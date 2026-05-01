Nắng nóng vượt ngưỡng 40 độ C, bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận nhiều ca say nắng, sốc nhiệt

Say nắng, suy thận cấp do không uống đủ nước

Tại Trung tâm Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai), số ca cấp cứu liên quan đến thời tiết nắng nóng tăng rõ rệt trong những ngày gần đây.

Theo thông tin từ Trung tâm Cấp cứu, trung tâm tiếp nhận trung bình khoảng 250 bệnh nhân mỗi ngày. Nhưng trong đợt nắng nóng cao điểm, số ca tăng lên khoảng 300 trường hợp/ngày, tức tăng khoảng 20-30%.

Bác sĩ Đặng Tuấn Dũng, Trung tâm Cấp cứu A9 cho biết, nhiệt độ ngoài trời nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C khiến hàng loạt vấn đề sức khỏe gia tăng như cháy nắng, kiệt sức, chuột rút, ngất do nhiệt và nguy hiểm nhất là sốc nhiệt.

"Bệnh nhân chủ yếu là người trẻ, trong độ tuổi lao động, được đưa đến viện trong tình trạng mệt lả, vã mồ hôi, mất nước. Một số trường hợp tăng thân nhiệt nặng do say nắng, có người hôn mê hoặc co giật", bác sĩ Dũng cho biết.

Những ngày qua, Trung tâm Cấp cứu A9 liên tục tiếp nhận các trường hợp công nhân, shipper, tài xế công nghệ phải nhập viện sau nhiều giờ làm việc giữa trời nắng gắt.

Trưa nay, tại Trung tâm Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai), số ca cấp cứu liên quan đến thời tiết nắng nóng vẫn tiếp tục ghi nhận. (Ảnh: MM)

Một nam công nhân được đưa tới viện trong tình trạng kiệt sức nghiêm trọng sau thời gian dài lao động ngoài trời.

Trường hợp bệnh nhân T (25 tuổi, công nhân tại Hà Nội) nhập viện với biểu hiện tức ngực, khó thở, đau cơ dữ dội và co rút chân tay liên tục sau một ngày làm việc dưới trời nắng nhưng gần như không uống nước.

Là người trẻ, không có bệnh nền, anh T cho rằng bản thân "chịu nhiệt tốt", cho tới khi cơ thể rơi vào trạng thái gần như kiệt sức hoàn toàn.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số creatinine, chỉ số đánh giá chức năng thận, tăng lên khoảng 400 µmol/L, cao gấp gần 4 lần bình thường, cảnh báo nguy cơ suy thận cấp nghiêm trọng.

ThS.BSNT Tô Thị Ánh Huyền, Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khá nguy kịch. Nếu đến muộn hơn, độc chất tích tụ nhiều trong máu có thể khiến người bệnh phải lọc máu cấp cứu.

Nhiều người thân của bệnh nhân đứng đợi ngoài cửa Trung tâm Đột quỵ (Bệnh viện Bạch Mai) vào trưa 27/5. (Ảnh: MM)

May mắn, sau 3 ngày điều trị tích cực và bù dịch kịp thời, chức năng thận của bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn.

Theo các bác sĩ, khi làm việc lâu ngoài trời nắng nóng, cơ thể sẽ tiết nhiều mồ hôi để hạ nhiệt. Nếu không được bù nước đầy đủ, lượng máu nuôi thận giảm mạnh, dễ dẫn tới tổn thương thận cấp.

Đặc biệt, vận động quá sức trong điều kiện nhiệt độ cao còn có thể gây tiêu cơ vân – tình trạng các tế bào cơ bị phá hủy, giải phóng độc chất vào máu và gây tắc nghẽn ống thận. Đây là nguyên nhân khiến nhiều người trẻ khỏe mạnh vẫn có nguy cơ suy thận cấp trong mùa hè.

Tăng bệnh nhân rối loạn tâm thần

Tại Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai số bệnh nhân nhập viện do nắng nóng cũng gia tăng.

PGS.TS Dương Minh Tâm, Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, người mắc các bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường hoặc bệnh lý tâm thần thường nhạy cảm hơn với thời tiết cực đoan. Riêng bệnh nhân tâm thần dễ mất ngủ, kích động và khó kiểm soát hành vi hơn trong những ngày nắng nóng kéo dài.

PGS.TS Dương Minh Tâm chia sẻ thông tin đến người dân. (Ảnh: MM)

Theo các chuyên gia, trong điều kiện thời tiết hiện nay, người dân cần chủ động uống nước ngay cả khi chưa cảm thấy khát, tránh để cơ thể rơi vào tình trạng thiếu nước kéo dài. Người lao động ngoài trời như công nhân xây dựng, shipper, tài xế công nghệ cần nghỉ giữa giờ hợp lý, hạn chế làm việc liên tục dưới nắng gắt và bổ sung điện giải đúng cách.

Các bác sĩ cũng lưu ý, việc sử dụng oresol cần đúng liều lượng theo hướng dẫn, tránh tự ý pha quá đặc hoặc quá loãng.

Về dấu hiệu cảnh báo say nắng, sốc nhiệt, người bệnh thường có biểu hiện ra nhiều mồ hôi, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, chuột rút, yếu cơ hoặc ngất. Khi thân nhiệt tăng trên 39-40 độ C, da khô nóng kèm rối loạn ý thức như mê sảng, co giật hoặc hôn mê là dấu hiệu nguy hiểm cần cấp cứu ngay.

Trong trường hợp phát hiện người bị say nắng, cần nhanh chóng đưa nạn nhân vào nơi thoáng mát, nới lỏng quần áo, chườm mát để hạ thân nhiệt. Nếu người bệnh còn tỉnh táo có thể cho uống nước hoặc oresol để bù điện giải.

Với trường hợp hôn mê, co giật hoặc nôn nhiều, cần đặt nằm nghiêng đảm bảo đường thở và gọi cấp cứu ngay.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân nên hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng nóng cao điểm từ 10h đến 16h. Với những người buộc phải lao động ngoài trời, cần trang bị mũ nón, áo chống nắng, nghỉ ngơi tại nơi có bóng râm và tuyệt đối không chủ quan trước các dấu hiệu kiệt sức vì nhiệt.