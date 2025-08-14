Nàng Hậu vừa trở thành Phó Chủ tịch công ty BĐS: Góp mặt trong loạt khoảnh khắc quyền lực tại tập đoàn nghìn tỷ, bản lĩnh dâu hào môn khiến ai cũng nể

Trong thế giới giải trí Việt, nơi ánh hào quang thường đi kèm thị phi, ồn ào và những cuộc đua “nổi bằng mọi giá”, vẫn có những gương mặt chọn cách bước chậm, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh là một trong số ít đó.

Từ cô sinh viên Đại học Ngoại thương, trở thành người đẹp nhân ái trên đấu trường nhan sắc quốc tế, rồi bất ngờ rẽ sang con đường doanh nhân, cô đã viết nên câu chuyện khác biệt: không ồn ào nhưng đủ sâu, không phô trương nhưng đầy sức nặng.

Ở tuổi 28, Đỗ Mỹ Linh trở thành minh chứng sống động cho câu nói: "Người phụ nữ đẹp nhất khi không ngừng nỗ lực khẳng định giá trị của bản thân."

Trước khi bước chân vào cuộc thi sắc đẹp danh giá nhất cả nước, Đỗ Mỹ Linh là sinh viên của khoa Quản trị Kinh doanh của Đại học Ngoại thương. Ngày ấy, để trang trải học phí và chi tiêu cá nhân, cô làm thêm ở một cửa hàng thời trang. Sự tự lập, chăm chỉ và bản tính kiên định đã hình thành từ những năm tháng ấy.

Năm 2014, cô thử sức tại Hoa hậu Việt Nam rồi rút lui trước vòng chung khảo. Một năm sau, cô lọt Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, nhưng vẫn chưa tạo được tiếng vang. Đến năm 2016, nữ sinh FTU đã thực sự tỏa sáng khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam.

Là đại diện của Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2017, Đỗ Mỹ Linh vinh dự lọt Top 40 chung cuộc và xuất sắc giành giải “Hoa hậu Nhân ái Thế giới” với dự án "Cõng điện về bản" , thành tích đầu tiên và duy nhất của Việt Nam ở hạng mục này cho đến nay. Chiến thắng ấy đưa tên tuổi cô vươn xa, mở ra cơ hội trong nhiều lĩnh vực: người mẫu, đại diện thương hiệu, giám khảo các cuộc thi nhan sắc…

Nhưng thay vì tận dụng thời điểm “đắt show” để bứt phá, cô lại chọn hướng đi chậm rãi, giữ hình ảnh thanh lịch và đời tư kín đáo.

Không chạy show dày đặc, không biến thảm đỏ thành “sàn diễn” cá nhân, không xây dựng hình ảnh bằng hàng hiệu hay những drama ồn ào, lựa chọn ấy khiến truyền thông từng gọi cô là “hoa hậu nghèo nhất Việt Nam”. Một danh xưng có phần dí dỏm, nhưng lại phản ánh đúng con đường cô đang đi: không đánh đổi sự riêng tư và bình yên để đổi lấy hào quang chớp nhoáng.

Tuy nhiên, sự "lặng" của Đỗ Mỹ Linh không có nghĩa là "nhạt". Ngược lại, đó là sự lựa chọn bản lĩnh để xây dựng một hình ảnh bền vững và đáng trân trọng. Thay vì nổi bật bằng scandal, cô chọn khẳng định mình bằng tài năng. Với khả năng ăn nói lưu loát, duyên dáng, cô bén duyên với vai trò MC cho chương trình "Ký ức thể thao" của VTV.

Những lần xuất hiện trước công chúng của cô luôn gắn với các hoạt động thiện nguyện, dự án cộng đồng, hoặc các chương trình có giá trị nhân văn. Đó là cách cô giữ mình khác biệt trong môi trường giải trí vốn không thiếu cám dỗ. Cô đã cho thấy một con đường hoàn toàn khác biệt để một hoa hậu tồn tại và tỏa sáng bằng bản lĩnh chính mình.

Năm 2022, công chúng không khỏi bất ngờ khi thông tin Đỗ Mỹ Linh kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang - con trai út của “bầu” Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch điều hành Tập đoàn T&T Group - được công bố.

Trên trang cá nhân, nàng Hậu chia sẻ: “Linh không biết phải bắt đầu từ đâu về chuyện tình yêu của Linh và anh Quang, Linh chỉ biết những ngày ở bên anh ấy là những ngày bình yên và hạnh phúc nhất. Linh và anh may mắn khi có được sự chấp thuận của hai bên gia đình, sự yêu thương vun vén từ bạn bè hai bên và mong rằng trên chặng đường phía trước mọi người sẽ luôn ủng hộ và chúc phúc cho hai đứa mình.”

Lễ cưới diễn ra vào tháng 10 tại Hà Nội, sang trọng nhưng không phô trương. Không báo chí rầm rộ, không livestream rình rang, chỉ là khoảnh khắc của gia đình, bạn bè thân thiết.

Sau hôn lễ, hình ảnh Đỗ Mỹ Linh trong vai trò nàng dâu hào môn càng khiến nhiều người tò mò. Nhưng thay vì trở thành “tâm điểm săn đón” ở mọi sự kiện, cô vẫn giữ phong thái kín kẽ, nền nã.

Bên chồng, cô xuất hiện tại những dịp quan trọng, từ các trận đấu của CLB Hà Nội đến các hoạt động cộng đồng của Tập đoàn T&T, với vai trò vừa là người đồng hành, vừa là hậu phương vững vàng.

Tháng 7/2023, bé Tuệ An, con gái đầu lòng của cặp đôi, chào đời. Dù làm dâu trong gia đình giàu có, Đỗ Mỹ Linh vẫn tự tay chăm sóc, dạy dỗ con như bao bà mẹ bình thường khác. Cô cũng chia sẻ những lo lắng, bỡ ngỡ khi con gái bước vào giai đoạn "khủng hoảng tuổi lên hai".

Mỗi khoảnh khắc dung dị ấy đều cho thấy một Đỗ Mỹ Linh rất đời, rất thực, không hề xa cách. Nhìn vào đó, người ta nhận ra hôn nhân hào môn không hề khô khan hay cứng nhắc, mà là một bến đỗ bình yên, nơi cô được yêu thương, trân trọng và được sống trọn vẹn với vai trò làm vợ, làm mẹ.

Cuộc sống của cặp đôi “quyền lực” cũng không thiếu những chuyến đi đáng nhớ: xem concert Taylor Swift tại Singapore như món quà bất ngờ từ chồng, hay chuyến du lịch Ireland, nơi Mỹ Linh lần đầu thử cưỡi ngựa. Những kỷ niệm ấy cũng được chia sẻ chỉ qua vài tấm ảnh ấm áp trên mạng xã hội, vừa giữ nguyên “vùng riêng tư” quý giá mà vẫn đủ để khán giả thấy họ hạnh phúc.

Chính sự chọn lọc trong việc xuất hiện và chia sẻ đã giúp hôn nhân của Mỹ Linh giữ được sự bình yên hiếm có giữa làng giải trí. Không phô trương nhưng không xa cách, không khép kín đến mức lạnh lùng, cô và chồng vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ vì sự gắn kết, đồng hành và tôn trọng lẫn nhau.

Ba năm sau khi làm dâu hào môn, Đỗ Mỹ Linh có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp: được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Công ty TNHH T&T Retail - đơn vị thuộc Tập đoàn T&T Group, hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ và quản lý bất động sản thương mại.

Với nền tảng học vấn về Quản trị Kinh doanh, lại có kinh nghiệm làm việc tại VTV và điều hành thương hiệu thời trang riêng, Mỹ Linh bước vào môi trường doanh nghiệp với sự tự tin, nhưng vẫn đủ khiêm tốn để thừa nhận còn nhiều điều cần học.

Cô từng chia sẻ: “Đây là cơ hội quý giá để tôi rèn luyện và trưởng thành, và tôi sẽ nỗ lực để xứng đáng với sự tin tưởng của mọi người.”

Đây không phải một quyết định may mắn ngẫu nhiên, mà là kết quả của sự tích lũy sau thời gian dài Đỗ Mỹ Linh tham gia tích cực vào các hoạt động của Tập đoàn T&T để tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm.

Chỉ 4 tháng sau khi sinh con gái đầu lòng, Đỗ Mỹ Linh đã xuất hiện tại một số sự kiện nội bộ của Ngân hàng SHB. Trong đó, cô từng đảm nhận vai trò giám khảo một cuộc thi tìm kiếm tài năng của SHB. Không chỉ vậy, Mỹ Linh còn dành thời gian đào tạo phong thái cho các thí sinh. Chia sẻ vào thời điểm đó, cô cho biết mình rất vui khi có thể đóng góp cho các công việc của tập đoàn và sẵn sàng tham gia sâu hơn nếu sắp xếp được thời gian.

Tiếp đó, cô xuất hiện tại một giải golf do công ty thành viên của T&T Group tổ chức đúng vào dịp sinh nhật mình, ngày 13/10/2024, cùng với các người đẹp khác như Hoa hậu Ngọc Hân và Á hậu Phương Nga.

Song song đó, tháng 7 vừa qua, cô cũng trở thành đại sứ cho Văn Lang Empire T&T Golf Club - tổ hợp sân golf nghỉ dưỡng do Tập đoàn T&T đầu tư tại Phú Thọ. Dự án thiết kế bởi huyền thoại golf người Australia được biết đến với biệt danh "cá mập trắng" - Greg Norman.

Trở thành phu nhân của chủ tịch một câu lạc bộ bóng đá, Đỗ Mỹ Linh cũng dần bộc lộ niềm đam mê với môn thể thao vua. Cô có mặt trên khán đài để cổ vũ các trận đấu quan trọng của câu lạc bộ do chồng điều hành, đồng thời cùng gia đình chồng ủng hộ đội tuyển quốc gia.

Điển hình là tại chung kết ASEAN Cup 2024, vợ chồng Đỗ Mỹ Linh đã cùng bố mẹ và anh trai bay sang Thái Lan bằng chuyên cơ do Bầu Hiển thuê để cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Vào tháng 10/2024, Đỗ Mỹ Linh cũng đảm nhận vai trò đại sứ cho giải bóng đá nữ quốc tế Hà Nội - T&T Group Cup, trong khi chồng cô là thành viên ban tổ chức.

Bên cạnh đó, Đỗ Mỹ Linh liên tục sánh vai bên chồng là doanh nhân Đỗ Vinh Quang tại nhiều sự kiện của tập đoàn với tư cách phu nhân Phó Chủ tịch. Cuối năm ngoái, đôi vợ chồng cùng hiện diện khi T&T Group trở thành cổ đông chiến lược của hãng hàng không Vietravel Airlines.

Gần đây nhất, vào tối ngày 9/8 vừa qua, cô và chồng có mặt ở Tây Ninh để tham dự sự kiện đại nhạc hội “Khơi mạch nguồn Di sản - Vững bước Kỷ nguyên mới” do Tập đoàn T&T tổ chức, diễn ra tại Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia. Lần này, cô không chỉ xuất hiện với tư cách nàng dâu hào môn mà còn là một thành viên trong đội ngũ lãnh đạo của tập đoàn.

Không chỉ là một "bữa tiệc" văn hóa - giải trí quy mô lớn bậc nhất phía Nam, sự kiện còn mang ý nghĩa tri ân, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tiếp nối dòng chảy tự hào dân tộc trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Tại sự kiện, tập đoàn đã chính thức khai trương 2 công trình điểm nhấn của đại đô thị T&T City Millennia: tuyến phố đi bộ Millennia Journey - Hành trình thiên niên kỷ và Dòng sông Ánh sáng. Đây cũng là hai hạng mục được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác nhận kỷ lục quốc gia.

Hình ảnh một nàng Hậu sẵn sàng thử sức ở nhiều vai trò khác nhau, đã giúp cô phá vỡ định kiến “hoa hậu chỉ là bình hoa”. Bên cạnh những công việc của gia đình chồng, Đỗ Mỹ Linh còn xây dựng một thương hiệu thời trang riêng và tiếp tục đảm nhận vai trò đại sứ cho nhiều nhãn hàng.

Giữa showbiz nơi nhiều người phải tranh giành từng khoảnh khắc nổi bật, Đỗ Mỹ Linh chọn cách tạo giá trị dài hạn. Ở tuổi 28, cô không còn tìm kiếm sự nổi tiếng bằng mọi giá, mà tập trung vào công việc, gia đình và những dự án mình tin tưởng.

Sự chuyển hướng này không chỉ chứng minh khả năng thích nghi và bản lĩnh của cô, mà còn là lời khẳng định: nhan sắc có thể là lợi thế, nhưng trí tuệ, sự kiên định và bản lĩnh mới là thứ giúp một người phụ nữ đứng vững lâu dài.

(Ảnh được tạo với sự hỗ trợ của AI)