Nâng cấp phòng tắm với 6 mẫu bồn cầu giá rẻ đẹp ấn tượng

Giải mã sức hút của bồn cầu Navier trên thị trường

Người tiêu dùng ngày nay không chỉ cần một chiếc bồn cầu vệ sinh đáp ứng công năng cơ bản, mà còn đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe hơn. Bồn cầu Navier được đánh giá cao nhờ đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu đó, trong ngân sách tiết kiệm mà không hề hi sinh các trải nghiệm.

Về thiết kế: Navier chú trọng từng thiết kế theo xu hướng mới (tiêu chuẩn công nghệ Italy), đáp ứng đủ tiêu chí: đẹp - gọn - tiện nghi. Trong đó, bồn cầu 1 khối Navier có thiết kế liền khối gọn gàng, ít khe hở không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn thuận tiện vệ sinh, nắp đóng êm mang lại sự thoải mái trong sử dụng.

Về chất liệu: Bồn cầu Navier được làm từ sứ nung nhiệt độ cao và phủ men Nano cao cấp cho bề mặt sáng bóng, độ thấm nước thấp, chống ố vàng, hạn chế bám cặn nên dễ lau chùi, sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian hơn khi vệ sinh.

Về công nghệ xả: Với hệ thống xả Siphon/xoáy cùng ống thoát lớn, bồn cầu Navier tạo lực cuốn mạnh, sạch dứt điểm, êm ái và hạn chế tắc nghẽn.

Về khả năng tiết kiệm nước: Bồn cầu Navier có chế độ xả kép 3L/6L, xả 1 lần là xong giúp tiết kiệm nước hiệu quả nhưng vẫn đủ lực xả.

Về độ bền và chính sách bảo hành: Không hề thua kém thương hiệu thiết bị vệ sinh nào, bồn cầu Navier nổi bật với độ bền cao, khả năng sử dụng lâu dài, ít hỏng vặt, phụ kiện dễ thay thế, đi kèm bảo hành dài hạn (10 năm cho phần men sứ, 2 năm phần phụ kiện).

Về giá thành: Bồn cầu Navier có thế mạnh lớn trong phân khúc giá, trải rộng từ giá rẻ, tầm trung đến cao cấp. Navier cân bằng giữa chất lượng và chi phí nên luôn có giá tốt so với sản phẩm cùng loại. Đặc biệt, bồn cầu liền khối Navier có giá rất mềm, chỉ từ 1,7 – 3 triệu đồng, đáp ứng nhu cầu của nhiều gia đình Việt hiện nay.

Khám phá 6 mẫu bồn cầu 1 khối Navier giá rẻ nhưng đáng tiền

Để chọn một chiếc bồn cầu phù hợp, vừa tiện nghi trong sinh hoạt, vừa nâng tầm không gian vệ sinh trở nên ấn tượng mà vẫn đảm bảo trong ngân sách hợp lý thì bạn đừng bỏ qua các mẫu đáng mua của Navier như sau:

Mẫu bồn cầu 1 khối két nước vuông giác cạnh Navier NV-904 gây ấn tượng với thiết kế két nước vuông giác cạnh hiện đại, làm từ sứ cao cấp phủ men Clear Nano chống bám bẩn, nắp nhựa PVC nguyên sinh và bộ xả ABS. Sản phẩm sở hữu 2 chế độ xả xoáy 3/4,5L, mức giá chỉ từ 1,7 – 1,9 triệu đồng.

Trong khi đó, bồn cầu 1 khối két nước vuông Navier NV-907 cũng được làm từ sứ Ceramic trắng phủ men tuyết, trang bị công nghệ xả Siphon cùng ống thoát lớn 55mm giúp tăng lưu lượng nước, giá dao động 1,8 – 2 triệu đồng.

Một lựa chọn khác là bồn cầu 1 khối Navier NV-903, thiết kế tối giản nhưng hiệu quả với 2 chế độ xả 3/6L, giá từ 1,8 – 2 triệu đồng.

Còn đối với những không gian nhỏ, bồn cầu 1 khối Navier NV-1054 lại chiếm ưu thế nhờ kiểu dáng sang trọng, bo tròn mềm mại, nắp rơi êm và hệ thống xả xoáy kết hợp Siphon, giá từ 2,3 – 2,6 triệu đồng.

Ở phân khúc cao hơn, bồn cầu 1 khối nhập khẩu Navier NV-1046 được đánh giá cao nhờ thiết kế vuông vắn mạnh mẽ, chất liệu sứ Nano Ceramic và nắp đóng êm, giá từ 2,7 – 3 triệu đồng.

Ngoài ra, mẫu bồn cầu 1 khối xả nhấn Navier NV-S530 với hệ thống xả nhấn 2 chế độ 3/6L, công nghệ Siphon bền bỉ và xả xoáy 360° mạnh mẽ, có giá 3,2 – 3,6 triệu đồng.

Đơn vị cung cấp bồn cầu Navier chính hãng nhiều ưu đãi

Bồn cầu Navier hiện đang được phân phối chính hãng giá hấp dẫn tại Thiết Bị Vệ Sinh Giá Kho - Hệ thống cung cấp thiết bị vệ sinh uy tín giá tốt hàng đầu tại TPHCM.

Với chính sách bảo hành dài hạn, dịch vụ chuyên nghiệp cùng cam kết mang đến những sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, Thiết Bị Vệ Sinh Giá Kho là địa chỉ tin cậy để khách hàng tìm mua bồn cầu Navier chất lượng cao, phù hợp mọi không gian sống hiện đại.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG NOVA

Showroom 1: 220 Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM

Showroom 2: 22 Đường 34, KĐT Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức

Website: thietbivesinhgiakho.vn

Hotline: 077.550.1111

Email: thietbivesinhgiakhovn@gmail.com