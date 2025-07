Nam thanh niên 2003 lên mạng giả gái xinh, ‘tán đổ’ cụ ông 68 tuổi ở Lâm Đồng, rồi rút sạch 19,3 tỷ đồng

Theo Báo và Phát thanh truyền hình Nghệ An, ngày 21/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử 5 bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo gồm: Vi Văn Linh (SN 2003), trú xã Con Cuông; Kha Văn Úc (SN 2002), trú xã Mậu Thạch; Lộc Văn Tào (SN 2001) và Lương Văn Hiền (SN 2002) cùng trú xã Nga My; Vi Thị Lệ (SN 2002), trú xã Bình Chuẩn, Nghệ An.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2023 đến ngày 12/6/2024 các đối tượng đã sang đặc khu kinh tế “Tam giác vàng”, tham gia vào nhóm tội phạm lừa đảo tại tỉnh Bokeo (nước CHDCND Lào).

Khi vào “công ty”, các đối tượng được phân chia thành từng tổ để làm việc. Chúng được cung cấp máy tính, điện thoại và được đào tạo, huấn luyện sử dụng “kịch bản lừa đảo” gồm 4 bước.

Đầu tiên, chúng tạo các tài khoản mạng Facebook, Zalo giả của nhiều người. Sau đó, các tài khoản này sẽ chia sẻ hình ảnh độc thân, giàu có, cuộc sống sung túc có được từ việc tham gia đầu tư qua ứng dụng “BiconomyNFT” (Ứng dụng sàn giao dịch tiền điện tử ảo do nhóm đối tượng lừa đảo tự lập ra và điều khiển theo ý muốn).

Kế tiếp, các đối tượng lựa chọn “con mồi” phù hợp để gửi lời kết bạn, nhắn tin làm quen. Từ đây, chúng xây dựng mối quan hệ yêu đương, hẹn hò qua mạng. Sau thời gian nói chuyện, các đối tượng sẽ tìm cách kêu gọi, dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền ảo.

Lúc đầu, các đối tượng chuyển cho nạn nhân một số tiền nhất định tương ứng với lợi nhuận có được khi giá trị đồng điện tử tăng cao để nạn nhân tin tưởng, tăng dần tiền đầu tư.

Khi các nạn nhân đã tham gia đầu tư đến một số tiền nhất định, đối tượng chủ mưu sẽ “đóng băng” tài khoản, không cho phép rút tiền. Từ đây, chúng đưa ra nhiều lý do như nạp thêm phí mở tài khoản, phí rút tiền, thuế thu nhập… để lừa nạn nhân tiếp tục chuyển tiền.

Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã cùng nhau thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của ông N.V.H. (68 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng) hơn 19,3 tỷ đồng.

Trong đó, Vi Văn Linh là đối tượng trực tiếp lừa đảo bị hại. Linh lập tài khoản Facebook có tên “Phạm Quỳnh Châu”, tải hình ảnh phụ nữ xinh đẹp, đăng các bài viết về cuộc sống giàu có. Khi tiếp cận nạn nhân, Linh nhắn tin tán tỉnh yêu đương làm ông H. tin tưởng rồi nảy sinh tình cảm.

Linh dụ dỗ ông H. cài đặt, hướng dẫn đầu tư tiền trên ứng dụng BitcoinomyNFT với nhiều hứa hẹn về lợi nhuận. Tin tưởng, ông H. đã làm theo các hướng dẫn của Linh và các đối tượng với số tiền hơn 19 tỷ đồng.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Vi Văn Linh tù chung thân, Kha Văn Úc 19 năm tù, Lộc Văn Tào 12 năm tù. Riêng hai bị cáo Vi Thị Lệ và Lương Văn Hiền mỗi bị cáo lĩnh án 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

