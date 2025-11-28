Nâng tầm chiếc bút Việt thành tặng phẩm cao cấp, hành trình CEO BLUSAIGON vượt khỏi chiếc bóng gia tộc, tinh gọn để sống sót, xây thương hiệu để trường tồn

Tôn Nữ Xuân Quyên - người được mệnh danh là “vua bút” Việt Nam và là con gái cả của “vua nút áo” Tôn Thạnh Nghĩa có xuất thân trong dòng họ danh giá. Đoạn clip gọi vốn của Xuân Quyên cùng với cha trên chương trình Shark Tank từng “viral”, là cú hích đẩy doanh thu tăng gấp 13 lần, nâng cao thương hiệu doanh nghiệp.

Thành công là vậy nhưng quãng đường khởi nghiệp của chị cũng gặp nhiều gian truân, không như những gì mà nhiều người lầm tưởng về một thế hệ F2 “trâm anh thế phiệt”, “sinh ra ở vạch đích”, “ngậm thìa vàng từ nhỏ”,...

Khi truyền thống và đổi mới được tích hợp, nói “không” với đánh đổi bản sắc để chạy theo thị hiếu

Trong 2–3 năm qua, quyết định tự hào nhất của Xuân Quyên là định vị BLUSAIGON là thương hiệu quà tặng văn hóa cao cấp (luxury culture gifting) của Việt Nam, lấy bản sắc thủ công kết hợp câu chuyện thương hiệu làm trục chính; vận hành theo triết lý tinh gọn để sống sót – thương hiệu để trường tồn.

Chị đã chuẩn hóa sản phẩm cốt lõi khi kết hợp ngọc trai Việt, khảm trai truyền thống, thiết kế tối giản hiện đại để tạo “chất riêng” có thể đứng cạnh thương hiệu quốc tế. Nữ CEO còn khéo léo đặt câu chuyện thương hiệu làm đòn bẩy bán hàng và trải nghiệm. Khách hàng không chỉ “mua bút để viết” mà mua cảm giác sở hữu một phần tinh hoa. Xuân Quyền quyết định vận hành tinh gọn ở thị trường ngách nhưng đầu tư thương hiệu dài hạn ngay từ đầu.

Nhờ vậy, BLUSAIGON vượt rào cản “thương hiệu Việt làm hàng cao cấp” bằng chất lượng, dịch vụ, câu chuyện nhất quán. BLUSAIGON hướng tới biểu tượng quà tặng văn hóa của khu vực và tham gia thị trường bút xa xỉ toàn cầu.

CEO Tôn Nữ Xuân Quyên chia sẻ: “Chúng tôi giữ nghề thủ công nhưng phát triển theo luxury branding toàn cầu; tích hợp truyền thống với đổi mới, không đánh đổi bản sắc để chạy theo thị hiếu ngắn hạn”.

Trong bối cảnh nhiều biến số, Xuân Quyên xem “tăng trưởng bền vững” là điểm giao của ba vòng tròn: Khách hàng – Đội ngũ – Chủ sở hữu, được vận hành bởi hai nhịp: tinh gọn để sống sót và xây thương hiệu để trường tồn. Chỉ khi cả ba “đèn xanh” cùng sáng trong khuôn khổ vận hành tinh gọn, giữ bản sắc thủ công nhưng hiện đại hóa bằng dữ liệu/AI và kỷ luật thương hiệu mới coi đó là tăng trưởng bền vững.

Nữ CEO cũng đánh giá cao chỉ số “Tỷ lệ Khách hàng Quay lại & Giới thiệu (Repeat & Referral Rate)” trong thước đo giá trị thành công của doanh nghiệp. Bởi chị cho rằng, ở phân khúc quà tặng văn hóa cao cấp, trải nghiệm được quyết định bởi tổng hòa chất lượng - câu chuyện - dịch vụ.

BLUSAIGON có đội ngũ nghệ nhân gần 30 năm kinh nghiệm, có kinh nghiệm chế tác với những thị trường khó tính nhất nên chắc chắn chất lượng cao nhất là điều luôn phải có. Nhưng trong thế giới cạnh tranh, câu chuyện tạo nên sự khác biệt về cảm giác cũng là yếu tố sống còn. “BLUSAIGON không bán một chiếc bút để viết, mà bán cảm giác sở hữu một phần tinh hoa”, Xuân Quyên nhấn mạnh.

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ và dịch vụ đang thay đổi nhanh chóng, BLUSAIGON – thương hiệu thủ công cao cấp Việt Nam không chỉ tập trung vào chất lượng sản phẩm mà còn chủ động đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng hiệu quả vận hành và gia tăng trải nghiệm khách hàng. CEO BLUSAIGON cho biết doanh nghiệp đang ở giai đoạn tăng tốc, trong đó công nghệ, AI và hệ thống quản trị hiện đại đóng vai trò là “trụ đỡ” quan trọng cho sự phát triển dài hạn.

Đội ngũ đã vận hành bằng hệ IPOS qua việc triển khai bộ phần mềm đồng bộ (POS bán hàng, quản lý kho, booking, HR, kế toán) để tăng kiểm soát theo hệ thống và tối ưu chi phí vận hành. Hay áp dụng Lark: Chat–Docs–Wiki–Tasks–Approvals–OKRs để quy trình hóa giao tiếp, duyệt biểu mẫu, nhắc việc tự động, giảm lệch thông tin.

Cùng với đó, AI Agent & dữ liệu được triển khai trong việc xây dựng AI Agent cho từng phòng ban, từ chatbot đến tự động hóa tác vụ để ra quyết định dựa trên dữ liệu, tối ưu quy trình và hình thành tư duy chuyển đổi số – năng lực cốt lõi của thế hệ lãnh đạo mới.

“Đứng mũi chịu sào” trong mọi cửa ải

Trong bối cảnh thị trường liên tục đổi thay, nơi mỗi biến động có thể tạo ra cả thách thức lẫn cơ hội, phong cách lãnh đạo của nữ CEO nổi bật bởi một khái niệm mà chị gọi là “Trao quyền có kỷ luật”. Chị đặt mục tiêu rõ ràng, dữ liệu minh bạch, phản hồi nhanh; lãnh đạo bằng thấu cảm và tốc độ để đưa đội ngũ qua biến động. Chị luôn là người “đứng mũi chịu sào” và dấn thân trong mọi hoàn cảnh.

Trong giai đoạn Covid-19, BLUSAIGON phải duy trì sản xuất và hỗ trợ nhân viên cùng lúc. Đó là thời điểm khó khăn nhất, nhưng cả đội vẫn cố gắng chăm lo cho anh em công nhân viên để không ai bị bỏ lại phía sau. Trong giai đoạn khủng hoảng, Xuân Quyên đã trực chiến cùng đội ngũ, làm mẫu tiêu chuẩn mới (an toàn, phục vụ, tốc độ); Minh bạch dữ liệu hằng ngày để mọi người thấy cùng một bảng điều khiển (doanh thu, tồn kho, đơn hàng, dòng tiền). Nữ CEO cũng áp dụng chiến thuật “kế hoạch 2 nhịp” - tức là tinh gọn để sống sót (cắt chi phí không cốt lõi, tối ưu ca làm, bảo toàn “đường băng tiền mặt”) cùng Thương hiệu để trường tồn (giữ chất lượng, câu chuyện, dịch vụ).

Đồng thời, nữ CEO quyết định đổi trục bán hàng, chuyển mạnh online & quà tặng theo câu chuyện; chuẩn hóa SOP giao hàng/after-sales. Chị còn giữ vững tinh thần cho nhân viên qua việc không bao giờ chậm trễ lương và bảo hiểm xã hội, an sinh phúc lợi trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Nhờ vậy, đội ngũ giữ nhịp, khách hàng vẫn được phục vụ chỉn chu. Sau khủng hoảng, đội ngũ có SOP linh hoạt, văn hóa kỷ luật, biết ơn làm nền cho giai đoạn phục hồi và tăng trưởng. Ngay trong năm khó khăn đó, Xuân Quyên vẫn đưa BLUSAIGON lên sóng Shark Tank, gọi vốn thành công từ Shark Việt và tiếp tục làm việc với các quỹ đầu tư – một bước đi cho thấy tinh thần không chùn bước trước thử thách.

Giai đoạn 2022 - 2025, BLUSAIGON giữ vững tinh thần vượt khó ấy khi mở rộng sản phẩm, cải tiến chất lượng, đưa hình ảnh nghề khảm Việt đến gần hơn với cộng đồng. Chính nỗ lực bền bỉ đó nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của khách hàng. Nhiều khách hàng lớn như VinFuture, Văn phòng Chủ tịch nước, VinaCapital… Và sự ủng hộ ấy được ghi nhận qua nhiều giải thưởng và danh hiệu mà BLUSAIGON đạt được - như một lời khẳng định cho hành trình “đi qua khó khăn mà không dừng lại”.

Nữ CEO tâm sự, người ảnh hưởng đến phong cách lãnh đạo của chị là ông Tôn Thạnh Nghĩa - cũng chính là cha của chị. Chị học hỏi được ở cha tinh thần dám nghĩ dám làm, không ngại tuổi tác, học hỏi nhanh từ thất bại. “Cha luôn học hỏi không ngừng để theo kịp với tinh thần hiện đại hóa hướng đến gắng bắt kịp công nghệ nhanh, và để lại di sản từ việc nhỏ đến lớn”, Xuân Quyên tâm sự.

Nếu chỉ chọn một giá trị cốt lõi để bảo vệ đến cùng trong mọi hoàn cảnh, với nữ CEO, đó sẽ là niềm tin bởi đây là “đơn vị tiền tệ” số 1. Chị cho biết, bản thân phải chính trực với khách hàng, đối tác, đồng đội và trước hết với chính mình thì mới có thể đi đường dài, nhất quán chuẩn mực chất lượng - dịch vụ - câu chuyện, không thỏa hiệp hay “đánh đổi bản sắc” để chạy theo thị hiếu ngắn hạn.

Đứng trước những cơ hội kinh doanh hấp dẫn nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro, Xuân Quyên cho rằng, lòng biết ơn là chiếc la bàn giúp bản thân bám chặt. Chị luôn biết ơn niềm tin của khách hàng, sự ủng hộ của đối tác và nỗ lực của đội ngũ.

“Khi đặt ‘ơn’ lên trước ‘lợi’, tôi đủ tỉnh táo để chọn phương án đúng thay vì dễ. Và đường biên bất di bất dịch là ‘chính trực’: chính trực với khách hàng, đối tác, đồng đội và với chính mình".

Xuân Quyên luôn mong muốn, BLUSAIGON trở thành biểu tượng quà tặng văn hóa cao cấp của Việt Nam, có mặt tự nhiên trong túi áo doanh nhân ở Tokyo, Paris hay bất cứ nơi đâu trên thế giới. Và người chủ sở hữu sẽ tự hào nói rằng: “Đây là sản phẩm đến từ Việt Nam”.