Nàng thơ gen Z thử 12 chiếc váy cưới trước thềm hôn lễ với "anh sếp showbiz"

Vào ngày 16/10 tới đây, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương sẽ tổ chức đám cưới thế kỷ. Đây là sự kiện giải trí hot nhất tháng 10 của showbiz Trung Quốc. 1 tuần trước thềm ngày trọng đại diễn ra, nàng thơ sinh năm 1997 đã có buổi chọn lựa chiếc váy sẽ diện để đón khách và bước vào lễ đường. Từ Nghệ Dương thử đến 12 chiếc váy với nhiều kiểu dáng, màu sắc khác nhau. Ngoài các mẫu váy cưới hiện đại, nữ ca sĩ còn đặt may riêng 1 bộ trang phục cưới truyền thống với thiết kế giúp cô dâu khoe lưng trần gợi cảm.

Video Từ Nghệ Dương đi thử váy cưới đứng top 1 hot search trên MXH Weibo vào trưa 10/10. Trong hình ảnh hậu trường, Từ Nghệ Dương khiến bao người trầm trồ với nhan sắc xinh đẹp, đặc biệt là vóc dáng mảnh mai và chiều cao 1,7 m giúp cô "cân đẹp" mọi mẫu váy cưới. Qua những khoảnh khắc này, netizen cho rằng Từ Nghệ Dương đích thị là cô dâu được mong chờ nhất tháng 10 của Cbiz. Hiện, váy cưới chính thức được cô dâu chọn để đi vào lễ đường vào tuần sau vẫn chưa được hé lộ.

"Cô dâu tháng 10" Từ Nghệ Dương đi thử váy cưới trước thềm ngày trọng đại

Nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng của cô dâu gen Z nhận không ít lời khen từ khán giả

Được biết, ekip của chủ tịch và nàng thơ showbiz đã chuẩn bị cho hôn lễ thế kỷ suốt nửa năm qua. Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương muốn có 1 hôn lễ sánh ngang với Châu Kiệt Luân - Côn Lăng và Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy. Với khối gia tài 3 tỷ USD (76,2 nghìn tỷ đồng) được thừa hưởng từ người cha tỷ phú quá cố, Hoàng Tử Thao dư sức để tổ chức 1 đám cưới đắt đỏ và xa hoa "vô tiền khoáng hậu" trong lịch sử showbiz Trung Quốc.

Đến nay, địa điểm tổ chức hôn lễ của Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương cũng như danh sách khách mời vẫn chưa được cặp sao hàng đầu Cbiz công bố. Tuy nhiên, Hoàng Tử Thao cho biết sẽ dành riêng 100 chỗ mời người hâm mộ của anh và bã xã đến chung vui. Các khách mời từ nghệ sĩ đến fan đều có thể livestream đám cưới, chụp ảnh với cô dâu - chú rể rồi chia sẻ lên MXH thoải mái.

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương muốn có 1 hôn lễ sánh ngang với Châu Kiệt Luân - Côn Lăng và Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy

Đám cưới Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương hứa hẹn sẽ là sự kiện thu hút truyền thông toàn châu Á. Sự kiện này dự đoán còn tạo "cơn địa chấn" vì dàn khách mời toàn những cái tên hạng S và hạng A trong giới giải trí. Theo truyền thông Hoa ngữ, "đỉnh lưu" Lộc Hàm là cái tên chắc chắn sẽ góp mặt ở hôn lễ của Hoàng Tử Thao. Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao có mối quan hệ thân thiết, từng là đồng đội trong nhóm EXO và hơn hết Từ Nghệ Dương là "fan cứng" của Lộc Hàm.

Theo truyền thông Trung Quốc, đám cưới thế kỷ sắp tới đây không chỉ là ngày vui của vợ chồng Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương mà còn là dịp họ có thể "danh chính ngôn thuận" công khai con đầu lòng của mình. Cuối tháng 6, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương được cho là đã có con đầu lòng, nhưng chưa công bố. Paparazzi xứ Trung đã "tóm gọn" mẹ Từ Nghệ Dương vỗ về và cẩn thận bế 1 em bé, cùng bảo mẫu trở về nhà riêng của cặp sao hàng đầu Hoa ngữ.

Cặp sao hàng đầu Cbiz được cho là đã có con đầu lòng, nhưng chưa công bố

Nguồn: Sina, Weibo