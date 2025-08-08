Nam thanh niên 30 tuổi cầm đầu đường dây lừa đảo tiền ảo hơn 2.600 tỷ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can để tạm giam 9 nghi can về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Cơ quan điều tra xác định đường dây này do Nguyễn Duy Thoại (30 tuổi, trú phường Phù Liễn, TP Hải Phòng) cầm đầu. Các nghi can còn lại có địa chỉ thường trú tại Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng...

Các đối tượng đã sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản của bị hại thông qua hình thức đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn BO giả mạo có tên "Toptrade1".

Khám xét tại chỗ, Công an thu giữ 2 ôtô, 22 điện thoại thông minh, 8 dàn máy tính cấu hình cao kết nối internet, 116 thẻ sim, hơn 200 triệu đồng tiền mặt, hơn 2.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo qua sàn "Toptrade1", nhiều nhẫn, đồng hồ, khóa xe sang dạng mô hình giả. Đồng thời, phong tỏa 22 tài khoản ngân hàng.

Nhóm 9 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Cơ quan công an

Tại cơ quan công an, nhóm nghi phạm khai nhận tháng 8-2024, Thoại liên hệ với nhóm người ẩn danh trên Telegram thuê viết phần mềm "dự án" tiền điện tử (USDT) trên sàn BO giao dịch tiền ảo có tên "Toptrade1".

Sau đó người này tạo các ví điện tử trên sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng toàn cầu là "binance.com" để làm trung gian chuyển tiền giữa các đối tượng và nhà đầu tư. Thoại đã rủ rê, lôi kéo được 8 đối tượng góp tiền cùng tham gia "dự án".

Hằng ngày, nhóm đối tượng tổ chức các sự kiện quảng bá, lập nhóm Telegram, Facebook, livestream trên TikTok để kêu gọi đầu tư, đưa ra cam kết "lợi nhuận siêu khủng".

Chúng sử dụng hình ảnh giả mạo về tài sản lớn, tạo các tài khoản ảo để nhắn tin qua lại nhằm tạo hiệu ứng FOMO, dụ người chơi nạp tiền vào sàn cho đến khi bị hại mất khả năng tài chính thì chặn liên hệ.

Theo công an, khi các nhà đầu tư nạp tiền vào tài khoản, tài khoản sẽ hiển thị thông báo số tiền lãi gấp nhiều lần tiền gốc, tuy nhiên trên thực tế đây hoàn toàn là những thông báo ảo, chủ tài khoản không thể rút được tiền mặt.

Trong thời gian ngắn, các đối tượng đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia, giao dịch tổng cộng 100 triệu USDT (hơn 2.600 tỷ đồng).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan. Ai là bị hại trong vụ việc, liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên (79A Trưng Trắc, phường Phố Hiến) hoặc cán bộ điều tra Nguyễn Đức Trung qua SĐT: 0988.849.569 để phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra.