũng rời bỏ anh. Nam diễn viên tự tay lo liệu hậu sự trang trọng cho mẹ. Sau khi cha mẹ lần lượt qua đời, Châu Kiệt sống cô độc. Nam diễn viên không có người thân nào khác ở bên cạnh, lại chưa lập gia đình nên luôn chạnh lòng, cô đơn mỗi khi tết đến xuân về và nhìn thấy gia đình khác đoàn tụ. Do đó, mỗi khi tới dịp nghỉ Tết, Châu Kiệt thường liên hệ với bạn bè đến đón Tết cùng anh. Có những năm không hẹn được ai, nam diễn viên đành ở khách sạn cho vơi bớt nỗi nhớ về cảnh gia đình đoàn tụ.

Châu Kiệt hiện tại có cuộc sống đầy đủ nhưng thiếu hơi ấm gia đình do cha mẹ đã qua đời, còn anh chưa lập gia đình

"Hồi nhỏ, nhà tôi nghèo lắm, nhưng những ngày lễ tết cả nhà đều quây quần hạnh phúc bên bàn ăn. Còn giờ thì sao, tôi chẳng có ai ở bên dù nắm trong tay khối tài sản 350 tỷ, ở nhà cao của rộng. Mỗi ngày thức dậy, xung quanh tôi đều im lìm, không ai gọi tên tôi, không ai quan tâm tôi. Mỗi dịp lễ Tết, tôi như chú chó lưu lạc ăn nhờ ở đậu dưới mái hiên nhà người khác. Sống đến tuổi này, tôi nhận ra rằng tiền nhiều để làm gì khi chẳng có cha mẹ hay người thân bên cạnh. Tôi không cần tiền. Hãy nghĩ mà xem, khi bạn già đi, dù nhà bạn có lớn đến đâu, tiền có nhiều đến đâu, nếu không có các thành viên trong gia đình, bạn cũng sẽ cảm thấy mọi thứ đều vô nghĩa", Châu Kiệt tâm sự.

Do đó, những năm qua, Châu Kiệt luôn trích thu nhập mình kiếm được để làm thiện nguyện như xây dựng trường tiểu học, quyên góp tiền cho Quỹ Phát triển Thanh niên Cam Túc 6 tháng 1 lần, thành lập quỹ đặc biệt dành cho các liệt sĩ, quyên góp 10 tấn gạo cho đội ngũ nhân viên y tế chống dịch ở Vũ Hán (Trung Quốc)... Anh cũng duy trì lối sống giản dị, quần áo 10 năm chưa mua mới. "Tôi giờ là gã nông dân đơn độc trên thế gian này. Vì vậy, tôi cũng không chú trọng hình thức, không bận tâm ngoại hình, mặc đồ đơn giản, quần áo không rách, không bẩn là được", tài tử bộc bạch.

Châu Kiệt tích cực với các hoạt động thiện nguyện

Nguồn: Sina, Sohu