Nàng dâu hào môn Linh Rin kể sự thật về cuộc sống "mẹ bỉm", nghe xong ai cũng đồng cảm

Sáng sớm nay (26/2), nàng dâu hào môn Linh Rin đã chia sẻ lên trang cá nhân 1 đoạn story về cuộc sống "mẹ bỉm". Người đẹp tâm sự: "Lãng mạn bây giờ của tui 'Chỉ cần con khóc mẹ sẽ tắt máy chạy đến bên con'".

Cùng với chia sẻ của Linh Rin là hình ảnh chiếc máy chạy bộ bên khung cửa. Có vẻ như sau khi sinh con, Linh Rin đang bắt đầu tập luyện lấy lại vóc dáng. Tuy nhiên, do việc chăm con nên người đẹp chỉ có thể tranh thủ khi nào con gái ngủ mới có thể dành thời gian cho bản thân.

Chia sẻ của Linh Rin nhận được sự đồng cảm của rất nhiều các bà mẹ bỉm sữa. Theo mọi người, khi có con nhỏ đặc biệt trong những tháng đầu đời thì các con là ưu tiên lớn nhất của các bà mẹ.

Linh Rin tên thật là Ngô Phương Linh, sinh năm 1993. Cô từng được biết đến như một hot girl nổi tiếng, người mẫu look book đắt show bởi sở hữu gương mặt đẹp. Linh Rin từng góp mặt trong nhiều cuộc thi như Miss Teen 2010, Ngôi sao thời trang 2011, The Look Vietnam 2017, cô tham gia các bộ phim Giấc Mơ Hạnh Phúc, Sát Thủ Online, Lời Nói Dối Ngọt Ngào.

Linh Rin nên duyên vợ chồng cùng thiếu gia Phillip Nguyễn. 28/11/2023, Linh Rin sinh con gái đầu lòng, đặt tên là Caroline và có tên gọi thân mật là Cà Rốt.