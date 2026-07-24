Nạn nhân vụ phòng khám bơm sữa đậu nành vào vùng kín để “vẽ bệnh”: "Điều trị" 5 phút mất 14 triệu đồng

Vụ việc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An triệt phá đường dây lừa đảo núp bóng hoạt động khám chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An (số 72 Lê Lợi, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) đã nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận.

Phòng khám này đã dùng nhiều thủ đoạn để lừa dối bệnh nhân, từ sử dụng bác sĩ “dởm”, thao túng tâm lý người bệnh, thổi phồng tình trạng bệnh,... Kinh khủng hơn là bơm sữa đậu nành vào niệu đạo của người bệnh rồi hút ngược trở lại để tạo hiện tượng giống dịch mủ, sau đó thông báo bệnh nhân bị viêm nhiễm nặng; bôi thuốc mỡ lên cổ tử cung rồi sử dụng máy soi để tạo hình ảnh giả mưng mủ.

Sau khi đọc thông tin trên báo, vợ chồng anh N.C.Đ (SN 1994, trú xã Tiên Đồng, tỉnh Nghệ An) bàng hoàng bởi cả 2 từng là nạn nhân đúng như thủ đoạn của phòng khám mà cơ quan công an đã chỉ ra.

Chia sẻ trên báo Dân trí, anh Đ. cho biết vợ chồng anh kết hôn được hơn 1 năm nhưng chưa có con dù sức khỏe sinh sản không có biểu hiện bất thường. Lo lắng nên anh Đ. lên mạng tìm thông tin về cơ sở để kiểm tra hiếm muộn, chậm có con.

Khi liên hệ Phòng khám đa khoa y học Nghệ An qua điện thoại, anh được tư vấn gói kiểm tra của 2 vợ chồng là 1 triệu đồng. Tuy nhiên đến nơi, sau tư vấn, nhân viên phòng khám thông báo vợ chồng anh Đ. đóng 3 triệu đồng để kiểm tra chuyên sâu. Sau đó, họ được đưa vào 2 phòng khám riêng.

Phòng khám lừa dối khách hàng. (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

Theo lời anh Đ., bác sĩ thực hiện một số thao tác ở vùng kín rồi cho anh xem một lọ dịch màu trắng đục, thông báo anh bị viêm niệu đạo, viêm tinh hoàn. Sau đó, anh được dẫn sang khu vực phòng khám của vợ để xem hình ảnh siêu âm, bác sĩ bảo vợ anh Đ. bị viêm nhiễm nặng và đây là nguyên nhân khiến cặp đôi chậm con, cần điều trị và xử lý dứt điểm.

Ban đầu, phòng khám tư vấn liệu trình điều trị 90 triệu đồng. Anh Đ. nói không có số tiền lớn như vậy nên bác sĩ tư vấn điều trị theo từng giai đoạn, mỗi bước từ 5 - 7 triệu đồng. Nhớ lại sự việc, người đàn ông cho biết: “Không hiểu sao lúc đó chúng tôi lại đồng ý”.

Tiếp đó, người đàn ông được đưa vào phòng mổ, gắn dụng cụ y tế vào cơ quan sinh dục rồi nói thêm các bước điều trị khác. Lúc này, anh Đ. không dám từ chối do đã nằm trên bàn mổ, gắn thiết bị vào. Sau cuộc "điều trị" chỉ kéo dài hơn 5 phút, anh Đ. phải thanh toán 14 triệu đồng. Trong khi đó, vợ anh cũng phải thanh toán số tiền 17 triệu đồng.

Vợ chồng anh Đ. từ chối thực hiện các bước điều trị tiếp theo do thấy chi phí phát sinh vượt khả năng thanh toán. Khi ra về, 2 vợ chồng vẫn động viên nhau rằng chi phí điều trị đắt đỏ nhưng miễn sớm có tin vui là được. Họ không ngờ bản thân lại bị lừa đau đến thế. Hiện cả 2 đang tìm hiểu quy trình tố cáo để gửi công an, hy vọng lấy lại được số tiền đã nộp cho phòng khám.

Trước đó, báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 10 bị can về tội "Lừa dối khách hàng".

Cơ quan điều tra xác định đã có hàng nghìn lượt người đến khám, điều trị tại phòng khám, với tổng số tiền thanh toán lên tới hàng chục tỷ đồng. Đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế đã làm việc với gần 100 bị hại. Nhiều nạn nhân đang tiếp tục liên hệ trình báo, tố cáo hành vi vi phạm của phòng khám.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.