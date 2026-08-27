Nam trung tâm Đà Nẵng đón dòng cư dân mới, mở dư địa cho shophouse khối đế

‏Đà Nẵng đang mở rộng không gian phát triển theo định hướng đô thị đa cực. Theo Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu vực phía Nam được xác định là một trong những không gian phát triển quan trọng, gắn với đô thị, dịch vụ và các động lực kinh tế mới.‏

‏Nam trung tâm mở rộng, hình thành tâm điểm cư trú mới‏

‏PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng cho rằng quy hoạch mới đang mở ra một cách tiếp cận khác cho Đà Nẵng khi không gian phát triển được mở rộng đáng kể. Cùng với trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, thành phố có thêm cơ sở để thu hút đầu tư và nhân lực chất lượng cao.‏

‏Theo ông Thiên, dải đô thị từ Ngũ Hành Sơn về phía Hội An có nhiều điều kiện để trở thành một tọa độ phát triển mới nhờ quỹ đất, lợi thế biển và khả năng kết nối. Đây cũng là hướng mở rộng tự nhiên của Đà Nẵng khi khu vực lõi ngày càng hạn chế về dư địa.‏

‏Thực tế những năm qua, phường Hòa Xuân và Ngũ Hành Sơn (Hòa Xuân - Hòa Quý cũ) đã hình thành một cực cư trú mới. Ông Đoàn Thế Vinh, Giám đốc phụ trách Công ty Nhật Khang vùng Đà Nẵng, nhận định khu vực này từng là lựa chọn của người dân thành phố khi tìm nơi ở mới nhưng vẫn muốn duy trì kết nối nhanh với trung tâm Hải Châu. Sau khi Đà Nẵng và Quảng Nam "về chung một nhà", xu hướng này được kỳ vọng tiếp tục mở rộng. Theo ông Vinh, nhu cầu của người dân từ khu vực Quảng Nam cũ tìm đến phía Nam trung tâm Đà Nẵng đã tăng lên, cho thấy dòng dịch chuyển cư trú đang rõ nét hơn.‏

‏Khu vực phía Nam trung tâm sở hữu khả năng kết nối giao thông vô cùng thuận tiện, chỉ cách vùng lõi một nhịp cầu. Ảnh: Ánh Dương. ‏

‏Khu vực này cũng được hưởng lợi từ sự phát triển của hạ tầng và du lịch. Sông Cổ Cò đang được khơi thông, mở thêm khả năng kết nối ‏Đà Nẵng‏ ‏– di sản Hội An bằng đường thủy và tạo dư địa phát triển đô thị dọc tuyến. Dự án nâng cấp Nút giao cầu Hòa Xuân được khởi công ngày 25/8, mở rộng cánh cửa kết nối giao thương cho khu vực lõi trung tâm tiến xuống phía Nam. Trên sông Hàn, dự án chiếu sáng nghệ thuật "Dòng sông ánh sáng" đang được triển khai giai đoạn 1 có tổng vốn hơn 149 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2025-2027 sẽ đổi mới diện mạo đô thị về đêm và phát triển du lịch sông nước.‏

‏Khi dân cư và dòng khách tăng lên, nhu cầu mua sắm, ăn uống, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và giải trí cũng tăng theo. Các mặt bằng thương mại nằm ngay trong khu dân cư vì thế có điều kiện tiếp cận trực tiếp nhóm khách hàng này.‏

‏Tại phường Hòa Xuân - phường Ngũ Hành Sơn, bộ sưu tập giới hạn shophouse khối đế tại các tổ hợp căn hộ Spana Tower,‏ ‏Cora Tower‏ ‏và S-Light Tower đang được giới đầu tư săn lùng nhờ sở hữu những vị trí giao thông ‏ ‏trung tâm‏ ‏, đón nhu cầu thương mại, dịch vụ ngày càng tăng.‏

‏Án ngữ tại các trục giao thông ‏ ‏trung tâm‏ ‏, ba tổ hợp căn hộ của Sun Group sở hữu BST shophouse khối đế, dễ dàng triển khai các mô hình thương mại, dịch vụ. Ảnh: Sun Property. ‏

‏Khối đế đón dòng khách ổn định‏

‏Theo thông tin từ chủ đầu tư Sun Group, Spana Tower có 50 căn shophouse khối đế, Cora Tower 62 căn và S-Light Tower 38 căn. Tổng số 150 căn tương đương khoảng 5% tổng số sản phẩm của ba dự án. Lợi thế của mô hình kinh doanh khối đế nằm ở tệp khách hàng ngay trong khu căn hộ. Khi cư dân chuyển vào sinh sống, những nhu cầu thường nhật như ăn uống, mua sắm, giáo dục, chăm sóc sức khỏe hay làm đẹp có thể tạo ra lượng khách tại chỗ cho chính các mặt bằng thương mại.‏

‏Mỗi căn shophouse khối đế có chiều cao lên tới 7 m, mặt kính lớn, linh hoạt tổ chức thành hai tầng và phù hợp với nhiều mô hình từ nhà hàng, cà phê, cửa hàng tiện lợi đến phòng khám, nhà thuốc, spa, salon, gym, văn phòng và co-working space. Chủ sở hữu có thể tự vận hành hoặc cho thuê sinh lời ổn định.‏

‏Sở hữu chiều cao ấn tượng 7m cùng hệ kính ốp lớn, shophouse khối đế tại Spana Tower, Cora Tower và S-Light Tower tối ưu cho đa dạng mô hình kinh doanh. Ảnh minh hoạ: Sun Property. ‏

‏Theo ông Đoàn Thế Vinh, Hòa Xuân và Ngũ Hành Sơn có tiềm năng khai thác cho thuê nhờ vị trí gần trung tâm, bờ biển, trường đại học và các khu công nghiệp công nghệ cao. Nhóm khách thuê gồm giới chuyên gia, trí thức, người nước ngoài với thu nhập cao. Với bất động sản thương mại, shophouse khối đế có lợi thế khi nằm ngay trong khu căn hộ, tiếp cận trực tiếp dòng khách này. Cùng với quá trình cư dân chuyển về ở, nhu cầu chi tiêu, mua sắm và giải trí sẽ tạo thêm dư địa cho các hoạt động kinh doanh, cho thuê tại chỗ.‏

‏Mặt khác, ba dự án nằm tại các vị trí khác nhau trên bán đảo Hòa Xuân nhưng đều là những khu vực có dân cư đang phát triển. S-Light Tower ở giao điểm Nguyễn Đình Thi - đường 29/3, kết nối Hòa Xuân với bờ biển qua dự án cầu Bùi Tá Hán tương lai. Cora Tower nằm tại giao điểm Nguyễn Phước Lan - đường 29/3, trung tâm khu vực Sun NeO City. Còn Spana Tower tọa lạc ngay dự án nút giao cầu Hòa Xuân. Những vị trí "hái ra tiền" mang tới nguồn khách vãng lai lớn cho các khối đế kinh doanh thương mại.‏

‏Giao thông nhộn nhịp quanh các tổ hợp căn hộ đảm bảo tiềm năng sinh lời bền vững cho shophouse khối đế. Ảnh: Sun Property. ‏

‏Trong bối cảnh khu Nam trung tâm Đà Nẵng ngày càng phát triển, mở rộng, sự kết hợp giữa vị trí ‏đắt giá‏ , thiết kế thông minh và nguồn khách ổn định đang tạo thêm sức hút mạnh mẽ cho dòng sản phẩm shophouse khối đế tại đây.‏

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