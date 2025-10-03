Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quán quân The Face Tú Anh làm vedette, diện chiếc váy cưới tinh khôi giữa "Vườn địa đàng" của NTK Hà Linh Thư

03-10-2025

Quán quân The Face Tú Anh làm vedette, diện chiếc váy cưới tinh khôi giữa “Vườn địa đàng” của NTK Hà Linh Thư

Quán quân The Face 2022 Tú Anh gây ấn tượng khi xuất hiện vedette trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, khép lại show Stairway to Heaven của NTK Hà Linh Thư với hình ảnh “cô dâu giữa vườn địa đàng”.

Ngày 1/10 vừa qua, NTK Hà Linh Thư có show diễn cá nhân tại khách sạn hơn 160 tuổi Hotel Le Marois (Paris, Pháp). Hotel Le Marois hiện là một trong những địa điểm tổ chức sự kiện danh giá nhất Paris. Để đặt được nơi này, Hà Linh Thư phải thuyết phục ban quản lý bằng profile và kinh nghiệm làm nghề lâu năm. Ngoài ra, chị làm việc với agency chuyên nghiệp tại Paris. Đơn vị này hỗ trợ casting model và đón hơn 100 khách quốc tế đến thưởng thức show diễn.

Quán quân The Face Tú Anh làm vedette, diện chiếc váy cưới tinh khôi giữa “Vườn địa đàng” của NTK Hà Linh Thư- Ảnh 1.

Tại đây, NTK  Hà Linh Thư giới thiệu bộ sưu tập Couture Xuân Hè 2026 Stairway to Heaven - Nấc thang lên Thiên đường, lấy cảm hứng từ ca khúc cùng tên của ban nhạc rock huyền thoại Led Zeppelin và tinh thần psychedelic rock – dòng nhạc đã gắn bó với chị nhiều năm qua.

Tinh thần Rock là sợi chỉ xuyên suốt hành trình sáng tạo của Hà Linh Thư, khởi đầu từ November Rain (2009) và ngày càng rõ nét trong những bộ sưu tập gần đây. Lần này, chị mang đến Paris một “vườn địa đàng” rực rỡ bằng nhung lụa với 30 thiết kế. Các gam màu biến chuyển từ đỏ, xanh lá, vàng, cam mạnh mẽ đến nâu, đen trầm lắng, thể hiện thông điệp “nỗi buồn chỉ thoáng qua, niềm vui là vĩnh viễn”.

Quán quân The Face Tú Anh làm vedette, diện chiếc váy cưới tinh khôi giữa “Vườn địa đàng” của NTK Hà Linh Thư- Ảnh 2.

Theo NTK, vườn địa đàng là nơi linh hồn ao ước tìm đến sau cuộc sống trần thế, vì thế phải là khu vườn của hạnh phúc và hoan ca. Các thiết kế mang phom dáng gợi cảm, tự do, bay bổng. Điểm nhấn nổi bật là hình tượng con rắn – linh vật quen thuộc trong sáng tác của Hà Linh Thư, được biến hóa từ những đường thêu uốn lượn mềm mại đến họa tiết tối giản đen - trắng. Bên cạnh đó, họa tiết hoa như thược dược, hoa đào… được thể hiện rực rỡ, mãnh liệt hơn với kỹ thuật thêu tay thủ công.

 “Để sáng tạo con rắn trong thời trang là một thách thức lớn. Nếu không cẩn thận thì nó rất ác, nếu làm hiền quá thì lại giống con rắn.. trẻ con và làm mất đi tính quyến rũ, năng lượng và cả biểu tượng của tái sinh, tình yêu. Tuy nhiên, tôi cảm nhận được sự uyển chuyển, mềm mại, mỏng manh của con rắn, sự cám dỗ dù xảo quyệt nhưng thông minh của nó, và vì thế nó hấp dẫn lôi cuốn tôi”, Hà Linh Thư cho biết.

Quán quân The Face Tú Anh làm vedette, diện chiếc váy cưới tinh khôi giữa “Vườn địa đàng” của NTK Hà Linh Thư- Ảnh 3.

Stairway to Heaven, Hà Linh Thư tiết chế cut-out hở táo bạo, thay vào đó khai thác phom dáng phi tuyến tính, họa tiết và kỹ thuật truyền thống. Tuy nhiên, chị vẫn trung thành với nhung, lụa kết hợp thêu 3D, đính kết cườm tinh xảo. Nhờ vậy, mỗi thiết kế trở thành một bản hoan ca, vừa nữ tính vừa phóng khoáng, vừa cổ điển thanh lịch lại rực rỡ.

Đặc biệt, trong show diễn, Hà Linh Thư casting hoàn toàn các model quốc tế để trình diễn và duy nhất vị trí vedette của show được chị ‘chọn mặt gửi vàng’ cho Tú Anh - Quán quân The Face 2022. Trước khi bay đến Pháp, Tú Anh đã những hoạt động tích cực tại Tuần lễ thời trang quốc tế Milan.

Quán quân The Face Tú Anh làm vedette, diện chiếc váy cưới tinh khôi giữa “Vườn địa đàng” của NTK Hà Linh Thư- Ảnh 4.

Sự xuất hiện của Quán quân The Face 2022 ở phần kết show nhận được nhiều phản ứng tích cực từ các vị khách quốc tế, không chỉ bởi gương mặt đậm chất Á đông, phong thái trình diễn mà còn thiết kế váy cưới độc đáo mà cô diện. Đây cũng là bộ cánh mà Hà Linh Thư dành rất nhiều tâm huyết để sáng tạo với phần thân dưới được tạo hình xếp nếp 3D cầu kỳ. 

Ở bộ sưu tập November Rain (2009), Hà Linh Thư từng gây ấn tượng khi chọn thiết kế váy cưới màu đen để khép lại show. Tuy nhiên, với cảm hứng về khu vườn địa đàng, sau hàng loạt các tone màu mạnh, chị quyết định chọn tone trắng tinh khôi cho bộ cánh và ’làm mới’ bằng cách đưa một chút hình ảnh Đức mẹ để làm nên sự đặc biệt. Bộ váy vedette được làm rất kỳ công với nhiều giờ lao động của đội ngũ may, nghệ nhân lành nghề. Riêng phần thân váy được xử lý, cấu trúc đặc biệt để tạo nên chi tiết độc đáo: đuôi váy được vắt lên thành khăn trùm đầu. 

Hà Linh Thư cho biết, khi Tú Anh diện bộ cánh ở hậu trường, các model Tây và ê-kíp quốc tế đã dành rất nhiều lời khen ngợi cho thiết kế này. Và khi Quán quân The Face sải bước trên sàn runway, những tràng vỗ tay không dứt của quan khách khiến Hà Linh Thư rất cảm động. 

